Imputado por matar a su bebé: piden revocar la prisión domiciliaria por estar de fiesta

La familia materna de Elías exige la revocación de la prisión domiciliaria tras nuevas pruebas de incumplimiento (Fuente: Jornada)

Este miércoles 4 de marzo, se realizó una nueva audiencia en Puerto Madryn por el caso del bebé, Elías Mateo, quien falleció en un siniestro vial mientras su padre conducía alcoholizado. Aunque la Justicia le concedió prisión domiciliaria, enfrenta acusaciones por incumplir las condiciones de esta.

Leandro Ríos, el progenitor de la victima, está imputado por homicidio culposo tras volcar su Kangoo en una rotonda durante su segundo fin de semana a cargo de Elías por el régimen de visitas. El hecho sucedió hace cinco meses en la provincia de Chubut, sigue bajo investigación, y la fiscalía solicita una extensión del plazo de investigación hasta el 27 de marzo ante la necesidad de completar diversas pruebas.

La mamá de Elías, Bianca Vargas, representada por el abogado Facundo Bonavitta, presentó fotografías ante el tribunal que prueban reuniones sociales y la presencia de visitantes en el domicilio del acusado. Esta conducta fue calificada por Bonavitta como un incumplimiento directo de las restricciones impuestas al concederse la prisión domiciliaria.

“Se fijó expresamente una prohibición de recibir visitas. Cuando se fija una condición en una prisión domiciliaria debe cumplirse estrictamente y en este caso no se estaría cumpliendo, por lo que debería haber consecuencias. Respetamos la decisión judicial pero no la compartimos”, declaró el abogado Facundo Bonavitta en diálogo con Diario Jornada.

A pesar de la documentación aportada, la fiscal Eugenia Vottero determinó que las pruebas presentadas, consistentes en imágenes y capturas de pantalla, no resultaban suficientes para considerar el incumplimiento como una falta grave que amerite la revocatoria del beneficio de prisión domiciliaria. Por tal motivo, la fiscalía no acompañó el reclamo efectuado por la familia materna del bebé.

La defensa materna tomó el incumplimiento como una burla a lo ocurrido y al proceso judicial: “Se nos ríen en la cara”. En las imágenes se observa a Leandro Ríos con amigos organizando asados y con bebidas alcohólicas.

Frente a la decisión judicial, Bonavitta anunció la intención de apelar y adelantó que “vamos a evaluar e impugnar la decisión de la jueza porque realmente no la respetamos, no la compartimos”.

El dolor de la mamá de Elías y su pedido de justicia

Bianca Vargas difundió un mensaje en redes sociales tras el siniestro vial y expresó: “Nos arrebataron el tiempo, hijo; solo pido que no hayas sufrido. Lamento que la persona que tenía que guiarte, aconsejarte y enseñarte a jugar a la pelota fuera la persona que nos separó para siempre. No tengo palabras, hijo, más que perdón. Perdón por ese papá que te di”.

“Gente, pido justicia por mi hijo, porque mi hijo no fue herido en un choque ni matado por una enfermedad. ¡A mi hijo lo MATÓ SU PAPÁ!”, escribió la madre de Elías.

Vehículo donde viajaban padre e hijo (Fuente: Crónica)

La conmoción generada derivó en una ola de indignación y solidaridad con la familia de la víctima, especialmente a partir del reclamo explícito de la madre en redes sociales. El hecho puso en evidencia el impacto que puede tener el consumo indebido de alcohol al volante y la necesidad de controles más estrictos para prevenir tragedias de este tipo.

En la escena del siniestro, la policía secuestró dos teléfonos celulares y una lata de cerveza, además de realizar peritajes planimétricos y fotográficos. El test de alcoholemia realizado a Ríos reportó 1,98 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que cuadruplica el tope legal de 0,5 gramos para conductores particulares en Chubut. Este resultado fue central en la imputación judicial definida por el fiscal de turno, Mauricio Baigorria, quien ordenó la detención inmediata del conductor bajo la acusación de “homicidio culposo agravado por conducción imprudente de un vehículo automotor bajo los efectos del alcohol”.