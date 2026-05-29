Caso Agostina Vega, en vivo: la Policía allana la casa del único detenido por la desapación de la adolescente en Córdoba

Según trascendió, los movimientos detectados durante la noche dentro de la propiedad encendieron las alarmas y abrieron la posibilidad de que haya más personas involucradas en el caso, por lo que no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.

Los investigadores trabajan este viernes en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega, donde peritos levantan huellas y realizan nuevas medidas ordenadas por la Fiscalía.

El operativo se lleva adelante mientras continúa la búsqueda de la adolescente de 14 años y crece la expectativa por posibles nuevos hallazgos en la causa. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los investigadores intentan determinar quiénes ingresaron a la vivienda y si hubo movimientos de objetos que puedan resultar de interés para el expediente.

La Policía realizó este viernes un nuevo operativo en la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba. Según trascendió, el procedimiento fue ordenado por el fiscal Guillermo Garzón luego de que durante la noche se detectaran movimientos dentro de la propiedad.

11:35 hs

“Hay elementos para sostener que Agostina está viva”: habló la abuela de la adolescente desaparecida

Elizabeth, la abuela de Agostina Vega, la adolescente que desapareció en Córdoba el sábado pasado, confirmó que recibieron ayer un llamado inquietante, aunque no dio mayores detalles. “Fue mi hija la que recibió el llamado. Presentó esos llamados y toda la información que le pasan a mi hija o el dato, inmediatamente pasa a Fiscalía, pasa a la Policía de Investigación. No guardamos nada, mi hija no esconde nada. Es una pobre chica que solamente tiene una vida con dos hijos. Nada más. Si investigan, desde que nació Agostina para acá, se van a dar cuenta ha estado toda la vida con su mamá, salvo un lapso de unos meses que se fue a vivir con su papá”, dijo.

En ese sentido, la mujer dijo que tienen la esperanza de que la chica aún está en Córdoba y con vida, tal como dijo ayer el abogado de la familia. Además, criticó la lentitud inicial de la Policía para iniciar la búsqueda de la menor.

"Hay elementos para sostener que Agostina está viva, está viva y que la van a encontrar. Yo pienso que en un principio se actuó lento. No sé si por mala suerte que tenemos nosotros. No sé si fue porque era fin de semana largo, había otras cosas de por medio, como un partido de fútbol importante, una caravana, pero me parece que se actuó lento", lamentó Elizabeth.

Respecto al video que se dio a conocer, en el que supuestamente se observa a Agostina ingresar a la casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido, la abuela dijo que no tiene dudas de que se trata de su nieta la que aparece en las imágenes. "Es imposible que nadie la haya visto. La que sale en el video es mi nieta“, aseguró.