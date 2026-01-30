La Aduana secuestró más de 1000 prendas de vestir valuadas en 40 millones de pesos

El procedimiento se realizó con la utilización del equipo no intrusivo Scan Van

Personal de la Aduana Argentina desplegó un operativo de control en empresas de transporte ubicadas en la jurisdicción de Córdoba, con la finalidad de detectar posibles irregularidades en el traslado de mercadería. Gracias a esto, encontraron más de mil prendas que fueron valuadas en 40 millones de pesos argentinos. Una operación millonaria.

El procedimiento, enmarcado dentro de las acciones habituales de fiscalización, incluyó la utilización del equipo no intrusivo Scan Van, herramienta que permitió identificar bultos con características no habituales.

Frente a estas señales de alerta, las encomiendas quedaron retenidas y, conforme a los protocolos legales, se solicitó autorización al Juzgado Federal N° 3 de Córdoba para proceder a la apertura de los paquetes.

Las prendas secuestradas incluyen camperas, remeras y pantalones tipo cargo, presuntamente en infracción al Código Aduanero argentino

Tras recibir la autorización judicial, los agentes inspeccionaron cada uno de los bultos y hallaron mercadería en presunta infracción al Código Aduanero.

Como resultado, se secuestraron 1.100 prendas de indumentaria, entre las que se incluyen camperas, remeras y pantalones tipo cargo. El valor estimado de todo el conjunto asciende a 40 millones de pesos, cifra que pone en evidencia el volumen de la operación.

El operativo, autorizado por el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, refuerza los controles aduaneros para combatir contrabando

Más operativos realizados por la Aduana

Un reciente operativo impulsado por la Dirección General de Aduanas (ARCA) resultó en el decomiso de 12 motocicletas de alta cilindrada, con un valor total de 480.000 dólares, en uno de los pasos fronterizos de Tierra del Fuego.

La acción fue ejecutada por la División Aduana Río Grande, que incautó estos vehículos en un procedimiento realizado el pasado lunes por la tarde en el Paso Fronterizo San Sebastián.

La intervención se efectuó a partir de una alerta de la Dirección Regional Aduanera Noreste (DI RANE), en el contexto de una investigación sobre el ingreso irregular al país de vehículos con matrícula extranjera. La articulación entre diferentes áreas de control permitió identificar y detener el paso de las motocicletas, todas de la marca BMW, modelo R1300 GS, conocidas internacionalmente tanto por su potencia como por su valor en el mercado.

Según los reportes oficiales, lo detectado se encuadra en lo establecido en el artículo 970 del Código Aduanero (Ley 22.415), que regula las faltas relacionadas con la importación y circulación de bienes no permitidos. Ante la confirmación de la infracción, los agentes procedieron a la interdicción y secuestro total de las unidades, cuyo valor conjunto asciende a 480.000 dólares, lo que refleja la importancia económica de esta operación.

En Tierra del Fuego, la Aduana decomisó 12 motocicletas BMW R1300 GS valuadas en 480.000 dólares en un paso fronterizo

Las motocicletas de alta gama incautadas sobresalen por sus prestaciones técnicas y su diseño, lo que las sitúa entre las más buscadas del segmento. El ingreso de estos vehículos sin la documentación aduanera exigida constituye una infracción de gravedad conforme a la legislación vigente. La investigación está orientada a determinar el destino final de las motocicletas y a identificar a los responsables involucrados.

La operación se realizó bajo la supervisión de la Dirección Regional Aduanera Austral, organismo que mantiene controles estrictos en todos los pasos fronterizos de la provincia. Este tipo de acciones forma parte de una estrategia integral que apunta a combatir el contrabando y a resguardar los intereses fiscales y comerciales nacionales.

Simultáneamente, en el Puente Internacional Posadas–Encarnación, que une la provincia de Misiones con Paraguay, personal de la División Aduana Posadas detectó un nuevo intento de contrabando durante un control de ingreso, al revisar un camión paraguayo en tránsito de importación.

La incautación de motocicletas de alta gama pone en relieve la estrategia nacional contra el contrabando y la protección de intereses comerciales

El escaneo del camión permitió descubrir mercadería oculta en las cubiertas de auxilio. Al realizar la verificación, y en presencia de testigos, se extrajeron las cubiertas y se confirmó la existencia de cien paquetes de cigarrillos GIFT, organizados en cartones y ocultos con el fin de evadir la fiscalización aduanera.

Tras el hallazgo, las autoridades dieron intervención al Ministerio Público Fiscal y a la Secretaría Penal N.º 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia de Posadas. Se iniciaron actuaciones por tentativa de contrabando, según lo dispuesto en los artículos 863, 864 y 865 del Código Aduanero, lo que provocó la detención comunicada del conductor, así como el secuestro de la mercadería y del vehículo utilizado.

Ambos operativos se enmarcan en las tareas de control permanente que lleva adelante la Aduana en los pasos fronterizos más sensibles del país. La identificación de maniobras de contrabando de gran escala, tanto de vehículos de alta gama como de cigarrillos, pone de manifiesto la capacidad de los organismos de control y la relevancia de la labor preventiva en áreas limítrofes clave.