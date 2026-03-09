República Dominicana

El turismo internacional impulsa la ocupación hotelera en República Dominicana durante febrero

Un aumento sostenido en la llegada de visitantes extranjeros favoreció la hospitalidad del país, alcanzando niveles elevados de llenado y reflejando la preferencia de viajeros por los servicios brindados en distintos destinos dominicanos

Durante febrero, la República Dominicana registró la llegada de 1,184,902 visitantes, lo que supone un incremento del 13,1 % respecto al mismo periodo de 2025.

Un flujo constante de turistas internacionales impulsó la ocupación hotelera dominicana en febrero, situándola por encima del 87 %. Según datos del Ministerio de Turismo, los niveles de satisfacción de los visitantes alcanzaron los 4.4 puntos sobre 5, reflejando la buena experiencia que ofrece el país caribeño.

Durante febrero, la República Dominicana registró la llegada de 1,184,902 visitantes, lo que supone un incremento del 13,1 % respecto al mismo periodo de 2025. Con este resultado, el acumulado de viajeros en lo que va del año asciende a más de 2,4 millones, consolidando la tendencia ascendente del sector.

Vías de acceso y procedencia de visitantes

Del total de turistas, 824,172 personas arribaron por vía aérea, marcando un aumento del 11,3 % en comparación con febrero anterior. El Aeropuerto de Punta Cana concentró el 54 % de estas llegadas, seguido por Las Américas (24 %), Cibao (10 %), Puerto Plata (5 %), La Romana (3 %) y Samaná (1 %).

Por mar, 360.730 cruceristas desembarcaron en puertos dominicanos, lo que representó un crecimiento del 17,6 % frente al año previo.

En cuanto al origen, Estados Unidos aportó el 39 % de los viajeros, seguido por Canadá (24 %), Argentina (6 %), Francia (4 %) y Colombia (3 %), evidenciando la diversidad de mercados emisores que el país logra captar.

El turismo como motor económico

En 2025, la República Dominicana alcanzó una cifra récord de 11.6 millones de visitantes, consolidando su posición como uno de los destinos predilectos del Caribe.

Fotografía de archivo en donde se ven turistas sobre un bote recorren una playa en Punta Cana (República Dominicana). EFE/ Orlando Barría

El turismo continúa siendo una de las principales fuentes de divisas para la economía nacional y su dinamismo se refleja en la creciente afluencia de viajeros durante la temporada alta.

El notable desempeño en febrero responde a una combinación de conectividad aérea eficiente, infraestructura portuaria en expansión y una oferta hotelera capaz de mantener altos niveles de satisfacción. Las autoridades confirman que este ritmo posiciona al país para superar los registros históricos obtenidos el año pasado.

República Dominicana se ha consolidado como uno de los destinos turísticos líderes en el Caribe, atrayendo a millones de visitantes cada año por sus extensas playas, rica oferta cultural y variada infraestructura hotelera.

En la segunda mitad de 2025 la llegada de turistas extranjeros experimentó un notable incremento, impulsando significativamente la economía local a través del sector servicios. Esta tendencia responde al fortalecimiento de la conectividad aérea y a la diversificación de actividades recreativas, lo que ha permitido captar nuevos mercados internacionales.

Una vieja embarcación flota en las aguas cristalinas de la costa de Enriquillo, en la provincia de Pedernales, República Dominicana, destacando la belleza natural de la región. (Cortesía)

Entre los principales atractivos destacan Punta Cana, Santo Domingo y Puerto Plata, zonas que concentran una gran parte de las más de seis millones de visitas anuales. El gobierno dominicano ha divulgado planes para potenciar aún más este crecimiento mediante inversiones en infraestructura turística y promoción internacional, buscando sostener el repunte de los últimos años.

La sostenibilidad ambiental se ha incorporado como principio clave, lo que ha favorecido la creación de nuevas áreas protegidas y programas de turismo responsable. A la par, empresas del sector han buscado mejorar la calidad de los servicios ofrecidos, apostando por un turismo más inclusivo.

Con la vista puesta en los próximos meses, República Dominicana espera mantener el ritmo de crecimiento y reforzar su posición como referencia turística regional.

