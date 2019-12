Creó en una serie de cuadros en donde retrata las problemáticas y denuncias que tienen las mujeres madres y mujeres villeras. Hablan de los diferentes tipos de violencias como un golpe, secuestros o abusos y aquellas que sufren por pertenecer a una clase social o los prejuicios que atraviesan por ser del barrio. “Durante estos años me llegaban relatos de alumnas, madres y vecinas. No me podía permitir dejarlas ahí y los fui plasmando en los cuadros que hice. Muchas de esas mujeres participaron del proceso y al final se sintieron un poco más liberadas”, cuenta Carolina.