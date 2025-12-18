Crimen y Justicia

Tiene muerte cerebral el chico baleado a quemarropa en Quilmes cuando charlaba en la vereda con su novia

Los tres sospechosos llegaron en una moto y, según los testigos, habrían intentado robarle

Fue baleado por tres delincuentes en Quilmes: tiene muerte cerebral

Alexis Arian Luna tenía 20 años. Había nacido el 1 de octubre de 2005 y ahora espera por la ablación de sus órganos en el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario de Monte Grande. Le diagnosticaron muerte cerebral luego de haber ingresado días antes a un centro de salud de Quilmes con un balazo en la cara que le dispararon durante un intento de robo: “Hizo un paro cardíaco y no hubo forma de sacarlo”, contaron fuentes sanitarias a Infobae.

Como se ve en el video que encabeza esta nota, los tres delincuentes llegaron en una moto. El que manejaba llevaba casco, sus dos acompañantes tenían la capucha del buzo puesta en la cabeza: fueron los que se bajaron del vehículo. Estaban armados. Ambos apuntaron, uno avanzó y disparó. Luego, huyeron. Los testigos dicen que quisieron robarle.

Fuentes del caso describieron a este medio que la causa comenzó a investigarse como robo agravado por el uso de arma de fuego en tentativa por la UFI N°7 de Quilmes, a cargo de Ximena Santoro, pero como la fiscal está de licencia, la causa recayó en la UFI N°2 de Javier Barrera, que subroga esa dependencia judicial. El expediente pasaría ahora a ser considerado como un homicidio en ocasión de robo.

Todo sucedió el pasado domingo por la noche, en 330 Bis al 1600, entre Condarco y Necochea del partido de Quilmes, a la vuelta de la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº1.

Allí estaba Alexis junto a su novia. Recién había llegado en su moto. Se bajó del vehículo y se pusieron a charlar en la vereda, según lo que les contaron los testigos a los policías de la Comisaría 3ª tras un llamado al 911 que alertó sobre lo sucedido.

La pareja estaba frente a la casa de los familiares de la chica cuando llegó la moto con los tres ocupantes. En el video se ve la secuencia del ataque y, si bien tiene audio, no se escucha nada antes del disparo, ningún grito, tampoco una amenaza. Pareciera como que le dispararon porque sí, o porque se les escapó el balazo, pese a que nada hace sospechar a los investigadores de que se trató de un hecho de inseguridad: habrían querido llevarse su moto.

“Al menos, hasta ahora, no tenemos aún sospechas que no hagan pensar en otra situación que no sea un robo”, advirtieron las fuentes del caso.

Lo cierto es que Alexis recibió un balazo en el rostro, en la mandíbula, y los presuntos ladrones huyeron sin robar nada. De inmediato, el chico fue trasladado al Hospital Iriarte de Quilmes en vehículo particular. El balazo le había destrozado la mandíbula inferior: ingresó a las 23.37 “lúcido y estable y se le hizo una tomografía”.

Pero durante la mañana del día siguiente entró en un paro cardíaco y edema cerebral y este martes fue trasladado al Hospital Bicentenario: allí luego le diagnosticaron muerte cerebral, explicaron fuentes sanitarias. Sus familiares decidieron donar sus órganos.

Mientras tanto, los investigadores intentan dar con los tres sospechosos involucrados en el crimen de Alexis. Las cámaras de seguridad son clave para la causa, aunque también se analizan más imágenes municipales y privadas de la zona para establecer la vía de escape de los asesinos.

