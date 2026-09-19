Los sensores de pasos capturan el movimiento para la marcha en la artritis de rodilla

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JUEVES, 17 de septiembre de 2026 (HealthDay News) -- Los sensores portátiles podrían ser la clave para un mejor seguimiento y tratamiento de la artritis de rodilla, según un nuevo estudio.

Sujetos al pie, estos sensores funcionan tan bien como cámaras de captura de movimiento para rastrear la zancada natural de una persona, según informaron recientemente investigadores en la revista JMIR Formative Research.

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Estos datos de Stride podrían utilizarse para rastrear cómo camina una persona con artritis de rodilla, permitiendo a los médicos seguir la progresión de la artritis y, potencialmente, ofrecer terapias individualizadas, según los investigadores.

"El acuerdo técnico que vimos entre los sensores montados en los pies y el sistema de captura de movimiento del laboratorio fue excepcionalmente sólido", dijo el investigador principal , el Dr. Charles Odonkor, profesor asociado de ortopedia y rehabilitación en la Facultad de Medicina de Yale en New Haven, Connecticut.

"En cuanto a medir velocidad, longitud de zancada y frecuencia de pasos, estos sensores portátiles funcionaron a la par con los costosos sistemas de cámaras que requieren un espacio de laboratorio dedicado", dijo Odonkor en un comunicado de prensa.

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Los médicos ahora dependen de radiografías y encuestas a pacientes para rastrear la artritis de rodilla, pero estas mediciones no pueden mostrar cómo se mueve realmente una persona en su día a día, según los investigadores.

"Las evaluaciones clínicas en la consulta del médico solo nos dan una instantánea", dijo Odonkor. "Queríamos ver si los sensores portátiles podían darnos una ventana fiable y objetiva sobre cómo se mueven las personas con artrosis de rodilla en el mundo real, sin un laboratorio dedicado al movimiento."

Para este estudio, los investigadores hicieron que 10 personas con artritis de rodilla diagnosticada y 10 personas sanas usaran los sensores de pie mientras realizaban tres pruebas estandarizadas de caminar en un laboratorio equipado con cámaras de captura de movimiento.

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Estas incluían una prueba de caminata a ritmo propio, una prueba de caminata rápida y una caminata de resistencia de seis minutos.

La captura de movimiento utiliza múltiples cámaras infrarrojas para rastrear marcadores reflectantes colocados en el cuerpo. Se considera el estándar de oro para el análisis de movimiento, según los investigadores.

Los resultados mostraron que los datos de los sensores portátiles coincidían casi perfectamente con los datos del sistema de captura de movimiento, en cuanto a medir la velocidad de caminata, la longitud de la zancada y el número de pasos de una persona.

Los sensores también detectaron diferencias potencialmente reveladoras entre los participantes, según los investigadores.

Por ejemplo, las personas más físicamente activas tendían a caminar más rápido y a dar zancadas más largas. Por otro lado, las personas inactivas tendían a pasar más tiempo con los pies apoyados en el suelo durante un paso y mostraban diferencias claras en cómo sus pies se despegaban del suelo.

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Si se usan para rastrear el movimiento en un grupo más amplio de personas, estos sensores portátiles podrían revelar diferencias significativas que podrían mejorar el seguimiento y el tratamiento de la artritis, según los investigadores.

"Aunque nuestro enfoque fue la validación de dispositivos, estos conocimientos sobre la actividad física nos dan una idea de lo que la tecnología portátil podría lograr", dijo Odonkor. "Vimos que los sensores pueden detectar cambios sutiles en el ritmo de caminar en individuos menos activos, lo que abre la puerta para rastrear los deterioros funcionales antes de que se conviertan en preocupaciones clínicas graves."

Comentó que, con una validación adicional, podría ayudar a los científicos a entender cómo puede cambiar la forma en que se mueve un paciente a medida que progresa la osteoartritis de rodilla o hasta qué punto responde a tratamientos como la fisioterapia y la cirugía.

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"Los sensores portátiles representan un cambio importante en cómo podemos estudiar y gestionar las afecciones musculoesqueléticas", concluyó Odonkor. "Al trasladar el análisis objetivo de movimiento fuera del laboratorio a entornos reales, podremos finalmente obtener una comprensión mucho más profunda de cómo los tratamientos afectan a la función diaria y a la salud articular a largo plazo."

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard ofrece más entrenamiento en paso para la artritis de rodilla.

FUENTE: Nota de prensa de la Facultad de Medicina de Yale, 14 de septiembre de 2026