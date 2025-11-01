Sociedad

Marcha del Orgullo 2025, en vivo: las últimas noticias de la movilización hoy, 1 de noviembre, en CABA

La fiesta de la diversidad arranca a las 10 en los alrededores de la Plaza de Mayo, donde habrá una feria de emprendedores. La marcha hacia el Congreso comenzará a las 16. Más tarde habrá shows de Ángela Tores, Massacre y Benito Cerati, entre otros

Guardar
La marcha comenzará a las
La marcha comenzará a las 16, pero desde las 10 de este sábado hay actividades alrededor de Plaza de Mayo (Crédito: EFE)

Más de 60 organizaciones sociales realizan este sábado, 1 de noviembre, la 34° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2025. “Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad”, es una de las consignas. Además, se destacan: “Basta de mentiras y estigmatización a las niñeces y adolescencias trans y a quienes les acompañan. Acceso a hormonas e inhibidores. Respeto a su voz, a sus derechos y a crecer con amor”, y también “La violencia desde el Estado genera violencia en la sociedad. Basta de violencia. Basta de crímenes de odio”.

Será la segunda movilización masiva del colectivo este año, después de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTQI+ realizada el 1 de febrero en todo el país en repudio al discurso pronunciado por el presidente Milei en el Foro de Davos, en Suiza.

En el documento político difundido por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica explicaron: “El Orgullo vence cada vez que asumimos nuestras identidades, cuando rechazamos el mandato de la vergüenza, cuando expresamos libremente nuestras orientaciones sexuales e identidades de género en el ámbito público. Vence cuando nos visibilizamos en nuestras familias, escuelas, universidades, territorios y trabajos. Vence cuando marchamos, cuando amamos, cuando gozamos. Vence en cada gesto de solidaridad, en cada derecho logrado. Y cómo cada noviembre, desde 1992, el Orgullo vence”.

Benito Cerati dará uno de
Benito Cerati dará uno de los shows principales en el escenario del Congreso a partir de las 20

El documento de la Comisión organizadora exige "una reparación histórica para las personas travestis y trans adultas mayores que han sobrevivido a la persecución estatal” porque, consideran, “reconocer es reparar”.

“No aceptamos la condena a la pobreza, la exclusión y la muerte”, dice el texto y reclama “la derogación de los DNU 61 y 62 de 2025, que cercenan los derechos de acceso a la salud de las adolescencias travestis y trans y niegan la identidad de género a las personas travestis y trans privadas de libertad. ¡Ningún retroceso en nuestros derechos!”.

En la Ciudad de Buenos Aires, los movimientos que organizan la Marcha del Orgullo 2025 convocan desde las 10 de la mañana a la Plaza de Mayo para participar de las ferias de emprendedores. A partir del mediodía, en Diagonal Norte y Florida, se instalará el Paseo de la Diversidad y la Resistencia que presentará stands, muestras artísticas y actividades que realizarán las organizaciones LGBTIQNB+, antirracistas y de derechos humanos.

/sociedad/2025/11/01/el-orgullo-vence-al-odio-la-consigna-para-la-marcha-del-orgullo-numero-34-horarios-y-puntos-de-encuentro/

/sociedad/2025/11/01/desde-los-antifaces-blancos-al-orgullo-multitudinario-el-recorrido-de-las-marchas-tras-treinta-anos-de-lucha-y-conquista-de-derechos/

/sociedad/2025/11/01/cuales-son-los-cortes-de-calles-programados-para-la-celebracion-de-la-marcha-del-orgullo/

Temas Relacionados

Marcha del Orgullo 2025Buenos AiresOrgulloÚltimas noticias

Últimas Noticias

Choque y vuelco en la Ruta 8 a la altura de Exaltación de la Cruz: hay dos heridos, uno de gravedad

Un vehículo perdió el control a alta velocidad y volcó en el kilómetro 76 del ramal Pilar-Pergamino. Se investiga si el conductor manejaba alcoholizado

Choque y vuelco en la

Mar del Plata: salió a defender a su hija en una pelea y lo mataron de una puñalada

Ocurrió en el barrio Villa Evita, a dos cuadras de una comisaría. El agresor resultó herido y debió ser llevado a un hospital

Mar del Plata: salió a

Tigre: rescataron a seis menores de edad que quedaron atrapados en un kayak en el río Reconquista

El operativo estuvo cargo del personal de Bomberos, Defensa Civil y la Policía. Los chicos resultaron ilesos. El video

Tigre: rescataron a seis menores

Fin de semana con tiempo cambiante en CABA: un sábado primaveral y pronóstico de lluvias para el domingo

El Servicio Meteorológico Nacional anunció temperaturas de hasta 28 grados para hoy. Mañana bajarán los valores y se avecinan chaparrones durante casi toda la jornada. Alerta climática en ocho provincias

Fin de semana con tiempo

Le pronosticaron seis meses de vida y dolores insoportables y eligió el suicidio asistido: la joven que provocó un debate ético y moral en el mundo

Brittany Maynard tenía 29 años y proyectaba convertirse en madre, pero un tumor cerebral terminal cambió todo. Luchó por el acceso a una muerte digna y su caso provocó una fuerte conmoción

Le pronosticaron seis meses de
DEPORTES
Las elecciones de River Plate,

Las elecciones de River Plate, en vivo: los socios eligen al nuevo presidente

El campeón que había noqueado a Tyson, volvió al boxeo a los 52 años y recibió una paliza: “Alguien detenga esto”

Los sorprendentes looks de Cuti Romero y Dibu Martínez en la celebración de Halloween

El gol de penal de Di María en el triunfo ante Instituto que dejó a Rosario Central como líder absoluto en el fútbol argentino

Arranca el Mundial de Ajedrez en India con tres argentinos como representantes

TELESHOW
Tini Stoessel y La Joaqui:

Tini Stoessel y La Joaqui: amistad, reencuentro musical e intercambio en las redes

Juana Repetto se defendió de quienes la acusan de mantenida: “Trabajo desde los 15 años”

Nicki Nicole y Lamine Yamal, entre rumores de ruptura y escándalos fuera de la cancha

Un error, una culpa y un perdón imposible: la insólita jornada de Darío Barassi en “Ahora Caigo”

Ricardo Arjona empezó su gira mundial en Guatemala: las canciones y el color de un concierto que esperó 20 años

INFOBAE AMÉRICA

El oro del Comando Vermelho

El oro del Comando Vermelho se convirtió en una amenaza social y medioambiental para la cumbre de la COP30

Rodrigo Paz destacó que “Bolivia se abre al mundo” tras reunirse con Marco Rubio

La cumbre de la APEC concluyó con un llamado a expandir el comercio internacional tras la tregua entre Estados Unidos y China

Ucrania destruyó el oleoducto circular que rodea la región de Moscú: “Proporcionaba recursos al Ejército ruso”

Duras alertas sobre el narco en Uruguay: barrios tomados, fiscales con miedo y Justicia infiltrada