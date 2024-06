Una estrella de la selección de Brasil mostró su fastidio por la frase de Mbappé y le recordó la final que perdió ante Argentina en el Mundial

Raphinha mostró su fastidio por la frase de Mbappé y le recordó la final que perdió ante Argentina en el Mundial

“La Eurocopa es más difícil que la Copa del Mundo”. La frase pronunciada por Kylian Mbappé semanas atrás instaló el debate en el mundo del fútbol sobre la opinión del flamante refuerzo del Real Madrid. Distintos protagonistas sentaron su postura, entre ellos Lionel Messi y Emiliano Dibu Martínez, y ahora se le sumó una figura de la selección brasileña que se mostró fastidioso por los dichos del galo.

En conferencia de prensa, Raphinha fue interrogado por este tema en la antesala a afrontar la Copa América con la Canarinha, que compartirá el Grupo D con Paraguay, Costa Rica y Colombia: “Creo que es la opinión de cada uno. Si alguien dice lo que piensa, no puedo cambiarlo, es su forma de pensar. Si él piensa así, es solo su problema”.

Acto seguido, le recordó la caída en la final de la Copa del Mundo contra la Argentina en declaraciones traducidas por el medio español El Chiruinguito: “Lamentablemente para él y afortunadamente para nosotros, perdió un Mundial contra un equipo de Sudamérica. Así que creo que es un poco una respuesta a lo que él mismo dijo”. En este sentido, le mandó un mensaje a los que creen que las Eliminatorias Sudamericanas son sencillas: “Me gustaría que los equipos europeos jugaran las eliminatorias en los campos a los que nos enfrentamos con la misma actitud que nosotros, luego veríamos si es fácil o difícil”.

Días atrás, Messi también había criticado la opinión de Mbappé: “Él también había dicho algo de los equipos sudamericanos antes del Mundial... Cada uno le da importancia a la competición que juega. Obviamente la Eurocopa es importantísima, donde están los mejores, pero está dejando afuera a Argentina, tres veces campeón del mundo, a Brasil, cinco veces campeón del mundo, a Uruguay, dos veces campeón del mundo. Hay muchos campeones del mundo afuera como para decir que es la más difícil, ¿no?”. “En el Mundial están los mejores. Están todos los campeones del mundo generalmente y creo que por algo todos quieren ser campeón del mundo”, remató.

En la misma sintonía, Dibu Martínez dejó un sutil dardo para el delantero europeo: “No, no hay nada más difícil que un Mundial. Eso lo sabemos todos”. Otro de los que dejó su mirada fue Lisandro Martínez: “Se la dejo a él su opinión. Yo tengo una opinión diferente. Simplemente no subestimo, todas las competiciones son difíciles de ganar”.

Ronaldinho, lapidario con la selección de Brasil

Por otro lado, Raphinha también fue consultado en la rueda de prensa por las declaraciones de Ronaldinho. El histórico jugador del Scratch destrozó al equipo nacional, al que calificó como “uno de los peores de los últimos años”, dijo que “no tiene líderes respetables” y aseguró: “Nunca había visto una situación tan mala como ésta”. Frente a esas palabras, la periodista le soltó al jugador: “¿Cómo recibiste esto?”.

Así respondió el extremo del Barcelona: “Fue una sorpresa no sólo para mí, sino para todo el grupo. Creo que ustedes deben saber más que yo, él nunca hizo una declaración como esa en su vida, al contrario, siempre mostró su apoyo al equipo. Terminó sorprendiendo a mucha gente. Lo considero un ídolo, un referente, todos en el equipo, no solo los jugadores sino todos los que trabajamos aquí lo ven como un referente. Fue un duro golpe para nosotros. Obviamente no estamos de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Este es mi tercer año en la selección y veo dedicación, ganas, orgullo de vestir la camiseta, no estoy de acuerdo con lo que se dijo, de no ver determinación, deseo, de tener jugadores promedio vistiendo la camiseta de la selección. Estoy completamente en desacuerdo, cada uno tiene calidad y mérito”.

A continuación, hizo referencia a la información de medios como Globo Esporte, que sospechan de que se trata de una campaña publicitaria de Dinho: “Podría ser una campaña o no, pero nos sorprendió lo que dijo”. En su declaración, manifestó que pidió tickets para observar a la Verdeamarela en la Copa América: “Terminamos enterándonos por Vini Jr. que terminó pidiendo entradas estos días para ver nuestro partido, no coincide con lo dicho. Es una sorpresa escuchar esto viniendo de él”.