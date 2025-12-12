Una joven denunció por abuso a un entrenador de un gimnasio en Chaco

Una joven denunció a su entrenador por abuso sexual en un gimnasio de Chaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de 25 años, de Resistencia, Chaco, denunció a su entrenador personal de gimnasio por un presunto caso de abuso sexual, que incluyó tocamientos inapropiados y una situación no consentida por la víctima.

Tras la intervención de la policía, el acusado, identificado como G. E. R., de 47 años, fue arrestado y puesto a disposición de la Justicia.

El episodio ocurrió cerca de las 22:45 en un gimnasio sobre el pasaje Chaco, según la presentación realizada ante las autoridades.

En la denuncia y según informó el portal de Diario Chaco, la joven detalló que mientras desarrollaba su rutina de entrenamiento sufrió un tirón en el hombro derecho.

Ante el dolor, pidió asistencia para elongar al entrenador, con quien mantenía un vínculo estrictamente profesional. En ese momento, el acusado habría aprovechado la situación.

Según consta en la declaración, la mujer explicó que, al recostarse boca abajo en una colchoneta, el entrenador se subió sobre su cuerpo y le besó el cuello. Ante esta acción, ella se incorporó rápidamente, pero el hombre la habría sujetado del brazo y la condujo hacia una pared, donde presuntamente apoyó sus partes íntimas contra ella.

La joven relató que logró zafarse y se dirigió a su motocicleta para abandonar el gimnasio. Encontró el portón cerrado, intentando abrirlo para retirarse del lugar.

Durante ese lapso, el sujeto la habría increpado diciéndole: “Decime si te gustó, te espero el viernes como si nada”, una frase consignada textualmente en la denuncia.

La mujer dejó asentado en su declaración que no deseaba ser examinada médicamente y solicitó se dicte una prohibición de acceso y acercamiento contra el acusado, por motivos de seguridad personal.

Según informaron fuentes policiales, ante la denuncia efectuada por la víctima, se dispuso la intervención inmediata del personal de seguridad pública. La Fiscalía en turno ordenó la identificación, aprehensión y verificación de los antecedentes penales del acusado.

Durante la mañana de ayer jueves, efectivos lograron localizar y detener a G. E. R., de 47 años, quien fue trasladado y permanece alojado en una dependencia policial, a la espera de la resolución judicial correspondiente.

El procedimiento se realizó en cumplimiento estricto de disposiciones judiciales tras la radicación de la denuncia por supuesto abuso sexual simple.

El hombre fue detenido este jueves (Gobierno)

Un entrenador y un cliente de un gimnasio fueron detenidos por grooming en Salta

A mediados del mes de septiembre, un caso de acoso digital a una menor de edad provocó una intervención judicial urgente en Salta, luego de que la madre de una adolescente de 15 años denunciara que su hija recibía mensajes y contenido sexual de dos adultos vinculados a un gimnasio. Se trata de un entrenador y su cliente, quienes fueron detenidos el jueves.

La investigación se desencadenó cuando la progenitora de la víctima encontró en el teléfono de la joven conversaciones en Instagram con los imputados. Allí, circulaban imágenes explícitas.

La rápida acción de las autoridades permitió evitar que la situación se extendiera, detonando una pesquisa orientada al ciberdelito contra menores.

Desde el primer momento, la causa quedó bajo la órbita de Sofía Cornejo, titular de la Fiscalía Penal especializada en Ciberdelincuencia. Tras analizar el material presentado por la madre, Cornejo solicitó oficialmente al juez de turno el libramiento de órdenes de allanamiento y detención para ambos sujetos. Con la autorización judicial en mano, la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta planificó el despliegue operativo.

En el transcurso del procedimiento, las autoridades ingresaron en los domicilios de los imputados, secuestrando celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos. Los elementos almacenados en esos aparatos serán analizados para determinar la cantidad y el alcance de las comunicaciones con la víctima, así como para establecer si existen otros posibles damnificados.

Los materiales secuestrados se convirtieron en elementos cruciales para probar el delito de grooming, tipificado en el Código Penal argentino como el acoso o captación digital de menores con fines sexuales.

De acuerdo con el informe oficial, tanto el entrenador como el cliente del gimnasio contactaron a la menor a través de redes sociales y, tras ganarse su confianza, comenzaron a solicitarle fotos y videos de contenido sexual.

Ambos imputados se encuentran alojados en una dependencia policial, a disposición de la Fiscalía interviniente.