Los guatemaltecos eligen más a República Dominicana para vacacionar

Un aumento notable en vuelos directos y nuevas alianzas turísticas han llevado a una verdadera revolución en las preferencias de quienes buscan escapadas llenas de sol y aventura

Un salto notable en la cantidad de viajeros guatemaltecos hacia República Dominicana se refleja en las cifras más recientes, con un crecimiento que ha multiplicado por casi cuatro el flujo de turistas en apenas seis años.

Este fenómeno responde principalmente a la intensificación de la conectividad aérea, que ha facilitado la llegada a la isla caribeña.

La presencia de una delegación dominicana en Ciudad de Guatemala, encabezada por el ministro de Turismo, David Collado, buscó afianzar la relación con agentes y operadores turísticos locales. La comitiva mantuvo encuentros estratégicos para consolidar alianzas y posicionar a República Dominicana como un destino preferente entre los guatemaltecos.

AME2551. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 06/02/2026.- El ministro de Turismo de República Dominicana, David Collado, habla durante un evento de turismo este jueves, en Ciudad de Guatemala (Guatemala). República Dominicana promovió su variada oferta turística para los guatemaltecos, que visitan más a menudo la isla gracias a nuevas rutas aéreas con una frecuencia semanal de cuatro vuelos. EFE/ Alex Cruz

Según Liliana Cruz, jefa de inteligencia del Ministerio de Turismo dominicano, el mercado guatemalteco “ha experimentado un crecimiento maravilloso” en los últimos años. Cruz detalló que, mientras en 2019 la cifra de visitantes apenas superaba los nueve mil, el año pasado cerró “en la vecindad de los 35,000 turistas”.

La expansión del turismo guatemalteco hacia la isla se ha visto impulsada por la existencia de cuatro vuelos semanales directos operados por la aerolínea Arajet, así como opciones adicionales a través de Copa Airlines con escala en Panamá. Manuel Luna, jefe de comunicación de Arajet, enfatizó que “la ruta entre Santo Domingo y Ciudad de Guatemala ha hecho que el mercado entre ambos países crezca de manera exponencial”.

Fotografía de archivo de un avión de la aerolínea dominicana Arajet. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

El Ministerio de Turismo dominicano presentó en Guatemala las principales propuestas de la isla: desde los atractivos de Punta Cana y las aguas cristalinas de la Laguna Azul y el Hoyo Azul, hasta destinos como La Romana e Isla Catalina. Jennifer Elías, directora de mercadeo de la institución, aseguró que “tenemos turismo para todos” y recordó que el país ofrece “playas vírgenes, turismo de aventura o también puedes tomar un crucero”.

El auge del sector turístico en República Dominicana ha sido sostenido. Liliana Cruz subrayó que “el turismo en República Dominicana está viviendo su mejor momento”, tras haber recibido “11,6 millones de visitantes en 2025”. La funcionaria auguró “un panorama muy prometedor” para el futuro inmediato del sector.

La estrategia de promoción actual no se limita a Guatemala. El Ministerio de Turismo dominicano ha extendido sus giras por Latinoamérica, abarcando mercados clave como México y Colombia, en busca de diversificar y fortalecer la llegada de visitantes a la isla.

Entre los mensajes reiterados por los representantes dominicanos destacó la diversidad de experiencias que ofrece el destino, así como la hospitalidad de su población. Elías definió a su país como “un paraíso” y recalcó la calidez de su gente.

El fortalecimiento de las rutas aéreas, sumado al despliegue promocional en países de la región, apunta a consolidar a República Dominicana como uno de los destinos más atractivos y accesibles para los guatemaltecos en los próximos años.

Alianzas estratégicas entre ambos países

El turismo entre la República Dominicana y Guatemala evidencia una aceleración impulsada por acuerdos bilaterales y un sostenido impulso institucional. Los datos de 2025 muestran que la República Dominicana recibió 11 millones de turistas, situándose como el mayor referente del sector en la región, según informó Infobae.

En paralelo, Guatemala registró más de 3.3 millones de visitantes internacionales ese mismo año, lo que representa un aumento del 11 % con relación al periodo anterior, de acuerdo con Centroamérica 360. Estas cifras reflejan no solo la vitalidad de ambas economías, sino también el impacto concreto de las políticas de cooperación y promoción conjunta que han marcado la relación bilateral.

Fotografías: Instituto Guatemalteco de Migración (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un indicador clave del dinamismo en la relación turística es el crecimiento en la llegada de guatemaltecos a la isla. Entre enero y abril de 2016 y el mismo periodo de 2019, las visitas desde Guatemala a la República Dominicana se incrementaron en un 52 %, según el Banco Central dominicano, citado por arecoa.com. Este aumento evidencia un interés en expansión por el destino caribeño y responde a una estrategia de apertura y promoción activa.

Dentro de las medidas institucionales dirigidas a consolidar este flujo, destaca el Acuerdo de Servicios Aéreos firmado en junio de 2022 en Santo Domingo. Este acuerdo tiene como finalidad optimizar la conectividad aérea y facilitar tanto el turismo como el intercambio comercial, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, citado por mirex.gob.do.

