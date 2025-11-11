Asesinaron a balazos a un joven a metros de una escuela en Córdoba en medio de una pelea entre mujeres

La esquina de Vicente López y Planes y Serrano a metros donde un joven fue asesinado en Río Cuarto, Córdoba (Google Maps)

En la ciudad cordobesa de Río Cuarto, la muerte de un joven de 31 años en un violento tiroteo registrado a pocos metros de una escuela encendió las alarmas entre vecinos y padres de los estudiantes. Todo sucedió en medio de una discusión entre mujeres.

El hecho ocurrió cerca del mediodía de este lunes, en inmediaciones de la escuela Nueva Argentina. El tiroteo se produjo en un descampado ubicado en la esquina de Vicente López y Planes y Serrano, en el barrio Alberdi, dentro de la zona conocida como Las 70 Viviendas.

Los testigos indicaron que la sucesión de disparos coincidió con el momento en el que los alumnos del establecimiento educativo salían tras la jornada escolar.

El episodio también dejó a una mujer gravemente herida, quien recibió asistencia médica de urgencia.

El conflicto, según informó el portal El Doce.tv, se originó tras una discusión entre dos mujeres, una de las cuales habría accionado un arma contra la víctima mortal, pero se desconoce si existe algún tipo de vinculación entre las implicadas y el hombre fallecido.

Las patrullas policiales llegaron rápidamente al baldío donde ocurrieron los hechos y comenzaron las tareas de relevamiento de pruebas y testimonios.

La zona quedó acordonada durante varias horas mientras avanzaban las pericias para reconstruir la dinámica del tiroteo. El personal especializado de la Policía Científica intervino en el lugar para recabar información que permita esclarecer la mecánica y los responsables del hecho.

Las autoridades del Ministerio Público Fiscal confirmaron que se abrió una causa penal bajo la carátula de “homicidio”, con intervención de la Fiscalía de Instrucción de turno de Río Cuarto.

Los atacantes estarían identificados (Policía de Córdoba)

Asesinaron a un joven en Córdoba en un presunto ajuste de cuentas

A fines del mes pasado, un joven de 24 años fue asesinado a tiros por otro grupo de personas del mismo barrio. Todo sucedió en las calles de Ciudad Evita, al sudeste de la capital de Córdoba.

La víctima fue identificada como Cristian Luque. El hecho ocurrió el miércoles por la noche, cerca de las 21, en la manzana 73, lote 3, de la ciudad. En ese momento, un grupo de jóvenes se acercó a la vivienda donde se encontraban Luque y otros allegados. Uno de los atacantes efectuó varios disparos con un arma calibre 9 milímetros, las balas hirieron al joven en el abdomen y en uno de sus glúteos.

Las primeras reconstrucciones indican que la patota se aproximó con el objetivo de saldar viejas diferencias, cuya naturaleza aún no fue esclarecida por la Policía.

Como resultado del ataque, otro joven también resultó herido de bala, aunque sus lesiones fueron menores, según la información a la que pudo acceder el medio local La Voz del Interior.

Tras consumar el ataque, los autores huyeron rápidamente. Los investigadores no lograron precisar si escaparon a pie o en motocicleta. En pocos minutos, familiares y vecinos concurrieron en auxilio del joven. De esta manera, Luque fue trasladado primero en un automóvil particular hasta el dispensario barrial y, dado al cuadro crítico que presentaba, en ambulancia al Hospital de Urgencias.

Pese a las maniobras de reanimación, falleció poco después de su ingreso. El segundo herido fue atendido y fue dado de alta horas más tarde.

El crimen, investigado por el Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba, se suma a una sucesión de hechos similares ocurridos en los últimos meses.

La pesquisa formal quedó a cargo del Departamento Homicidios de la Policía de Córdoba y de la Fiscalía que conduce Tomás Casas.

Operativos de la fuerza recogieron casquillos de proyectiles calibre 9 milímetros en el lugar del crimen, que serán analizados en laboratorio. Además, se avanza en el rastreo y análisis de imágenes provenientes de cámaras de vigilancia situadas en la zona.

Tras el episodio, la Guardia de Infantería de la Policía de Córdoba implementó una guardia permanente en el sector. El objetivo es evitar nuevos incidentes que puedan derivarse del homicidio o la continuidad de disputas entre grupos rivales.

Hasta el momento, se sabe que Cristian Luque no contaba con antecedentes penales, salvo una infracción contravención al menor.

Las diligencias continúan bajo reserva en la fiscalía de Tomás Casas. Hasta el cierre de este informe, no se habían efectuado detenciones ni identificado a los autores materiales del crimen.