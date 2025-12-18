Crimen y Justicia

Intentaron coimear a la Policía con 200 mil pesos y quedaron detenidos en Rosario

Todo comenzó cuando las autoridades recibieron un llamado alertando por la presencia de una pareja con actitud sospechosa, en la zona de las calles Sarmiento y Rioja. Al ser identificados, quisieron evadir la ley

La pareja detenida
La pareja detenida

Dos personas, un hombre y una mujer, terminaron detenidas en Rosario después de intentar pagar una coima de 200.000 pesos a efectivos de la Brigada Motorizada.

La intervención policial fue resultado de un aviso recibido por la central 911, motivado por la actitud sospechosa de la pareja en la zona. Tras recibir el reporte inicial, personal de la Brigada Motorizada de la policía provincial se desplazó al cruce mencionado de Sarmiento y Rioja.

Según informó el portal Rosario3, allí identificaron a los sospechosos: J. R. G. y E. M. A y durante la solicitud de documentación y la verificación de sus datos, el hombre intentó sobornar a los agentes con 200.000 pesos en efectivo, según consta en registros policiales.

En diálogo con uno de los uniformados, J. R. G. pronunció una frase que quedó grabada: “Vamos a la posta, yo te doy… ¿cuánto querés, 200 palos? Te doy 200 palos. Pero dejanos ir”. Esta declaración, evidencia el ofrecimiento directo y sin ambages, lo que configura el delito de cohecho en grado de tentativa. La mujer, E. M. A., también intervino en la secuencia, mencionando la posibilidad de involucrarse en actividades ilícitas.

El hombre detenido es escoltado
El hombre detenido es escoltado por un efectivo de la Brigada Motorizada (Rosario3)

La maniobra fue rechazada y documentada por los agentes, quienes contaban con cámaras personales que registraron toda la secuencia, elemento que será clave en la investigación judicial. De esta manera, procedieron con su detención.

Desde organismos judiciales, se confirmó que el destino de la investigación quedará en manos de la Fiscalía de Rosario, que imputó a la pareja el delito de tentativa de cohecho. Ambos detenidos permanecen alojados en la Comisaría 2ª, a la espera de ser llamados a la audiencia de formulación de cargos.

Intentraron coimear a la Policía: los detuvieron con éxtasis, tusi y 4 mil dólares

En un hecho de características similares, un control de rutina en el barrio porteño de Caballito de la Policía de la Ciudad finalizó con en un hallazgo inesperado luego de que el conductor intentara coimear a los agentes: les encontraron drogas sintéticas y dinero en efectivo.

El hecho ocurrió en agosto, cuando una pareja que viajaba en un Peugeot 208 fue detenida por la Policía de la Ciudad en el cruce de la avenida Díaz Vélez e Hidalgo.

Según informaron fuentes del caso, el hombre al volante fumaba un cigarrillo armado y mostró nerviosismo ante la requisitoria de los agentes que lo frenaron en el control vehicular. A partir de allí, los policías dispusieron revisar el vehículo.

Fue en ese momento que el conductor sacó un fajo de billetes e intentó sobornar a los agentes a cargo del control para que lo dejaran continuar con su viaje.

De inmediato, y ante la sospecha de cohechoartículo 258 del Código Penal—, se convocó a testigos y se procedió a la requisa del vehículo.

En el interior del auto, los agentes hallaron una bolsa tipo Ziploc con 786 gramos de MD/MDMA (éxtasis) y varios envoltorios con tusi —también conocida como cocaína rosa—.

Además, secuestraron 1.510.000 pesos, 2.900 dólares y el propio rodado. El valor de la droga incautada se estimó en 15.700 dólares en el mercado ilegal, indicaron las fuentes oficiales.

Tras el secuestro de la droga, el dinero y el vehículo, los dos ocupantes del auto, con domicilio en el partido bonaerense de Lanús, quedaron a disposición de la Justicia Federal.

En paralelo, se labraron las actuaciones correspondientes por el intento de cohecho que, de acuerdo con el reporte, se produjo al inicio de la intervención policial del personal de la Comisaría Vecinal 6 A.

