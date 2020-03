Meses después Balcedo caería preso. En su mansión se secuestraron autos de lujo, armas y grandes sumas de dinero en efectivo. Todo había entrado a Uruguay sin pasar por los controles correspondientes, incluso los autos no habían sido declarados. Sin embargo, el ex titular del Soeme ya había unificado su chacra y el terreno en disputa que no pudo comprar en la subasta con una cerca perimetral.