"Mi primer recuerdo musical es acá en el teatro Colón a los 5 años", dice Alcaraz, que mira todo con una emocionalidad medida, como si tuviera que mantenerse seria. "En cuanto me pienso como nena, me acuerdo del Teatro Colón y de las historias que me contaba mi abuela de este palacio, porque era un Palacio de Princesas. Y aún hoy busco las princesas en cada rincón", dice.