Menos es más para la inmunoterapia que combate el melanoma, argumenta un estudio

VIERNES, 12 de diciembre de 2025 (HealthDay News) -- Menos podría ser más en lo que respecta al tratamiento inmunoterapéutico del melanoma, según un nuevo estudio.

Dosis más bajas de un fármaco utilizado para tratar el melanoma pueden ofrecer mejores resultados y reducir los efectos secundarios, informaron los investigadores el 8 de diciembre en el Journal of the National Cancer Institute.

"Los resultados son muy interesantes en oncología, ya que demostramos que una dosis más baja de un fármaco de inmunoterapia, además de causar significativamente menos efectos secundarios, en realidad ofrece mejores resultados contra tumores y una supervivencia más prolongada", afirmó en un comunicado el investigador principal Dr. Hildur Helgadottir, especialista en investigación principal del Instituto Karolinska en Suecia.

Nivolumab/ipilimumab es el tratamiento más eficaz para personas con melanoma avanzado, pero la dosis recomendada puede causar efectos secundarios graves, según los investigadores.

Nivolumab e ipilimumab actúan de diferentes maneras para ayudar al sistema inmunitario a identificar mejor y atacar agresivamente las células cancerosas.

Aproximadamente un tercio (34%) de los pacientes dejaron el cóctel de fármacos debido a efectos secundarios como infecciones graves, problemas neurológicos, fatiga, problemas gastrointestinales y erupciones, según los investigadores en notas de fondo.

Debido a estos efectos secundarios, Suecia ha comenzado a tratar el melanoma usando una dosis más baja de ipilimumab, que es el componente más caro del cóctel y causa la mayor cantidad de efectos secundarios.

Esta "dosis invertida" contiene una dosis de 3 mg por kilogramo de nivolumab y una dosis de 1 mg por kg de ipilimumab, frente a la dosis estándar de 1 mg por kg de nivolumab y 3 mg por kg de ipilimumab.

"En Suecia, tenemos mayor libertad para elegir dosis para los pacientes, mientras que en muchos otros países, debido a las políticas de reembolso, estas están restringidas por las dosis aprobadas por las autoridades farmacéuticas", dijo Helgaadottir.

Para el nuevo estudio, los investigadores examinaron los registros de casi 400 personas con melanoma avanzado. Aproximadamente la mitad se trató con la dosis invertida, y la otra mitad con la dosis estándar.

Los resultados muestran que el 49% de los pacientes que recibieron la dosis invertida respondieron al tratamiento, frente al 37% de la dosis tradicional.

La supervivencia sin progresión fue una mediana de nueve meses para la dosis invertida, frente a tres para la dosis tradicional. La supervivencia global también fue más larga, 42 meses frente a 14 meses. (Mediana significa que la mitad vivió más y la otra mitad menos tiempo.)

Se observaron efectos secundarios graves en el 31% de las personas que tomaron la dosis invertida, frente al 51% de la dosis estándar.

"Las nuevas inmunoterapias son muy valiosas y eficaces, pero al mismo tiempo pueden causar efectos secundarios graves que a veces son potencialmente mortales o crónicos", dijo Helgatatir. "Nuestros resultados sugieren que esta dosis más baja podría permitir que más pacientes continúen el tratamiento durante más tiempo, lo que probablemente contribuya a mejores resultados y a una mayor supervivencia."

Más información

La Sociedad Americana del Cáncer tiene más información sobre el melanoma.

FUENTES: Karolinska Institutet, comunicado de prensa, 7 de diciembre de 2025; Journal of the National Cancer Institute, 8 de diciembre de 2025