Lista de trabajos que en 2026 no serán rentables, según la IA

La acelerada irrupción de la inteligencia artificial y la automatización está transformando el mundo laboral a gran velocidad, relegando muchos empleos a una situación de vulnerabilidad. Profesiones ligadas a actividades repetitivas, administrativas o fácilmente digitalizables comienzan a presentar un marcado declive en rentabilidad y perspectivas de estabilidad.

Tanto ChatGPT como Gemini, dos de los sistemas de IA más reconocidos, han identificado los trabajos que, para 2026, no serán rentables según sus proyecciones.

Trabajos en declive según ChatGPT: profesiones administrativas y roles repetitivos

Según ChatGPT, los trabajos de oficina y los puestos asociados a procesos rutinarios dejarán de ser rentables por efecto de la automatización inteligente. El desarrollo de herramientas de software, sistemas automatizados y plataformas digitales está reduciendo la viabilidad económica de muchas tareas y funciones.

Las actividades señaladas incluyen:

Auxiliares administrativos, asistentes ejecutivos y secretarias, especialmente en tareas como agendar, responder correos o coordinar citas.

Operadores de entrada de datos, debido al procesamiento automático y a la IA.

Cajeros, empleados de tickets y cobradores en puntos de venta, afectados por los sistemas de autopago y apps móviles.

Trabajadores de registro de inventario, operarios de stock rutinario y personal postal en declive frente a la digitalización.

Roles básicos en atención al cliente, banca tradicional y contabilidad reemplazados por kioscos digitales y software inteligente.

Ciertas funciones creativas básicas como diseñadores gráficos, redactores o periodistas de tareas repetitivas, ya sustituibles mediante IA y algoritmos autónomos.

Proyecciones de Gemini sobre empleos vulnerables ante la automatización

Desde la perspectiva de Gemini, las ocupaciones amenazadas por la automatización corresponden mayormente a funciones transaccionales, productivas y de apoyo, donde el procesamiento de datos o el contacto físico pueden ser reemplazados por tecnología.

Se destacan los siguientes puestos:

Cajeros y empleados de servicios de billetes, desplazados por el auge de los sistemas de autopago y herramientas móviles.

Operadores de entrada de datos, donde el reconocimiento de texto y la gestión IA eliminan la labor manual.

Secretarios y asistentes administrativos aprovechados por plataformas de calendarización digital y comunicación automatizada.

Teleoperadores básicos y personal de atención al cliente, afectados por chatbots y sistemas autogestionados por IA .

Almacenistas y operarios en líneas de producción con tareas repetitivas, sustituidos por robótica industrial.

Agentes de viajes tradicionales, muy desplazados por plataformas y reservas gestionadas desde motores IA como Expedia o Booking.com.

Las proyecciones de ChatGPT y Gemini coinciden en que, para 2026, las labores rutinarias, manuales o centradas en datos serán poco rentables y tenderán a la desaparición, en un entorno laboral donde la adaptación digital y el valor agregado humano marcarán la diferencia en la supervivencia profesional.

Estrategias recomendadas para quienes tienen empleos en riesgo de automatización

Las personas cuyo empleo está en riesgo de automatización deben prepararse activamente para enfrentar los desafíos del nuevo entorno laboral. Es fundamental identificar las habilidades y tareas de su puesto que pueden ser replicadas por máquinas o software, y, a partir de allí, enfocarse en adquirir competencias difíciles de automatizar, como el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de personas o la resolución de problemas complejos.

Invertir en la formación continua resulta clave, ya sea a través de cursos, talleres o certificaciones en áreas digitales, tecnológicas y blandas. Es recomendable familiarizarse con herramientas de inteligencia artificial y nuevas plataformas digitales, ya que comprender su funcionamiento puede abrir oportunidades para roles complementarios o de supervisión.

Además, la adaptación al cambio y la apertura mental facilitarán la transición hacia nuevas funciones dentro de la propia empresa o, si es necesario, hacia otro sector más resiliente a la automatización. Reforzar el networking, la comunicación y la flexibilidad profesional permite a los trabajadores anticiparse y posicionarse de manera más segura ante la transformación del mercado laboral impulsada por la tecnología.