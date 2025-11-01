Marcha del Orgullo 2025, en vivo: las últimas noticias de la movilización hoy, 1 de noviembre, en CABA

La marcha comenzará a las 16, pero desde las 10 de este sábado hay actividades alrededor de Plaza de Mayo (Crédito: EFE)

Más de 60 organizaciones sociales realizan este sábado, 1 de noviembre, la 34° Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2025. “Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad”, es una de las consignas. Además, se destacan: “Basta de mentiras y estigmatización a las niñeces y adolescencias trans y a quienes les acompañan. Acceso a hormonas e inhibidores. Respeto a su voz, a sus derechos y a crecer con amor”, y también “La violencia desde el Estado genera violencia en la sociedad. Basta de violencia. Basta de crímenes de odio”.

Será la segunda movilización masiva del colectivo este año, después de la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGBTQI+ realizada el 1 de febrero en todo el país en repudio al discurso pronunciado por el presidente Milei en el Foro de Davos, en Suiza.

En el documento político difundido por la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo – Línea Histórica explicaron: “El Orgullo vence cada vez que asumimos nuestras identidades, cuando rechazamos el mandato de la vergüenza, cuando expresamos libremente nuestras orientaciones sexuales e identidades de género en el ámbito público. Vence cuando nos visibilizamos en nuestras familias, escuelas, universidades, territorios y trabajos. Vence cuando marchamos, cuando amamos, cuando gozamos. Vence en cada gesto de solidaridad, en cada derecho logrado. Y cómo cada noviembre, desde 1992, el Orgullo vence”.

Benito Cerati dará uno de los shows principales en el escenario del Congreso a partir de las 20

El documento de la Comisión organizadora exige "una reparación histórica para las personas travestis y trans adultas mayores que han sobrevivido a la persecución estatal” porque, consideran, “reconocer es reparar”.

“No aceptamos la condena a la pobreza, la exclusión y la muerte”, dice el texto y reclama “la derogación de los DNU 61 y 62 de 2025, que cercenan los derechos de acceso a la salud de las adolescencias travestis y trans y niegan la identidad de género a las personas travestis y trans privadas de libertad. ¡Ningún retroceso en nuestros derechos!”.

En la Ciudad de Buenos Aires, los movimientos que organizan la Marcha del Orgullo 2025 convocan desde las 10 de la mañana a la Plaza de Mayo para participar de las ferias de emprendedores. A partir del mediodía, en Diagonal Norte y Florida, se instalará el Paseo de la Diversidad y la Resistencia que presentará stands, muestras artísticas y actividades que realizarán las organizaciones LGBTIQNB+, antirracistas y de derechos humanos.

