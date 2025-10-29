Qué puedo ver

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven a cambiar de cuerpo en ‘Otro Viernes de Locos’, la secuela que llega a Disney+

La esperada continuación de la comedia familiar trae de regreso a las icónicas actrices, quienes ahora enfrentan nuevos enredos y desafíos familiares junto a una generación renovada de personajes y mucho humor para todos los públicos

Maria Eugenia Capelo

Maria Eugenia Capelo

¡Prepárate para la LOCURA! Mira el nuevo tráiler de #OtroViernesDeLocos y vívelo solo en cines este 7 de agosto. (Crédito: Disney Studios)

La llegada de Otro Viernes de Locos a Disney+ el próximo 12 de noviembre marca un esperado reencuentro con una de las duplas más emblemáticas del cine familiar reciente. Tras su exitoso paso por las salas de Latinoamérica, la secuela de la icónica comedia de 2003, protagonizada por Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan, se prepara para conquistar a una nueva generación de espectadores y a quienes atesoran el recuerdo de la original.

El fenómeno de Un Viernes de Locos (Freaky Friday) trascendió su premisa de intercambio de cuerpos entre madre e hija para convertirse en un referente del género, gracias a la química entre Lohan y Curtis y a su exploración de la empatía y el entendimiento generacional. La noticia de una secuela, titulada “Otro Viernes de Locos”, generó una ola de entusiasmo y nostalgia, impulsada por el deseo del público de revivir la magia que convirtió a la primera entrega en un clásico de culto.

En esta nueva película, la historia se traslada a una familia ampliada y a una dinámica generacional renovada. Tess Coleman (Curtis) reparte su tiempo entre su labor como terapeuta, su matrimonio con Ryan (Mark Harmon) y su rol de abuela dedicada de Harper (Julia Butters). Por su parte, Anna (Lohan) enfrenta los desafíos de ser madre de una adolescente, representante de una estrella pop y futura madrastra de Lily (Sophia Hammons), la hija de su nuevo amor, Eric (Manny Jacinto). La convivencia entre ambas familias se convierte en el eje de la trama, mientras la película explora los retos y alegrías de unir dos hogares.

La secuela introduce a Harper y Lily, dos adolescentes de 15 años con personalidades opuestas. Harper, apasionada por el surf, mantiene una relación compleja con su madre, una situación que, según la actriz Julia Butters, resulta reconocible para cualquier joven: “La relación de Harper con su mamá es, sin duda, algo con lo que creo que casi todos los adolescentes se pueden identificar. Puede haber malentendidos, pero al fin y al cabo, son familia”, afirmó Butters. Lily, recién llegada de Inglaterra, sueña con regresar a Londres para estudiar moda y se opone abiertamente a la nueva relación de su padre con Anna, lo que genera tensiones y situaciones cómicas.

La directora Nisha Ganatra destacó el proceso de selección de las actrices que interpretan a Harper y Lily: “Tenían que ser muy creíbles, convincentes. Encontrar actrices divertidas, conmovedoras y con los pies en la tierra, que pudieran trabajar con estas dos actrices icónicas sin sentirse intimidadas, fue todo un desafío. Julia y Sophia realmente demostraron poder hacerlo muy bien”, comentó Ganatra.

El personaje de Eric aporta una nueva dimensión a la vida de Anna. Chef y propietario de un restaurante, Eric cría solo a su hija Lily. El encuentro fortuito entre Anna y Eric en la escuela de sus hijas desencadena una conexión inmediata. “Eric se encuentra con Anna por casualidad y de inmediato se produce esa chispa. Anna también cría sola a su hija y los dos intentan ver si pueden llevar la relación a algo más serio”, explicó Manny Jacinto.

Uno de los elementos más distintivos de esta secuela es la introducción de Madame Jen (Vanessa Bayer), una clarividente con escasa habilidad para su oficio. “Vanessa es desopilante. Era un placer verla improvisar y difícil mantener la compostura cuando estabas con ella”, relató Lindsay Lohan. La directora Ganatra añadió: “Tenía la idea de que Madame Jen completara frases obvias para mostrarle a las audiencias lo mala clarividente que era, y Vanessa se apropió de esa idea y la convirtió en la inspiración para todo el personaje”.

El regreso de Ryan como esposo de Tess refleja la sólida amistad entre Jamie Lee Curtis y Mark Harmon fuera de la pantalla. “Puedo interpretar a Ryan junto a Jamie porque la conozco desde hace mucho, y ella se siente cómoda trabajando conmigo porque me conoce desde hace mucho también. Es un apoyo mutuo basado en la confianza… parecido a lo que somos los dos en la vida real”, describió Harmon.

La película también recupera a Jake (Chad Michael Murray), el amor adolescente de Anna, quien ahora administra la tienda de discos The Record Parlour y mantiene su carisma intacto.

El núcleo de la trama gira en torno a un nuevo intercambio de cuerpos, desencadenado por la intervención de Madame Jen. Esta vez, la experiencia se presenta con situaciones más intensas y transformaciones adolescentes radicales, en un contexto donde la familia se ha expandido y las relaciones se han vuelto más complejas. “Realmente se sintió como si la familia volviera a estar junta, así que fue una experiencia genial (…) La nueva película llega con mucha más moda, buena música y más comedia física”, expresó Lindsay Lohan.

El estreno exclusivo de Otro Viernes de Locos en Disney+ el 12 de noviembre permitirá a los seguidores de la original y a nuevos espectadores disfrutar de una historia que combina humor, emoción y una pizca de magia, reafirmando la vigencia de un relato sobre la empatía y el entendimiento entre generaciones.

