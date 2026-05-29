Caso Agostina Vega, en vivo: la Policía allana la casa del único detenido por la desapación de la adolescente en Córdoba

La búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba desde el sábado pasado, mantiene en vilo a la provincia mientras la investigación suma nuevas pistas, contradicciones y peritajes clave. La causa, que permanece bajo secreto de sumario, tiene a un único detenido: Claudio Barrelier, un empleado municipal señalado como la última persona que vio a la menor antes de que se perdiera todo contacto con ella.
Con el correr de las horas, la pesquisa incorporó registros de cámaras de seguridad, testimonios del remisero que trasladó a la joven y versiones contrapuestas entre el entorno familiar y el principal sospechoso. Mientras los investigadores intentan reconstruir qué ocurrió aquella noche en barrio Cofico, una de las hipótesis iniciales ya fue descartada y crece la sospecha de que pudo haber más personas involucradas en la desaparición.
Toman huellas en la casa del detenido y no descartan nuevas detenciones por la desaparición de Agostina
Los investigadores trabajan este viernes en la vivienda de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega, donde peritos levantan huellas y realizan nuevas medidas ordenadas por la Fiscalía.
Según trascendió, los movimientos detectados durante la noche dentro de la propiedad encendieron las alarmas y abrieron la posibilidad de que haya más personas involucradas en el caso, por lo que no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
La Policía volvió a entrar a la casa del detenido por la desaparición de Agostina Vega
La Policía realizó este viernes un nuevo operativo en la vivienda de Claudio Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina Vega en Córdoba. Según trascendió, el procedimiento fue ordenado por el fiscal Guillermo Garzón luego de que durante la noche se detectaran movimientos dentro de la propiedad.
El operativo se lleva adelante mientras continúa la búsqueda de la adolescente de 14 años y crece la expectativa por posibles nuevos hallazgos en la causa. Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que los investigadores intentan determinar quiénes ingresaron a la vivienda y si hubo movimientos de objetos que puedan resultar de interés para el expediente.
“Hay elementos para sostener que Agostina está viva”: habló la abuela de la adolescente desaparecida
Elizabeth, la abuela de Agostina Vega, la adolescente que desapareció en Córdoba el sábado pasado, confirmó que recibieron ayer un llamado inquietante, aunque no dio mayores detalles. “Fue mi hija la que recibió el llamado. Presentó esos llamados y toda la información que le pasan a mi hija o el dato, inmediatamente pasa a Fiscalía, pasa a la Policía de Investigación. No guardamos nada, mi hija no esconde nada. Es una pobre chica que solamente tiene una vida con dos hijos. Nada más. Si investigan, desde que nació Agostina para acá, se van a dar cuenta ha estado toda la vida con su mamá, salvo un lapso de unos meses que se fue a vivir con su papá”, dijo.
En ese sentido, la mujer dijo que tienen la esperanza de que la chica aún está en Córdoba y con vida, tal como dijo ayer el abogado de la familia. Además, criticó la lentitud inicial de la Policía para iniciar la búsqueda de la menor.
"Hay elementos para sostener que Agostina está viva, está viva y que la van a encontrar. Yo pienso que en un principio se actuó lento. No sé si por mala suerte que tenemos nosotros. No sé si fue porque era fin de semana largo, había otras cosas de por medio, como un partido de fútbol importante, una caravana, pero me parece que se actuó lento", lamentó Elizabeth.
Respecto al video que se dio a conocer, en el que supuestamente se observa a Agostina ingresar a la casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido, la abuela dijo que no tiene dudas de que se trata de su nieta la que aparece en las imágenes. "Es imposible que nadie la haya visto. La que sale en el video es mi nieta“, aseguró.
Finalmente, habló de la relación de su familia con el único sospechoso detenido. “Yo conocía lo que mi hija me contaba a mí de la persona, porque mi hija me habla de todos sus amigos, cómo los conoció, dónde, qué hace, cuando ella sale, a dónde va, pero de la vida personal de todos sus amigos no me habla. Yo no conocía esa persona, no la conocía personalmente. Mi marido acá la vio, lo habrá visto dos veces venir a buscarla a Melisa cuando tuvieron una relación en un principio, que fue hace tres años. Ella en este momento no tenía relación con esa persona, se veían únicamente en la cancha. Y se veían en presencia de un montón de gente. Si ustedes buscan a todas esas personas que van a la cancha, les van a poder decir la relación que tenían“, agregó.
“El domingo, en el entretiempo del partido Belgrano-River, yo estaba en la casa de mi madre, me puse a ver las redes sociales y ví la cara de Agostina en una publicación, que contaba que estaba desaparecida”.
Ya pasaron más de cinco días y nada se sabe sobre el paradero de Agostina Vega, la adolescente desaparecida en Córdoba, quien fue vista por última vez la noche del sábado pasado, cuando se encontró con un conocido de su madre.