Poppy Playtime: el videojuego de survival horror tendrá su adaptación cinematográfica

Poppy Playtime - captura del tráiler oficial

La adaptación cinematográfica de Five Nights at Freddy’s no solo se convirtió en el mayor éxito de Blumhouse y Universal del último año, sino que se posicionó como una de las películas más rentables dentro del género terror de 2023. Con estos resultados muchos estudios están buscando replicar ese éxito y Legendary parece haber encontrado a su propio caballo de batalla: Poppy Playtime.

Según un informe reciente, la compañía que estuvo detrás de películas como Godzilla vs. Kong concretó un acuerdo para llevar a la gran pantalla el popular videojuego de survival horror desarrollado por MOB Entertaiment. Legendary logró imponerse ante otros fuertes competidores y, de acuerdo a la última actualización, producirá la adaptación junto con Don Murphy y Susan Montford de Angry Films.

MOB Entertainment estrenó Poppy Playtime en 2021 a través de Steam, y desde entonces el juego ha pasado a tener más de 40 millones de jugadores en PC, móvil, PlayStation, Nintendo Switch y Roblox. Si bien todavía se desconoce el argumento de la nueva película su historia se ambienta en el año 2005, con un jugador tomando el lugar de un exempleado de la empresa juguetera Playtime Co. que regresa a visitar la fábrica de juguetes abandonada tras una misteriosa desaparición. El jugador navega a través de una perspectiva en primera persona y debe resolver puzles, a la vez que debe evitar a varios enemigos para poder avanzar.

La adaptación de Poppy Playtime se viene barajando desde 2022 cuando MOB anunció que se asociaría con Studio71. Sin embargo, este proyecto fracasó, permitiéndole a Legendary sumarse y cerrar un nuevo acuerdo trato. “Siempre hemos soñado a lo grande y estamos encantados de haber creado algo que ha cautivado los corazones de decenas de millones de personas en todo el mundo. Este acuerdo cinematográfico es un gran paso lógico en el crecimiento de nuestra empresa de entretenimiento transmedia”, declararon los hermanos y cofundadores de MOB, Zach y Seth Belanger.

La película de Poppy Playtime todavía no tiene directores vinculados ni una ventana de estreno tentativa. ¡Los mantendremos al tanto de las novedades!