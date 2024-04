Advierten por el impacto de los ataques online contra la libertad de expresión de las mujeres

En el XVIII Festival Internacional de Periodismo en Perugia, Italia, se explicaron distintas estrategias para enfrentar los ataques de odio en redes sociales

El XVIII Festival Internacional de Periodismo, que se realizó del 17 al 21 de abril, en Perugia, Italia, tuvo como uno de sus ejes centrales la defensa del periodismo feminista frente a los ataques de grupos anti género, autoritarios y neo fascistas. Además, se hizo hincapié en las dificultades para la libertad de expresión de las mujeres, las migrantes, las personas racializadas y la diversidad sexual frente a los mensajes de odio en las redes sociales.

Periodistas de Italia, España, Francia, Kenia, Estados Unidos, China, Alemania, Países Bajos, Gaza, Afganistán, Irán, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Brasil, Argentina y Ucrania, entre otros lugares, reivindicaron la necesidad de proteger la voz pública de mujeres, migrantes, periodistas exiliadas y colectivo LGTTBQ frente a la normalización de la violencia.

En la mesa “Come i regimi autoritari usano il gender per consolidare il propio potere (cómo los regímenes autoritarios usan el género para el consolidar su poder)”, organizada por “CNN Equals” la mananging editor de la línea de equidad de la cadena, Eliza Anyangwe, se preguntó, a sala llena, por qué los gobiernos autoritarios están atacando a las periodistas feministas y Leta Hong Fincher, del Weatherhead East Asian Institute Columbia University, relató la censura a las periodistas en China y como se está volviendo a imponer un modelo de patriarcado y de obligaciones familiares, por qué son más las mujeres que estudian y que valorizan su independencia frente al patriarcado.

Por su parte, Stephanie Musho, abogada de derechos humanos en Kenya, contó que le robaron el celular y se lo devolvieron (una gentileza que no suelen tener los ladrones) por lo que puede presumirse que querían sacarle información. Pero que además aparecieron fotos de penes que, obviamente, tienen una connotacion sexual molesta, incómoda e intimidante para una defensora de derechos sexuales y reproductivos.

El cierre del Festival se dio con una mesa central “Queer libera tut” en donde los aplausos apasionados reivindicaron la libertad de expresión frente a los embates de silenciamiento, odio, censura y oscurantismo. Pasquale Quaranta, flamante editor de diversidad del Gruppo Gedi, preguntó sobre estrategias de resistencia frente a los mensajes agresivos en redes sociales y las respuestas se convirtieron en un manual de estrategias prácticas.

Las estrategias se pusieron en común y fueron múltiples: desde bloquear hasta contestar con amabilidad, pero -de todas maneras- la violencia afecta, silencia, se vuelve carne, hace daño (y estragos) en las personas que las reciben y en las que dejan de recibir información por la inhibición que provocan los mensajes de odio.

En ese sentido, la escritora Giulia Blasi propuso: “No soy amante de la hiper producción de leyes. Pero los ataques online generan ataques de pánico y depresión. Pueden hacer mucho daño. Por eso, hay que sancionar estos comportamientos de forma eficaz y rápida. No hay que buscar la responsabilidad en Google o en las plataformas, sino en los agresores”.

Ella también detalló sus tácticas personales: “No respondo a haters que desahoguen su frustración. Son cosas que las personas tienen que tratar en terapia y yo no tengo porque lidiar con eso y, por lo tanto, no respondo”. Pero,también subió la apuesta ante la pregunta: “¿Monetizamos los mensajes de odio?”. Y el ejemplo de su libro “Bruta” que se convirtió en un espectáculo teatral frente a las descalificaciones.

La periodista Karima Moual, de origen marroquí, de La Stampa recalcó que en su momento más exitoso recibió una avalancha de agresiones y que hasta hubo una página de Facebook especialmente dedicada a hostilizarla y decirle que no tenía derecho a hablar de política. “Era muy ingenua y no podía entender que me pasaba -recordó-. Ahora siguen viniendo ese tiempo de mensajes, pero lo superé y me centro en los emails maravillosos que me escriben lectoras/les que aman lo que hago y me animan a seguir con mi trabajo”.

De todas maneras, Karina también decidió publicar algunos de los mensajes porque considera que hay quienes desprecian esta avalancha de odio y tienen que ser conscientes de su existencia y del nivel de daño que producen y de los costos para las periodistas feministas, islámicas, diversas, migrantes o de cualquier grupo minoritario o diverso.

En relación a la descalificación de periodistas y escritoras por su rol de activistas, Moual acentúo: “El activismo implica hacer tu trabajo lo mejor que puedes y no entiendo porque se está volviendo discriminador y por qué te haría perder credibilidad”. Mientras que Giulia Blasi también enfatizó que en las redacciones los varones creían que eran neutrales por ser un grupo dominante, pero eso no los hace objetivos, sino quienes imponen un punto de vista desde el que creen que las mujeres no son objetivas por no partir de su mismo punto de vista.

El duo drag queen Karma_B sostuvo: “No es lo virtual, sino lo real lo que te persigue hasta tu cama”. Y propuso una canción acompañada por aplausos del público como forma de defensa frente a los ataques. Remarcaron además que la salida del closet puede hacer volver a otro closet por las agresiones ya que “lo visible se convierte en un blanco fácil”.

“Usamos el poder de la gentileza para responder, pero si no funciona usamos el poder de ma fangulo”, ironizó el duo Karma_B.y, en ese sentido, ejemplificaron: “Las drags estamos acostumbradas a sacar lo mejor de toda situación, también de lo malo”.

En la charla “Mujeres en línea, ¿una batalla diaria?”, con Vera Gheno, sociolingüística y escritora y Galatea Vaglio, escritora, se puso el eje en cómo trabajar a pesar de la batalla cotidiana contra las agresiones. La fórmula de ma fangulo también fue una estrategia reivindicada cuando se terminan la paciencia, las lágrimas, el autocontrol, la creatividad y la tolerancia a la agresión.

Además destacaron que a las mujeres se las sigue minimizando con la idea que piensan con el útero y que otra forma habitual de sobrecarga de mandatos machistas es hacer responsable a una divulgadora por lo que dijeron o hicieron todas las mujeres desde 10.000 años A.C. Por supuesto, un clásico (no por eso menos dolorosa) es que las periodistas son tildadas de feas y que ese apelativo implica que una mujer que, supuestamente, es fea no tiene nada para decir.

Y, por supuesto, que si las mujeres no están casadas o son madres están tristes y solas y, por lo tanto, su conocimiento también se desvanece ante el tribunal público. Vera Gheno describió la desestabilización personal y profesional que produce un intercambio basado en acrecentar las heridas culturales y subjetivas de las escritoras: “Los seres humanos tendemos a darle más peso a la retroalimentación negativa que a la positiva. Tuve que crecer para poder absorber este tipo de comentarios sin cuestionarme constantemente, sin preguntarme “¿tendrán un poquito de razón?” o dudar si soy competente o si debería dar un paso atrás. Ahora, con 48 años, estoy convencida que las cuatro cosas sobre las que predico son sólidas y que tengo las habilidades para decir las cosas que digo”.

Por su parte, Galatea Vaglio dijo que ella prefiere tener una actitud docente con los comentaristas indeseados que bloquear porque este modus operandi afecta también a niñas que pueden no sacar su potencial con tal de no ser agredidas o cuestionadas. La carga de afrontar las respuestas es demasiado pesada.”Hay que generar un mapa más seguro para que las jóvenes puedan desarrollar su talento”, propuso Vaglio que, además, se refirió a su trabajo sobre el Imperio Romano como “un deporte extremo” si se trata de escribir sobre la obsesión de los varones modernos con la fantasía de recuperar un poder imperial.

“Me preocupa que las chicas y los chicos frágiles en vez de entender que muchas veces los comentaristas son idiotas, cretinos o ignorantes dejen de hacer lo que pueden hacer para no cargar con el peso del odio en internet”, recalcó Vaglio. Mientras que Gheno sintetizó: “El problema no es personal, sino sistémico. Por eso, hay que estar todas juntas para pelear contra esto”

En el Festival Internacional de Periodismo #Ijf24, con una convocatoria de 600 speakers de todo el mundo y 200 actos programados, organizada por Media Impact Funders, algunos de los temas que se discutieron fueron el patriarcado, el femicidio, los estereotipos sexistas, la deslegitimación y la igualdad.

Además, estuvieron los paneles “Más allá del velo: los distintos actores de la sociedad civil en el movimiento feminista de Irán”, con Luciana Borsatti, Sara Hejazi, Mostafa Khosravi y Farian Sabahi y “Rompiendo barreras: mujeres líderes al frente de la gestión del cambio”, con Jin Ding, Yukari Kane, Niketa Patel y Aimee Rinehart.

El Festival se realiza hace 18 años y cuenta con la donación de Craig Newmark y con los socios institucionales de la Región de Umbría, el Ayuntamiento de Perugia y el Parlamento Europeo. Los patrocinadores principales son Google News Initiative y Fundación Knight. Mientras que los otros financiadores son Luminate,Company, Microsoft, Open Society Foundations, entre otros.

En el cierre del encuentro Ariana Ciccone, Licenciada en Filosofía, fundadora del Festival Internacional de Periodismo y del blog colectivo Valigia Blu, convocó a una nueva edición, con más espacios y más capacidad (en relación a la enorme convocatoria de público, periodistas, curiosos y editores de todo el mundo) en el que había filas y salas llenas, para cada una de las presentaciones y remarcó: “Hay que proteger la libertad de expresión y de información”.