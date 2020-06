Me gusta que las historias terminen bien. Llámenme chica Disney, no me importa. Estuve días, incluso semanas, intentando desconectarme de mí misma para buscar algo más allá. Algo que me responda ese ¿por qué a mí? ¿Mi vida sería distinta si ese día fatal no hubiese llegado el doctor Villar? ¿Y si no me subía a ese avión y me quedaba esperando al mexicano en Madrid? ¿Y si no iba a esa cena o no me pasaba el lápiz de labios?