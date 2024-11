Dobló en “U” en una avenida, lo embistió una moto y dos personas salieron despedidas por el aire: el video del impactante accidente en Tigre

Quiso doblar en U, impactó contra una moto y el conductor salió despedido

En las últimas horas se conoció un video de un impactante accidente de tránsito en la ciudad de General Pacheco, partido de Tigre. La secuencia se desencadenó cuando un vehículo que circulaba por una avenida principal giró en “U” y una moto, que no pudo frenar a tiempo, lo embistió. Ambos ocupantes salieron despedidos: uno voló varios metros, mientras que el segundo logró saltar del vehículo y aliviar el golpe.

Fuentes cercanas a la Secretaría de Protección Ciudadana informaron a Infobae que el accidente ocurrió en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Mozart. El auto que protagonizó el siniestro circulaba por la avenida y pretendió girar en “U” en Mozart para cambiar de sentido, en una maniobra peligrosa. Entonces, la moto que venía de frente impactó contra el lado derecho del vehículo. Tal como se puede observar en el video, el conductor salió despedido por el aire y golpeó fuertemente contra el pavimento, pero su acompañante logró saltar a tiempo. Afortunadamente, ambos se encuentran fuera de peligro.

(Captura de Google Maps)

Tras el choque, la base de monitoreo solicitó la asistencia de los oficiales que patrullaban la zona y el personal del servicio de emergencia brindó asistencia a todos los implicados. Al conductor del auto se le realizó el test de alcoholemia y el resultado fue negativo.

El siniestro fue registrado por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Manejaba a toda velocidad y destruyó su auto contra una parada del Metrobus

Un violento siniestro vial ocurrió este martes sobre la avenida Juan B. Justo, casi esquina Concordia, en el barrio porteño de Floresta. A alta velocidad, un auto perdió el control e impactó de lleno contra una para del Metrobus. De milagro, el único lesionado fue el conductor irresponsable, que venía solo en el coche.

El auto terminó incrustado en una parada del Metrobus

Alrededor de las 19, el Renault Megane que puede verse en imágenes que registró una cámara de seguridad de un comercio de la cuadra aceleró por encima de los 60 km/h permitidos. Hizo una mala maniobra en medio del intenso tráfico que iba en sentido hacia el centro de la Ciudad. De esta manera, el vehículo se subió a la parada y colisionó contra la estructura metálica. A pesar de ser hora pico, justo en ese lugar no había pasajeros esperando el colectivo.

El auto golpeó también una unidad de la línea 53 que estaba llegando a la parada, pero por suerte el contacto fue leve y no hubo pasajeros afectados. Otro factor que permitió que no hubiera consecuencias mayores fue que en el momento del siniestro no había otros autos alrededor.

Al lugar llegó personal de la comisaría vecinal 11-A de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME para atender al conductor. Lo identificaron como A.C., y este portal pudo confirmar que se trata de un mecánico de motos que reside cerca de la zona del choque.

El servicio de emergencias lo trasladó al Hospital Fernández, donde quedó internado con politraumatismos, pero sin riesgo de vida. En tanto, las tareas para remover el vehículo del lugar llevaron varias horas, lo que complicó el tránsito normal en la avenida y el Metrobus. La Justicia abrió una causa por averiguación de lesiones y no se descarta que el mecánico pueda ser imputado.