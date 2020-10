La advertencia de Quirós para evitar que en Argentina haya un rebrote de coronavirus como en Europa

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires habló sobre las posibilidades de que nuestro país sufra la misma tendencia que el viejo continente y apuntó contra las reuniones sociales en espacios cerrados: “Hay que evitar los supercontagios” , aseguró.

En conferencia de prensa, el funcionario porteño reiteró la importancia de mantener los cuidados básicos de higiene de manos, distanciamiento y sobre todo del correcto uso del barbijo para evitar que en la Argentina haya un rebrote a la europea. “Si la mayoría de la gente cree que esto ya fue, que no se piensa cuidar, el rebrote va a ser inevitable”, alertó.

Quirós se refirió a las formas de contener la contagiosidad y estas tiene que ver con una combinación de fenómenos importantes: la capacidad de la sociedad de cuidarse individual y colectivamente y la capacidad del Estado de rastrear y testear.

“Si desarrollamos bien esta estrategia, vamos a poder mitigar un potencial rebrote, que seguramente ocurra, pero si es en pequeña escala, será algo poco relevante” , afirmó el ministro.

Aumentan las restricciones en Europa ante el rebrote de COVID-19

En tal sentido, Quirós advirtió sobre la pérdida de la capacidad de cuidarnos que tiene la sociedad. “Hay tres elementos fundamentales: políticas públicas de testeos y rastreo, aprendizaje ciudadano y comportamiento social, y dado a la dinámica de cada ciudad, los canales para que el virus circular se van saturando porque disminuyen los susceptibles”.

Para el ministro porteño, “ese fue un gran problema en Europa”: no pudo controlar los supercontagios. Según explicó Quirós, este es un elemento esencial para mitigar un rebrote de coronavirus como el que está viviendo Europa.

Los supercontagios son básicamente cuando un pequeño grupo de enfermos contagia a un gran número de nuevos enfermos. “Hay que concentrarse en estos pequeños grupos que se dan en encuentros de varias personas en lugares cerrados, con poco volumen de aire, mal ventilados donde la gente está mucho tiempo".

Quirós reiteró que el COVID es una amenaza para la salud pública, para la economía del país y de la Ciudad de Buenos Aires y la mejor manera de recuperar la vida social y económica es mantener los cuidado básicos fundamentales: “Que no haya reuniones sociales y familiares en departamentos; que esos encuentros sean al aire libre, que la cantidad de gente no se a mucha y principalmente que cuando hay gente que no convive se use el barbijo dentro de domicilio".

Países como España, Francia, y Alemania anunciaron este miércoles medidas sanitarias a nivel nacional para mitigar el aumento de los contagios

Ante la llegada de las temperaturas más agradables, Quirós insistió con el caso europeo. “Durante el verano en Europa las políticas públicas disminuyeron, la ciudadanía tuvo una falsa sensación de finalización del problema y perdió la capacidad de cuidarse de los supercontagios y el cambio de la dinámica social hizo que el virus encuentre otro lugar para circular”, señaló.

“No perdemos la capacidad de cuidarnos; si la mayoría de la gente considera que esto ya fue, que no se piensan cuidar, el rebrote va a ser inevitable”, alertó el ministro y reiteró la importancia de mantener los cuidados básicos y el uso del tapaboca bien colocado. “ No es para usarlo debajo de la nariz porque así no tiene efecto. Hay que ponerlo en la base de la nariz y siempre mantener distancia, lavarse las manos y lugares bien ventilados ”.

“Si somos capaces de aprender de esto, vamos a mitigar o contener un potencial rebrote en la Ciudad de Buenos Aires que naturalmente se podría dar”, conclyó.

En este marco, ayer se reportaron 480 contagios lo que da un acumulado de casos de 146.477 en la Capital. En tanto se reportaron 36 muertes y las víctimas del COVID-19 en lo que va de la pandemia superaron cinco mil (5.095). Además, ayer se informaron 627 altas, y 122.951 personas ya han superado la enfermedad.

En cuanto al porcentajes de ocupación de camas en el sistema de salud público, en terapia intensiva es del 34,2% (154 de 450 camas); la ocupación en casos moderados es del 19% (286, de 1500 camas).

