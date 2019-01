Eva también dio su versión, algunos años después, a Vera Pichel: "No sé cómo me animé a hacerlo. El impulso lo hizo todo. Vi el sillón vacío y corrí hacia él. Sin pensar si correspondía o no. Me vi de pronto al lado de Perón que me miraba con aire un tanto asombrado. Y empecé a hablarle. De cualquier cosa. De la fiesta, de la necesidad de colaborar, qué sé yo. Cuando terminó el acto Perón me invitó a comer algo por ahí. Acepté y fuimos. Quedé marcada a muerte. Fue, como dije tantas veces, mi día maravilloso".

Juan Domingo Perón contó los hechos de maneras variadas con el transcurso de los años. Era una costumbre en él, que siempre parecía estar consciente que estaba hablando para la historia. Sus historias personales, cargadas de mitos y tergiversaciones, muchas veces están alejadas de los hechos. Sin embargo, en sus entrevistas con Tomás Eloy Martínez y otros a mediados de la década del sesenta, Perón siempre insistió en el deslumbramiento inicial. Luego, los detalles variaban (hasta habló de una Eva rubia, cuando en esos años era morocha) pero como Borges escribió de Emma Zunz, parecería, que todo lo demás era cierto, "verdadero era el tono, (…) sólo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios".