Glen Powell y Sydney Sweeney aprovecharon los rumores de la prensa para promocionar ‘Con todos menos contigo’

Captura de Anyone But You. (Créditos: Sony Pictures)

A principios de año, se estrenó en cines de todo el mundo Con todos menos contigo (Anyone But You), una comedia romántica que reavivó el género y se convirtió en un éxito taquillero, recaudando más de $217 millones de dólares a nivel mundial.

Uno de los pilares fundamentales de este tipo de películas es la química entre sus protagonistas. En este caso, la película contó con las actuaciones de Sydney Sweeney (Euphoria) y Glen Powell (Top Gun: Maverick), dos actores de gran convocatoria en la actualidad. Desde el primer momento, surgieron rumores sobre un posible romance entre ambos, lo que generó aún más interés en la película.

Recientemente, Powell abordó estos rumores y reveló que formaban parte de una estrategia de marketing meticulosamente planificada por el equipo detrás de la película.. En sus propias palabras: “Las dos cosas que tienes que vender en una comedia romántica son diversión y química. Sydney y yo nos divertimos muchísimo juntos y tenemos mucha química sin esfuerzo. La gente quiere sacar lo que está en la pantalla de la pantalla y, a veces, simplemente hay que inclinarse un poco hacia ello, y funcionó de maravilla. Sydney es muy inteligente”.

"Anyone But You" coloca a Sydney Sweeney y Glen Powell en una divertida e incómoda situación dentro de una boda. (Créditos: Sony Pictures/ Brook Rushton)

Sweeney, además de su labor como actriz, se involucra activamente en la producción de sus proyectos. Esto quedó evidenciado en su última película de terror, Inmaculada (Inmaculate), donde participó en cada etapa del largometraje. En sus propias palabras: “Estuve en cada llamada. Estaba en chats grupales de texto. Probablemente mantenía despiertos a todos en marketing y distribución de Sony por la noche porque no podía detenerme con ideas. Quería asegurarme de que tuviéramos una conversación activa con el público mientras promocionábamos Con todos menos contigo, porque al final del día, ellos son quienes crearon toda la narrativa”.

La trama de Con todos menos contigo sigue a Bea y Ben, dos jóvenes cuya relación se vuelve tensa tras una cita fallida. Sin embargo, debido a giros inesperados del destino, se ven obligados a fingir ser una pareja feliz durante una boda. En medio de esta farsa, los personajes se sumergen en un juego de apariencias donde desentrañan emociones ocultas, desafían sus propias expectativas y descubren que el amor puede surgir incluso en el terreno del engaño.

Aunque la película actualmente se encuentra disponible en Max para el público latinoamericano, en Estados Unidos ha logrado posicionarse en Netflix como la película más vista, desplazando a Rebel Moon: La guerrera que deja marcas (Rebel Moon: The Scargiver), la segunda entrega de la epopeya espacial creada por Zack Snyder en asociación con la plataforma de streaming. Es importante destacar que esta última producción ha enfrentado críticas severas tanto de la prensa como de los espectadores.