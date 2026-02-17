República Dominicana y Panamá se consolidan como polos estratégicos del tráfico aéreo regional en 2025

La República Dominicana y Panamá se consolidan como polos clave en el tráfico aéreo regional durante 2025, según ALTA. (REUTERS/Enea Lebrun)

La República Dominicana y Panamá se consolidaron en 2025 como polos en el tráfico aéreo regional, de acuerdo con el último informe de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

El país caribeño registró 19,6 millones de pasajeros, lo que representa un aumento interanual del 3.1 %. Panamá, por su parte, figuró entre los mercados con mayor dinamismo, impulsando el crecimiento intrarregional.

En el balance anual presentado por la ALTA, la región de América Latina y el Caribe alcanzó los 477,3 millones de pasajeros, una cifra que marca un incremento del 3,8 % respecto a 2024.

Este salto equivale a 17,5 millones de viajeros adicionales en un solo año. La entidad destacó que el 84 % de la expansión provino de operaciones dentro de la propia región, reforzando la importancia de los flujos domésticos y entre países vecinos.

El análisis de ALTA identifica a Brasil como el líder indiscutido del mercado, con 129,6 millones de pasajeros en 2025. El país sudamericano experimentó un crecimiento del 9,4 %, lo que supone más de 11.2 millones de viajeros nuevos.

Por primera vez, Brasil superó la barrera de los 100 millones de pasajeros domésticos, mientras que el tráfico internacional también alcanzó su récord, con 28.4 millones de personas. La entidad resaltó que el segmento doméstico creció un 8.4 % interanual y el internacional un 13.4 %.

Por su parte, Argentina lideró en términos porcentuales, al registrar un aumento del 13.2 % y cerrar el año con 33.3 millones de pasajeros. El repunte argentino confirma la tendencia ascendente en la conectividad aérea, a pesar de los desafíos económicos que enfrenta el país.

Latinoamérica y el Caribe registran 477,3 millones de pasajeros en 2025, un crecimiento del 3,8 % sobre 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta total de vuelos en América Latina y el Caribe subió un 2 % durante 2025, mientras que la capacidad total —medida en asientos disponibles— experimentó un incremento del 3.1 %. Este avance, según explicó Peter Cerdá, CEO de ALTA, “confirma un año estable y positivo para la región”.

Cerdá advirtió que “el dinamismo sostenido podría acelerarse si avanzan marcos regulatorios más eficientes y condiciones que faciliten la competitividad en nuestros mercados”. La necesidad de entornos regulatorios ágiles y de políticas que incentiven la inversión aparece como un factor clave para mantener la curva de crecimiento.

El documento de ALTA subraya que el mercado mexicano mostró un crecimiento moderado durante el año pasado. En contraste, los mercados domésticos de Colombia y Chile se debilitaron, mientras que Perú destacó por un crecimiento superior al promedio regional.

Estos contrastes reflejan la diversidad de realidades económicas y regulatorias en la región, donde factores internos pueden incidir de manera directa en la evolución de los flujos de pasajeros.

Argentina protagoniza el mayor crecimiento porcentual en tráfico aéreo con un incremento del 13,2 % y 33,3 millones de pasajeros. (Foto: cortesía)

El informe de ALTA, al detallar los resultados de 2025, pone en primer plano la relevancia de la conectividad interna como motor del desarrollo. El desempeño de destinos como República Dominicana y Panamá, junto a los récords alcanzados por Brasil y Argentina, refuerza la idea de una región que apuesta por la consolidación de sus redes aéreas.

La tendencia apunta a una intensificación de los servicios y a la necesidad de políticas públicas que acompañen el crecimiento, con la mira puesta en superar los desafíos logísticos y regulatorios.