Sociedad

Tras la salida de Francos, Lisandro Catalán renunció como Ministro del Interior

A tan solo un mes y medio de su asunción, el ahora ex funcionario anunció su dimisión en medio de la reestructuración del Gabinete impulsada por el presidente Javier Milei

Guardar
La gestión de Catalán comenzó
La gestión de Catalán comenzó con el armado de una mesa federal junto a gobernadores afines al oficialismo (Jefatura de Gabinete)

Tras la salida de Guillermo Francos, quien fue designado como nuevo jefe de Gabinete, Lisandro Catalán presentó su renuncia al cargo de Ministro del Interior. Lo hizo este jueves por la noche a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, en el que agradeció al presidente Javier Milei por la confianza depositada en su persona.

“Señor presidente de la Nación. Me dirijo a usted para presentarle mi renuncia al cargo de Ministro del Interior, que he tenido el honor de desempeñar bajo su conducción”, escribió en el comunicado.

Y agregó: “Agradezco profundamente la confianza que ha depositado en mí para iniciar una etapa de diálogo y consensos. Voy a seguir apoyando esta gestión y a La Libertad Avanza, porque estoy convencido de que las ideas de la libertad son las que van a transformar a la Argentina".

El anuncio llegó apenas horas después de la confirmación de la salida de Guillermo Francos como jefe de Gabinete, con quien tenía más afinidad y que también oficializó su decisión tras mantener un encuentro con Milei en la Quinta de Olivos. En su carta de dimisión, Francos manifestó: “Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno que se inicia luego de las elecciones nacionales del pasado 26 de octubre”.

Catalán dejó su cargo apenas
Catalán dejó su cargo apenas mes y medio después de haber sido designado mediante el Decreto 672

Ambas salidas se producen en un contexto de reestructuración del Gabinete nacional, en el que se perfila un rediseño de las funciones centrales del Ejecutivo. Francos será reemplazado por el actual secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni, según confirmaron fuentes oficiales. En tanto, no se ha anunciado aún quién ocupará el cargo que deja vacante Catalán, aunque en los días previos había trascendido el nombre del asesor presidencial Santiago Caputo como posible sucesor, en el marco de un rediseño de competencias que incluiría la absorción de nuevas áreas estatales bajo la órbita del Ministerio del Interior.

La renuncia de Catalán se da menos de dos meses después de su designación al frente de la cartera, formalizada mediante el Decreto 672/2025 publicado en el Boletín Oficial. Su llegada estuvo directamente vinculada a la decisión del Gobierno de restituir el Ministerio del Interior, que hasta entonces había sido degradado a secretaría dependiente de la Vicejefatura de Gabinete. La medida fue parte de una batería de reordenamientos adoptados tras el traspié electoral que La Libertad Avanza sufrió en la provincia de Buenos Aires.

En ese contexto, se crearon tres nuevas mesas de trabajo —una Política, otra Bonaerense y una denominada Federal— y se redefinió el esquema de ministerios mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 658/2025) que modificó la Ley de Ministerios N° 22.520. El nuevo texto estableció una estructura compuesta por nueve carteras: Interior; Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado.

Guillermo Francos anunció su renuncia
Guillermo Francos anunció su renuncia minutos antes que Catalán

Catalán juró como ministro el mismo día en que se presentó la Mesa Federal, instancia que reunió a tres gobernadores aliados y que tuvo lugar en medio de una jornada de alta actividad institucional. Previamente, Milei encabezó una reunión de la mesa nacional y más tarde lideró el primer encuentro de la mesa bonaerense, en vísperas de la cadena nacional para la presentación del Presupuesto 2026.

Entre las atribuciones conferidas al relanzado Ministerio del Interior figuraban la asistencia al Presidente y al jefe de Gabinete en la gestión política interna, la coordinación con provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la supervisión del Registro Nacional de las Personas y la política migratoria, entre otras.

También asumía responsabilidades en materia de turismo, deporte y medio ambiente, con tareas como la administración del Fondo Nacional de Turismo y la representación internacional en esas áreas.

Catalán y Francos habían compartido en los últimos días una de sus actividades finales como funcionarios: la reunión con 18 gobernadores y dos vicesgobernadores que tuvo lugar en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Ambos fueron los encargados de coordinar el encuentro, en el que se buscó fortalecer el diálogo entre el Ejecutivo y las provincias, con miras a avanzar en las reformas estructurales impulsadas por el oficialismo.

Catalán jurando como ministro junto
Catalán jurando como ministro junto a Javier Milei

En su despedida, Francos destacó ese episodio con una reflexión que incluyó a su ex colega: “Por extraña coincidencia, mi primer acto como Ministro del Interior y mi último como Jefe de Gabinete fueron reunir a los Gobernadores de las Provincias con el Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de encontrar mecanismos de diálogo y generación de consensos”.

Las salidas de ambos funcionarios consolidan un recambio en la cúpula del Poder Ejecutivo, enmarcado en el comienzo de una nueva etapa poslectoral, que según voceros del Gobierno estará enfocada en acelerar reformas políticas y económicas.

Desde la Oficina del Presidente, se agradeció formalmente el trabajo de Francos y se destacó su rol clave en la aprobación de la Ley Bases, la Ley Antimafias y la legislación sobre Juicio en Ausencia.

A la espera de la oficialización de los nuevos nombramientos, el Ejecutivo encara un nuevo esquema con el objetivo de reforzar su agenda en el Congreso y recomponer el vínculo con las provincias.

Temas Relacionados

Lisandro CatalánJavier MileiGobiernoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Reina Reech tuvo que ser operada por segunda vez: cómo se encuentra

La intervención de cadera tuvo lugar en San Isidro. La noticia fue confirmada por Fede Flowers

Reina Reech tuvo que ser

Una joven transmitió su muerte en un vivo de TikTok y detuvieron a su ex pareja por instigación al suicidio

Karla Robles (27) había denunciado varias veces a Diego Zerda (33), con quien tuvo una relación que duró cinco años. “Prefiero matarme antes que él me mate a mí”, dijo antes de tomar la drástica decisión

Una joven transmitió su muerte

Dos camionetas chocaron de frente en Ruta Nacional 12: murieron cuatro personas

La colisión frontal entre una Toyota Hilux y una Ford Ranger en el kilómetro 1304, en la provincia de Corrientes, dejó también un herido que permanece internado bajo observación

Dos camionetas chocaron de frente

Es perito de autos robados y se llevaron el suyo a metros de su lugar de trabajo: “Es tragicómico”

El insólito hecho ocurrió en la esquina de Félix Aguilar y Misiones, cuando Daniel, oriundo de Alta Gracia, dejó su Chevrolet Corsa estacionado para cumplir tareas y al regresar no encontró el vehículo

Es perito de autos robados

Entre lágrimas y con contención, la madre de Cecilia Strzyzowski declaró por el femicidio de su hija: por qué no pudo terminar

Junto con la abuela de la joven, fueron las primeras testigos del juicio. Por pedido de ambas, César, Emerenciano Sena y Marcela Acuña fueron trasladados a otra sala durante sus declaraciones

Entre lágrimas y con contención,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Guillermo Francos renunció como jefe

Guillermo Francos renunció como jefe de Gabinete y lo reemplazará Manuel Adorni

Javier Milei y Mauricio Macri cenan en Olivos en medio de los cambios en el Gabinete

Los cheques rechazados por falta de fondos crecieron casi 30% en septiembre

Día Mundial del Lémur: el 95% de las especies está en peligro de extinción

Una joven transmitió su muerte en un vivo de TikTok y detuvieron a su ex pareja por instigación al suicidio

INFOBAE AMÉRICA
La ONU denunció un incremento

La ONU denunció un incremento del 30% en víctimas civiles por la invasión rusa: “Están luchando por sobrevivir”

Ucrania desplegó fuerzas especiales en Pokrovsk para frenar el avance ruso en el este de Donetsk

Lula da Silva envió al Congreso de Brasil un proyecto para endurecer el combate al crimen organizado tras la megaoperación en Río

De Carrington a Miyake: cómo las tormentas solares extremas podrían desafiar a la tecnología moderna, según un experto

Día Mundial del Lémur: el 95% de las especies está en peligro de extinción

TELESHOW
Martín Cirio contó que está

Martín Cirio contó que está en pareja con el influencer Gabino Silva: “Nos queremos”

Ivana Figueiras habló sobre su romance con Darío Cvitanich y negó haber sido “la tercera en discordia”

La mamá de Lourdes Fernández tras el regreso de su hija a los escenarios: “Quiero que vuelva la persona que conozco”

La sofisticada celebración de cumpleaños de Nicole Neumann: amigos íntimos, torta simbólica y DJ

L-Gante habló de su crisis con Maxi El Brother y la disputa por sumas millonarias: “Lo voy a reclamar”