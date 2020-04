Llegué a Buenos Aires un jueves por la mañana. Ansiosa, mi perra Eva me esperaba. Yo no lo sabía, pero el enemigo iba circulando por mi cuerpo. El día pasó como si nada. Mis amigos me querían visitar. Les dije que no, había que respetar la cuarentena obligatoria. Pero al despertar del viernes, mi garganta estaba destruida, ese dolor se hizo cada vez más intenso. Necesité un té, me dolía muchísimo la garganta. Seguí durmiendo y el calor se hizo intenso. Eva, mi perra estaba durmiendo conmigo en la cama, pero yo sentía fuego dentro de mi, y un calor intenso sobre mi frente. No era Eva, era yo. Era el fuego que el enemigo acababa de encender. Me desperté ese viernes 13, con unos 40 grados, que bajaron a 38 con un paracetamol. Llamé al número de emergencia y llego un angel que me salvó la vida, un héroe, un médico llamado Gustavo Villar, apenas entró a mi cuarto, con su barbijo blanco dijo: ¨esta chica tiene coronavirus¨. Apenas me vió activó el protocolo. Al mismo, tiempo un mail de la universidad llegó diciendo que alguien de mi clase tenía coronavirus. Enseguida entendí que se trataba de quien se sentaba detrás de mí en la fila, esa tos seca que me acompañó durante una semana era algo más que una alergia. Inmediatamente me convertí en sospechosa de coronavirus.