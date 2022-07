Mimi Maura y la importancia de cantar los covers que hacen mejor al mundo

Mimi Maura y Sergio Rotman, una sociedad inoxidable

Hace unos días, hablando con Juanchi Baleiron del disco de Los Pericos, más específicamente de uno de los invitados que participan del mismo, me dijo en una lúcida afirmación arbitraria, sonriendo con su juvenil sonrisa eterna, parafraseando otra afirmación más popular igual de arbitraria: “Bueno Bob, ya sabés, en un disco todo invitado es político...”

Nos reímos juntos y lo que habitualmente me sucede cuando me cruzo con Juanchi sucedió. Me quedé pensando todo el día en lo que me dijo. Al punto que lo llamé después y le dejé un mensaje al respecto.

-”Todo cover es político...”

La política es básicamente una profesión bastante discutible. De hecho hoy los discursos, las actitudes y demás características habituales en todas las personas se distinguen para muchos en políticamente correctas o políticamente incorrectas. Y por ahí van alzando la voz, sacudiendo el dedo índice.

La política tiene que ver con los estados y sus sistemas y organizaciones. También dicen que es la ciencia del dominio y la capacidad de alguien o de algunos, para influir sobre la voluntad de los demás. Aun estando en contra de la propia voluntad. Con esto, políticamente, se puede hacer feliz a alguien, o bien hacerle la vida imposible.

Con las figuras invitadas, o con la elección de una canción para versionarla, el artista anda vociferando una declaración de principios. Ahí justamente anida su valor.

Cuando Spinetta y LSD su banda del 98 versionaron en el Paseo La Plaza “Sucia estrella” de Juanse, estaba señalando un camino que a muchos tomó de sorpresa y a Los Ratones Paranoicos los consagró en alguna manera. Si con todas las canciones que podía versionar Luis eligió ésta, algo estaba diciendo solapadamente.

Luis Alberto Spinetta y LSD, "Sucia Estrella", de Juanse

De la misma manera cuando Foo Fighters en medio de un show en el London Arena en 2017 invitan a compartir escenario a Rick Astley presentándolo como uno de ellos para tocar “Never gonna give ya up”, 30 años después de su discutido éxito, además del recuerdo nos trajo una topadora mental de prejuicios para que nos demos cuenta que muchas veces un disco exitoso nos tapa a un músico brillante.

Ni hablar de las personas y canciones que Mercedes Sosa puso en bocas y oídos de muchas gentes, que usándola a ella de puente intelectual se adentraron a ritmos y repertorios que de otra manera les hubiesen sido inalcanzables.

El rock, como buena música surgida de una fusión de otros estilos, es pródiga en esto de dejarse nutrir de estructuras diferentes o lejanas. En lo personal, adoro escuchar un disco nuevo sin ninguna información previa. Obvio que sé donde tiro el medio mundo. No bartoleo con eso. Por eso cuando en mi red aparece un disco nuevo, adoro ponerlo sin tener idea de qué me voy a encontrar. Aunque eso no me pasa obviamente con quienes ya conozco.

Ahí lo que adoro, literalmente, es cuando alguien de mi conocimiento, amable y talentoso, hace una canción de una autora que desconozco. Hoy que somos poseedores de esa biblioteca de Babel doméstica con teclado y pantalla, la ignorancia suele durar poco. Mas cuando esa ignorancia es abolida por obra de alguien a quien te une el afecto y la admiración, el hallazgo es mas que simple.

Presiento que se avecinan algunos hermosos y consagratorios discos nuevos. Algunos están aún siendo construidos en sofisticados y discretos laboratorios de sonidos. Otros van apareciendo. El nuevo disco de Mimi Maura acaba de nacer al mundo. Eso solo ya está bueno para todos.

Con el apoyo incondicional e inalterable del Fabuloso Cadillac Sergio Rotman, mas una lista de parceiros que promete y cumple, vio la luz “Alma adentro”.

Midnerely Acevedo (Mimi Maura), una poderosa voz y presencia en escena

Hablando con Rotman en situación de cola de panadería en la vecindad, me pone en situación. “Alma adentro viene de una canción de Sylvia Rexach, Mimi te puede contar mucho de ella. No era una bolerista, sino una suerte de cantautora de canciones que han hecho éxito decenas de cantantes por toda latinoamérica. Es todo un Statement para una mujer hacer a Sylvia Rexach, cosa que me parece elevado feminismo.”

El disco tiene gran cantidad de canciones originales, mas algunas muy selectas versiones, como “Alma adentro”. Hay temas de Fidel Nadal, Rebeka Nogales y del búlgaro Ivo Dimchev, parte de la vanguardia europea para gente como uno.

En las redes estaba circulando como adelanto “Hoy el sol brilla a destiempo” con Sergio Rotman en saxo y Leroy Rotman, hijo de ambos, en melódica.

Ahora ya está el disco terminado, hermoso, diferente, como yendo por una salida lateral a manera de atajo indicando una travesía distinta. Escucharlo es abrir un puñado de ventanas nuevas en tus oídos. Nada mejor que eso.

La busco a Mimi y me cuenta: ”Alma adentro es un disco que veníamos ideando hace unos años, nos dimos tiempo para hacer cada canción. Que cada una tuviera el trato y el tiempo necesario para crecer y evolucionar, para que grabadas tuvieran el sonido que deseábamos. Eso era demasiado importante, así que hubo muchos estudios en New York, Puerto Rico, Argentina. Distintos músicos invitados lo cual nos otorga distintos sonidos.”

¿Porqué se llama “Alma adentro”? pregunto intentando profundizar lo que me había dicho Rotman en la panadería.

Responde Mimi: ”Primero que nada conozco esta canción desde que nací. Era del repertorio de mi madre, que cantaba boleros en casa mientras cocinaba, yo crecí escuchando a mi madre cantando. “Alma adentro” es de Sylvia Rexach, una poetisa de Puerto Rico. Todas sus composiciones son muy escuchadas en el caribe digamos, crecí también escuchando esa música, incluso tengo el vinilo en mi casa”.

Esto sucedió: “Un par de años antes de la cuarentena me encontraba tomando clases de guitarra, así que me armé un repertorio de canciones que conocía de toda mi vida, ahí encontré los acordes de “Alma adentro” para empezar a tocarla. Llegó la cuarentena. Confinados como todos, sin poder tocar, empecé a demear esta canción con Maxi (Maxi Prietto de Los Espíritus), se la pasé contándole que quería cantarla, después pudimos tocar sin público pero via streaming en Niceto, ahi la hicimos por primera vez”.

Mimi Maura feat. Prietto: "Alma Adentro", cover de Sylvia Rexach

”Triste caravana de recuerdos

Por mi mente ha pasado.

Rastros de nostalgia que ha dejado

Un amor ya fracasado.

Ojos que te buscan aun sabiendo

Que no estarás a mi lado.

Ojos que suplican que un milagro

Te devuelva a mis brazos.

Que difícil es entrar de lleno

A una vida sin encantos.

Donde ni la pena puede ahogarse

En la inmensidad de un llanto.

Y de noche, mi corazón

Despacio, presentirá tu imagen,

Perdida en el espacio.

Y de noche, mi corazón te nombra,

Al presentir tu imagen,

Vagando entre las sombras.

Triste maldición.

Y de noche,

Mi corazón despacio

Presentirá tu imagen,

Perdida en el espacio.

Y de noche

Mi corazón te nombra

Al presentir tu imagen

Vagando entre las sombras.

Triste maldición.”

Emocionante. Tenía razón Rotman cuando me dijo que me interese en Sylvia Rexach, y mas razón aun tiene Midnerely Acevedo (aka Mimi Maura) cuando se deshace en elogios hacia ella.

Una poetisa excepcional, única. Tuvo hace mil años Las Damiselas, el primer conjunto musical femenino de Puerto Rico, donde componía y cantaba. Unos años mas tarde la emprende solista componiendo canciones como “Alma adentro”. Este tema singularmente fue grabado por Linda Ronstadt, Gilberto Monroig en una versión que emociona, Los Hispanos de Puerto Rico, Bobby Capó y Danny Rivera entre otros. Ahora está la versión de Mimi Maura. Y es bellísima.

Sylvia Rexach, autora de Alma adentro

Mimi sigue hablando.

”Es esta una canción que tiene un alma propia. Ella la escribió para su hermano que murió muy joven , empieza con ‘triste caravana de recuerdos por mi mente ha pasado’ lo que indica obviamente que está hablando de algo trágico que le está sucediendo. Es una de estas cosas que te emociona y te hace llorar. A mi me pasa eso. Pienso que no hay que tenerle miedo a las emociones que son las que te hacen llorar cada tanto.

“Tampoco hay que temerle al sufrimiento, que te hace llorar de emoción, por las sensaciones que uno siente fundamentalmente porque somos humanos, tenemos sentimientos fuertes que nos hacen reaccionar. De todas maneras eso es algo que siempre busco en las músicas que intento versionar, donde puedo mostrar algún pedazo de mi vida. Esta canción no la tuve que aprender, la conozco desde que nací, poder cantarla ahora me lleva a otros lugares al interpretarla. Me fascina poder hacerlo. He invitado en esta ocasión a Maxi Prietto y su banda que se llama Prietto para tocarla, el le sumó su alma propia. Creo que el nombre de la canción le cabe también a todo el disco, debido a que nosotros siempre buscamos emociones fuertes, sentimientos fuertes también, buscamos que la música nos lleve a un viaje interno. Somos conscientes de que hoy la música entra por otros lados, entra por los ojos, pero la propuesta nuestra sigue siendo ‘Cierra los ojos y déjate sentir’. Asi seguiremos siempre.”

Que adorable es escuchar esto de Mimi Maura, escucharlo de todos cambiaría el mundo.

Entonces pienso en eso.

Como en esa teoría de Macedonio Fernández cuando decía que si cada persona, en el mismo momento, en todo el mundo, en cada rincón del planeta, hiciera que quien esté a su lado en ese preciso instante, sea quien sea, la pase mejor de lo que la está pasando, el mundo cambiaría en 10 minutos.

Estoy hablando simplemente de un disco nuevo, que rescata una hermosa canción antigua que no conocíamos. El resultado es que durante cuatro minutos el universo para quién la escucha se torna un poco mas bello.

Me cabe suponer, que si esto le pasara a todas las personas puestas de acuerdo, como en la teoría de Macedonio, el mundo cambiaría un poco, pero para siempre. Por ahora se celebra que hay nuevo álbum de Mimi Maura, con canciones nuevas, covers, invitados de categoría, producidos y mixeados entre Buenos Aires y Harlem por Sergio Rotman de los Fabulosos Cadillacs y Pablo Martín ex El Corte, actual integrante de Tom Tom Club, el mejor Spin Off de Talking Heads.

Mas que suficiente para interesarse.

