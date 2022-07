Estrenos de Disney+ en julio: “Spider-Man”, “Papás por encargo”, “High School Musical: el musical: la serie” y más

Luego de sufrir la picadura de una araña genéticamente modificada, un estudiante de secundaria tímido y torpe adquiere increíbles capacidades como arácnido. (Disney Plus)

Este mes será estará repleto de lanzamientos para Disney+. Para empezar, algunos títulos de las sagas cinematográficas de Spider-Man aterrizarán en el catálogo de la plataforma junto a otras producciones originales como la tercera entrega de Zombies, la serie Papás por encargo y los nuevos episodios de High School Musical: el musical: la serie.

El Hombre Araña 1 y 2 – 8 de julio

Peter Parker (Tobey Maguire) es un adolescente que se convierte en un chico extraordinario con habilidades sobrehumanas luego de ser accidentalmente picado por una araña radioactiva. Cuando su tío es asesinado en un robo a mano armada, el joven utiliza sus poderes para vengar su muerte y se autoimpone la misión de acabar con el crimen en las calles de Nueva York. En este propósito, encuentra su primer gran enemigo: el supervillano Duende Verde (William Defoe).

Sam Raimi dirigió a Tobey Maguire en la primera trilogía de Spider-Man. (Sony Pictures)

La segunda entrega de la franquicia nos presenta a Peter mientras lidia con el equilibrio de llevar una doble vida como estudiante universitario y superhéroe. De esta forma, llega una nueva amenaza que será muy difícil de vencer, Otto Octavius (Alfred Molina), un brillante científico que se ha perdido a sí mismo y ha reencarnado en la mente del maniaco Doc Ock. El temible antagonista pondrá a prueba al Hombre araña al secuestrar a su adorada Mary Jane (Kirsten Dunst).

El sorprendente Hombre Araña 1 y 2 – 8 de julio

Peter Parker (Andrew Garfield) es un alumno de secundaria marginado y huérfano que sigue el ejemplo de su tío Ben y su tía May. Mientras busca descubrirse a sí mismo, se topa con su primer amor, otra chica de la escuela llamada Gwen Stacy (Emma Stone), y ambos se enamoran perdidamente. Cuando Peter investiga lo que realmente sucedió con sus padres, encuentra una pista que lo direcciona hacia el laboratorio del Dr. Curt Connors, quien finalmente será el villano principal de esta historia bajo la identidad de Lagarto.

Andrew Garfield protagonizó las dos películas de "The Amazing Spider-Man". (Sony Pictures)

La secuela trae de vuelta a Spidey y lo enfrenta a otro enemigo mortal, Electro (Jamie Fox). Por otro lado, un viejo amigo, Harry Osborn (Dane DeHaan), retorna a encontrarse con él y el protagonista cae en cuenta de todos sus contrincantes tienen algo en común: Oscorp. Por más que ser héroe es para lo que está destinado, tendrá que aceptar los sacrificios que esto conlleva.

Spider-Man: de regreso a casa – 8 de julio

Un joven Spider-Man (Tom Holland), que debutó en Capitán América: Civil War, da sus primeros pasos como superhéroe en el Universo cinematográfico de Marvel (UCM). Tras experimentar por primera vez lo que es ser un Vengador, él regresa a casa de su tía May (Marisa Tomei) y es observado muy de cerca por su mentor, Tony Stark (Robert Downey Jr.). Paralelamente, intenta recuperar su rutina normal como estudiante de secundaria y su identidad heroica como el amable vecino de Queens sin saber que se avecina un villano conocido como el Buitre (Michael Keaton).

Tom Holland da vida actualmente al Hombre araña del Universo cinematográfico de Marvel. (Sony Pictures)

Papás por encargo – 13 de julio

“Todo comienza cuando, el día de su cumpleaños número trece, California (Farah Justiniani) recibe un regalo inesperado: las llaves de una van que le envía su madre, Itzel, quien quiere reencontrarse con ella en Zacatecas, después de su enigmática y prolongada desaparición. Miguel (Jorge Blanco), Morgan (Michael Ronda) y Diego (Lalo Brito), los tres papás adoptivos que ahora cuidan a California, no están muy convencidos con la idea, pero ella los persuade porque siente que ese viaje los conducirá a la felicidad: ella podrá volver a ver a su mamá y por fin estarán todos juntos para siempre”, sostiene la sinopsis oficial.

Una adolescente se embarca con sus tres padres adoptivos al reencuentro con su madre. (Disney Plus)

Zombies 3 – 15 de julio

Zed y Addison están viviendo su último año en Seabrook. Todo marcha a la perfección para ellos, después de que la ciudad aceptara que los monstruos pueden convivir entre los humanos. Zed está cerca de ser el primer zombi en ir a la universidad con una beca de fútbol americano y Addison ha invitado a equipos de todo el mundo a la Competencia de Animadores para inaugurar el primer “Pabellón de animadores”. Sin embargo, la paz acaba cuando un grupo de invasores intergalácticos llegan a participar en la competencia, pero los monstruos y humanos desconfían de sus verdaderos motivos para aterrizar en la Tierra.

Milo Manheim y Meg Donnelly son los protagonistas de la saga "Zombies". (Disney Plus)

Todo igual, o no – 20 de julio

La serie brasileña sigue a Carol en un momento donde atraviesa los dos mayores cambios de su vida. Mientras que, sus mejores amigas y ella se alistan para comenzar la escuela secundaria, por otro lado, debe aceptar la idea de que su madre contraerá matrimonio con una nueva pareja y tendrá que convivir con el hijo de él. Entre ambas situaciones, la adolescente atravesará nuevas experiencias dentro y fuera del ámbito escolar.

Gabriela Saraivah da vida a Carol en "Todo igual, o no". (Disney Plus)

High School Musical: el musical: la serie – 27 de julio

En las vacaciones de verano, los linces se trasladan a un campamento en California y tendrán que asumir la difícil tarea de trabajar en su propia versión del musical de Frozen. “Los Wildcats intentarán demostrar quién es ‘mejor en la nieve’ sin dejar a nadie a la intemperie”, describe el servicio streaming sobre la nueva temporada.

La tercera temporada se ambientará en un campamento musical conocido como Camp Shallow Lake. (Disney Plus)

Más series y películas que llegan a Disney+

Cuidado bebé suelto – 1 de julio

Star Wars Vintage: la guerra de los clones – 6 de julio

Mickey Mouse Funhouse Temporada 1 – 6 de julio

Operación naufragios Temporada 1 – 6 de julio

Eye Wonder – 6 de julio

Gordon Ramsay: sabores extremos Temporadas 2 y 3 – 6 de julio

El maravilloso verano de Mickey Mouse – 8 de julio

Tiburones gigantes – 8 de julio

Ciudades perdidas: la inundación – 8 de julio

Los pingüinos de papá – 8 de julio

Listos para preescolar Temporada 3 – 13 de julio

Wonder Years Temporada 1- parte 2 – 13 de julio

Lost Treasures Of Rome Temporada 1 – 13 de julio

Molang Temporada 1 – 13 de julio

Los vecinos Green Temporada 3 – 20 de julio

Dr. Oakley, Yukon Vet – 20 de julio

Colossal Machines Temporada 1 – 20 de julio

Talespin Temporada 1 – 20 de julio

Critter Fixers: Country Vets Temporada 1 – 20 de julio

Horton y el mundo de los Quién – 22 de julio

Este es el año – 22 de julio

Light and Magic – 27 de julio

PJ Masks Temporada 5 – 27 de julio

El reino del león Temporada 1 – 27 de julio

Negruzco Temporada 1 a 5 – 27 de julio

Growish Temporada 1 – 27 de julio

Team Marco – 29 de julio

Pandillas de tiburones – 29 de julio

Far Away From Raven’s Home – 29 de julio

700 tiburones – 29 de julio

Ballenas vs. tiburones – 29 de julio

