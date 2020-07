“Yo hacía de un nene al que tenían que cuidar. Me tenían que buscar por la casa porque me perdía y yo estaba encerrado en un lugar con una pelela. Me decían ‘Joaquín, ¿qué estás haciendo?’. Y yo tenía que decir ‘caca’. Tenía que estudiarlo. Me hicieron dos o tres tomas, me acuerdo perfecto”. Lo que le sorprende, aún hoy, era la seguridad de sus deseos, a tan corta edad: a veces traza el paralelismo con sus hijos, coteja madurez y perspectivas, y no alcanza a comprender su clarividencia a los tres o cuatro años. La tele era, para su familia y por entonces, un circo al que no pertenecían.