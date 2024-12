Cómo evitar la sudoración excesiva en verano

: según estudios , este procedimiento, que consiste en aplicar una corriente galvánica de baja intensidad en las áreas afectadas (manos, pies o axilas), mostró eficacia en la reducción de la sudoración en diversos estudios clínicos. No obstante, requiere sesiones regulares para mantener sus efectos.

Toxina botulínica: las inyecciones de toxina botulínica (Botox) representan un tratamiento efectivo cuando otras opciones han fallado. Este procedimiento bloquea la liberación de acetilcolina, evitando la activación de las glándulas sudoríparas. La toxina botulínica es aprobada por la FDA para tratar la hiperhidrosis y su efecto dura entre cinco y doce meses, según investigaciones en The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology.