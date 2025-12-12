Tecno

Celular de bombera se pierde horas en un incendio y sigue recibiendo mensajes de WhatsApp

El inusual caso pone a prueba los límites de la ingeniería en smartphones

Guardar
La experiencia de la bombera
La experiencia de la bombera evidenció la resistencia de su modelo de celular. (Honor)

La historia de Celeste Macilla, teniente segundo de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Coinco, ha llamado la atención por un hecho inusual: durante un incendio en la Región de O’Higgins, Chile, la bombera perdió su celular en medio de la emergencia y lo recuperó gracias a un mensaje de WhatsApp.

Tras horas de haber estado expuesto al fuego y a altas temperaturas, el dispositivo fue recuperado y seguía funcionando, aunque presentaba daños visibles en su carcasa. El caso ha generado interés tanto por la anécdota como por las implicancias técnicas sobre la resistencia de los teléfonos móviles en situaciones extremas.

El incidente ocurrió mientras Macilla y su equipo combatían las llamas durante casi dos horas. Al finalizar la labor, notó la ausencia de su teléfono, que solía llevar en el bolsillo para mantenerse comunicada durante las emergencias. Tras una búsqueda sin éxito en el área afectada, asumió que el aparato se había apagado debido al calor intenso.

Sin embargo, horas más tarde, decidió regresar al lugar junto a su marido, también bombero, con la esperanza de encontrarlo. Al llegar al foco del incendio, el teléfono comenzó a sonar, aunque no lograron ubicarlo de inmediato.

El dispositivo, expuesto a altas
El dispositivo, expuesto a altas temperaturas y al fuego, siguió operativo, lo que sorprendió a la compañía y a los bomberos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue un mensaje de WhatsApp, enviado desde el dispositivo de su pareja (con un tono especial), lo que permitió finalmente localizar el móvil, que presentaba signos evidentes de haber estado expuesto al fuego, pero mantenía su funcionalidad.

La experiencia de Macilla con su teléfono en situaciones de emergencia no era nueva. Según relató, utiliza una aplicación llamada Sello para coordinarse y solicitar ambulancias en caso de ser necesario, por lo que suele portar el dispositivo durante los operativos.

En ocasiones anteriores, el aparato había soportado caídas, contacto con barro y agua, e incluso haber sido aplastado por un carro de bomberos, sin presentar fallas. Esta resistencia previa había generado confianza en el equipo, pero el episodio del incendio llevó la durabilidad del dispositivo a un nivel inesperado.

El modelo en cuestión, un HONOR Magic 5 Lite, pertenece a la gama media de la marca y destaca por su robustez frente a golpes y caídas.

Honor Magic5 Lite, el modelo
Honor Magic5 Lite, el modelo de celular que resistió el incendio. (HONOR)

Tras el incidente, la compañía HONOR decidió entregar a la bombera un nuevo teléfono, el Magic7 Lite, como reconocimiento a la resistencia demostrada por el equipo anterior y para que Macilla pudiera reemplazar el dispositivo que, pese a seguir operativo, había sufrido daños considerables.

Un modelo aún más resistente

El HONOR Magic7 Lite, presentado por la marca como su modelo más resistente, incorpora una batería HONOR Silicon-Carbon de 6.600 mAh, la mayor capacidad en un dispositivo de la firma. Esta batería permite hasta 48,4 horas de reproducción de música y 25,8 horas de transmisión de video en línea con una sola carga.

En cuanto a protección, el dispositivo cuenta con certificación IP65M, que garantiza resistencia a salpicaduras y a inmersiones en agua de hasta veinticinco centímetros durante cinco minutos, así como protección frente a chorros de agua a presión.

Según pruebas de laboratorio del fabricante, el Magic7 Lite soporta temperaturas extremas entre -30℃ y 55℃ (de -22℉ a 131℉), manteniendo un funcionamiento estable incluso en condiciones de congelamiento total o inmersión en agua hirviendo.

El HONOR Magic7 Lite. (Infobae)
El HONOR Magic7 Lite. (Infobae)

La resistencia a caídas es otro de los puntos fuertes del Magic7 Lite. El dispositivo puede soportar impactos desde dos metros de altura sobre superficies duras como mármol, adoquines o asfalto, sin que la pantalla sufra daños.

Esto se debe a la mejora del 166% en la defensa contra impactos respecto a su predecesor, el Magic6 Lite, gracias a un vidrio ultra-templado, un escudo protector trasero y el diseño de curvas Bézier en las esquinas, que ayudan a disipar la energía de los golpes y evitar deformaciones.

La experiencia de Macilla muestra cómo la tecnología puede convertirse en una aliada para quienes enfrentan situaciones de riesgo. A lo largo de su labor, su teléfono ha superado pruebas que van desde caídas en rocas hasta el contacto con barro y agua, consolidando su confianza en la resistencia de estos dispositivos en el trabajo diario de emergencia.

Temas Relacionados

CelularesIncendioWhatsAppHonorDispositivosLo último en tecnología

Últimas Noticias

Lista de trabajos que en 2026 no serán rentables, según la IA

Las proyecciones de ChatGPT y Gemini coinciden en que las labores rutinarias, manuales o centradas en datos serán poco convenientes económicamente

Lista de trabajos que en

Meta cambia el diseño de Facebook: un feed renovado y características similares a Instagram

La actualización introduce una barra de pestañas y controles inspirados en otras plataformas para personalizar la experiencia social

Meta cambia el diseño de

Cómo funciona Disco, la nueva herramienta impulsada por Gemini de Google para crear apps desde el navegador

La plataforma experimental permite a testers en MacOS desarrollar soluciones visuales a partir de su actividad en línea

Cómo funciona Disco, la nueva

AMD FSR ‘Redstone’ añade mejoras con aprendizaje automático: conoce el primer juego beneficiado en imágenes

La suite tecnológica incorpora tres funciones innovadoras en tiempo real que además optimizan la experiencia del usuario

AMD FSR ‘Redstone’ añade mejoras

Estas son las 5 señales de que tu refrigerador requiere mantenimiento urgente

detectar a tiempo estos problemas ayuda a evitar gastos y complicaciones en la cocina

Estas son las 5 señales
DEPORTES
Faustino Oro empató y continúa

Faustino Oro empató y continúa como líder del Magistral de ajedrez: “Tiene todo para ser campeón del mundo”

Los dos clubes con los que negocia Enzo Pérez tras su salida de River Plate

Asociación Deportes Racionales y Ferro Carril Oeste definen el título de damas en el Interclubes

El equipo de Estados Unidos suma Snoop Dogg como entrenador honorario en los Juegos de Invierno 2026

Tras el descenso, Fortaleza anunció la salida de Martín Palermo: el club brasileño que lo tiene en la mira

TELESHOW
María Belén Ludueña habló tras

María Belén Ludueña habló tras el final de su programa en Eltrece: “Lo mejor para mí hoy es enfocarme en la maternidad”

Noelia Marzol contó cómo se encuentra su hijo Donatello tras ser operado: “Se la re bancó”

Lourdes Sánchez asumió la presidencia del Instituto de Cultura de Corrientes: “Recibo este desafío con responsabilidad y amor”

L-Gante habló tras el fuerte cruce en TV por su conflicto con Maxi El Brother: “Queremos una desvinculación en paz”

Tras su separación de Ángela Torres, Rusherking habría vuelto a apostar al amor: quién es la modelo que lo conquistó

INFOBAE AMÉRICA

Do Kwon, ex magnate de

Do Kwon, ex magnate de las criptomonedas, fue sentenciado a 15 años de cárcel por fraude masivo

María Corina Machado evalúa un viaje a EEUU para delinear su estrategia ante un posible colapso de la dictadura chavista

Una cabeza trofeo con labio hendido descubierta en los Andes desafía creencias sobre inclusión en las culturas prehispánicas

La Fiscalía de Bolivia solicitó tres meses de prisión preventiva para Luis Arce por corrupción en el Fondo Indígena

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín