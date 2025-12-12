Golpearon y atacaron con un cuchillo a un dirigente de futsal de San Juan para robarle más de un millón de pesos

La víctima es un dirigente del Club U.V. Sarmiento Futsal (Google Maps)

Un dirigente deportivo de San Juan fue víctima de un violento robo sobre la Ruta 319, donde resultó herido con un arma blanca. Los delincuentes se llevaron un monto superior a un millón de pesos y, hasta el momento, no hay detenidos.

El incidente ocurrió durante la noche del miércoles alrededor de las 22 horas cerca del salón “El Trébol”.

De acuerdo con la secuencia informada por el portal el Tiempo de San Juan, la víctima - un dirigente de la Liga de Futsal de Sarmiento- caminaba cargando una mochila con 2.500.000 pesos rumbo a su domicilio, cuando fue interceptado por dos individuos que circulaban en una motocicleta de color oscuro.

Según su testimonio, los agresores lo abordaron abruptamente e intentaron arrebatarle el bolso. Durante el forcejeo, lo golpearon y uno de los individuos utilizó un arma blanca y le produjo una herida en una pierna. En línea con su relato, en un primer momento se resistió, lo que provocó que una parte del dinero cayera al piso.

Fue en ese momento en donde los delincuentes lograron apropiarse de la mochila con 1.500.000 pesos, mientras el millón restante quedó desparramado sobre la cinta asfáltica y posteriormente lo pudo recuperar

El hombre sufrió contusiones en varias partes del cuerpo producto de la agresión, además de la herida cortante. Un grupo de personas que pasaba por la zona lo auxilió y trasladó al hospital departamental, donde recibió atención médica y permaneció bajo observación.

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Delitos contra la Propiedad quedó a cargo de la investigación para identificar a los presuntos agresores. Las autoridades manejan diversas hipótesis. De acuerdo al análisis de la Fiscalía, el caso se enmarca como robo agravado por el uso de arma y lesiones.

Hace unos meses, los padres del ex presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, Walter Gisande, fueron víctima de un violento asalto en su vivienda de Barrio Hipódromo, durante la madrugada. El matrimonio de 93 y 90 años, fue sorprendido por cuatro delincuentes, que estuvieron en el lugar durante más de una hora. Se llevaron el vehículo de la pareja, además de dinero, joyas y documentación.

El ataque comenzó minutos antes de las 03:45 del primer lunes de septiembre, cuando dos asaltantes escalaron un paredón en la avenida 38, entre las calles 120 y 121, y accedieron al patio de la propiedad. Otros dos cómplices ingresaron luego a la vivienda. Al respecto, el medio local 0221 detalló que la mujer advirtió la presencia de los intrusos gracias al monitoreo de cámaras de seguridad propias, pero no logró alertar a su esposo, quien se encontraba en el mismo sector donde inicialmente irrumpieron los ladrones. El hombre fue la primera víctima, ya que lo agredieron y lo maniataron al mismo tiempo que lo amenazaban.

Los ladrones treparon a través de un paredón e ingresaron al patio de la casa

Durante el asalto, los individuos exigieron dinero en efectivo y elementos de valor. La pareja entregó todo lo que tenía, aunque los ladrones insistían con que le den más. Ambos adultos fueron golpeados con violencia durante la secuencia; mientras el hombre sufrió lesiones de gravedad, la mujer fue amarrada y amordazada en el baño.

El mismo portal informó que el calvario se extendió hasta las 5, hora en que los delincuentes huyeron con el automóvil de la familia, un Toyota Etios blanco, donde cargaron una caja fuerte de grandes dimensiones.

Además de sustraer el vehículo y dinero en efectivo, los delincuentes se llevaron documentación, joyas y el DVR donde se almacenaban las imágenes de vigilancia del robo. Parte del botín fue recuperada horas después en Barrio Jardín.

Los vecinos manifestaron que las alarmas comunitarias se activaron durante la fuga de los delincuentes, aportando indicios sobre el recorrido y la dinámica del escape. La investigación se orientó en el rastreo del automóvil robado y la búsqueda de huellas que permitieran avanzar con el esclarecimiento del hecho.