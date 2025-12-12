Celular de bombera se pierde horas en un incendio y sigue recibiendo mensajes de WhatsApp

La experiencia de la bombera evidenció la resistencia de su modelo de celular. (Honor)

La historia de Celeste Macilla, teniente segundo de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos de Coinco, ha llamado la atención por un hecho inusual: durante un incendio en la Región de O’Higgins, Chile, la bombera perdió su celular en medio de la emergencia y lo recuperó gracias a un mensaje de WhatsApp.

Tras horas de haber estado expuesto al fuego y a altas temperaturas, el dispositivo fue recuperado y seguía funcionando, aunque presentaba daños visibles en su carcasa. El caso ha generado interés tanto por la anécdota como por las implicancias técnicas sobre la resistencia de los teléfonos móviles en situaciones extremas.

El incidente ocurrió mientras Macilla y su equipo combatían las llamas durante casi dos horas. Al finalizar la labor, notó la ausencia de su teléfono, que solía llevar en el bolsillo para mantenerse comunicada durante las emergencias. Tras una búsqueda sin éxito en el área afectada, asumió que el aparato se había apagado debido al calor intenso.

Sin embargo, horas más tarde, decidió regresar al lugar junto a su marido, también bombero, con la esperanza de encontrarlo. Al llegar al foco del incendio, el teléfono comenzó a sonar, aunque no lograron ubicarlo de inmediato.

El dispositivo, expuesto a altas temperaturas y al fuego, siguió operativo, lo que sorprendió a la compañía y a los bomberos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue un mensaje de WhatsApp, enviado desde el dispositivo de su pareja (con un tono especial), lo que permitió finalmente localizar el móvil, que presentaba signos evidentes de haber estado expuesto al fuego, pero mantenía su funcionalidad.

La experiencia de Macilla con su teléfono en situaciones de emergencia no era nueva. Según relató, utiliza una aplicación llamada Sello para coordinarse y solicitar ambulancias en caso de ser necesario, por lo que suele portar el dispositivo durante los operativos.

En ocasiones anteriores, el aparato había soportado caídas, contacto con barro y agua, e incluso haber sido aplastado por un carro de bomberos, sin presentar fallas. Esta resistencia previa había generado confianza en el equipo, pero el episodio del incendio llevó la durabilidad del dispositivo a un nivel inesperado.

El modelo en cuestión, un HONOR Magic 5 Lite, pertenece a la gama media de la marca y destaca por su robustez frente a golpes y caídas.

Honor Magic5 Lite, el modelo de celular que resistió el incendio. (HONOR)

Tras el incidente, la compañía HONOR decidió entregar a la bombera un nuevo teléfono, el Magic7 Lite, como reconocimiento a la resistencia demostrada por el equipo anterior y para que Macilla pudiera reemplazar el dispositivo que, pese a seguir operativo, había sufrido daños considerables.

La experiencia de Macilla muestra cómo la tecnología puede convertirse en una aliada para quienes enfrentan situaciones de riesgo. A lo largo de su labor, su teléfono ha superado pruebas que van desde caídas en rocas hasta el contacto con barro y agua, consolidando su confianza en la resistencia de estos dispositivos en el trabajo diario de emergencia.