Debate por la edad de imputabilidad ante un sistema colapsado y un nuevo proyecto oficial

La politóloga María Migliore advirtió sobre el colapso del sistema penitenciario argentino durante el debate sobre la edad de imputabilidad juvenil

El Gobierno argentino decidió retirar su proyecto inicial de reforma penal juvenil, que contemplaba la baja de la edad de imputabilidad, y trabaja en una nueva propuesta para su discusión en el Congreso. En una entrevista con Infobae en Vivo A las Nueve, la politóloga y columnista habitual del programa María Migliore criticó el enfoque del Ejecutivo y advirtió que modificar la edad penal no resolverá por sí sola el problema de la inseguridad.

La especialista sostuvo que el debate público sobre esta cuestión se encuentra polarizado y urgió a superar esa lógica binaria para abordar una cuestión que consideró central en la agenda argentina. Al detallar el avance parlamentario del proyecto, Migliore explicó: “En principio se va a tratar el jueves en el Congreso. Hay novedades de último momento: el Gobierno ayer había mandado un proyecto, ahora lo retiraron y van a mandar otro hoy. Lo que me dijeron los diputados con los que hablé es que se va a tratar mañana en comisiones y el jueves en el recinto”.

La politóloga recalcó la importancia de mirar los datos concretos al analizar el fenómeno del delito adolescente. “Si agarramos el universo de chicos que tienen de entre trece y diecisiete años, es muy chico el porcentaje que alguna vez tuvo un conflicto penal con la ley. Estamos hablando de 0,45%”, detalló en diálogo con Infobae en Vivo. Precisó además que, en la provincia de Buenos Aires, “las investigaciones penales iniciadas a adolescentes son el 2,25% del total. El 98% de los problemas penales son cometidos por adultos”.

Sobre el tipo de delitos cometidos, Migliore indicó: “Más del 80% de los delitos cometidos por adolescentes son delitos contra la propiedad”. Planteó, sin minimizar hechos graves, que la discusión pública “se está dando en titulares para TikTok, en vez de hacernos cargo de los problemas reales, que son mucho más complicados de resolver”, insistió la especialista.

El Gobierno retiró su proyecto inicial de baja de la edad penal y prepara una nueva propuesta para discutir en el Congreso nacional

Al analizar el sistema penitenciario argentino, Migliore señaló sus falencias estructurales: “En Argentina tenemos aproximadamente 130 cárceles, son 140.000 personas que están presas. Las condiciones edilicias son realmente deplorables y la tasa de reincidencia es alta en Argentina”, sostuvo.

Cuestionó la eficacia de sumar adolescentes a ese sistema: “¿Meter más menores presos en este sistema carcelario va a resolver el problema o lo único que estamos haciendo es agravarlo y generar más condiciones para que, cuando después de cumplir una pena alguien salga, vuelva a reincidir en peores condiciones?”.

En conversación con distintos operadores del sistema, Migliore concluyó que “el sistema está absolutamente colapsado”. Compartió un caso expuesto en Mar del Plata: “Me contaron el caso de una chica que tiene un hijo, le dan domiciliaria, pero no hay tobilleras, tiene un problema de consumo y nadie le puede proveer tratamiento. ¿Cuánto va a tardar en volver a cometer un delito? Ninguno, dos minutos”, ejemplificó.

Sobre la trascendencia de la modificación legislativa, expuso: “Recién hoy es la primera vez que se pone algo de número sobre esta discusión. No parecería ser un número tampoco demasiado significativo para realmente mejorar el sistema”.

El abordaje integral de la problemática apareció como eje de la conversación. “¿Cómo debería ser un sistema penal juvenil? El año pasado hablamos bastante de la situación de las cárceles. El sistema está mostrando no ser muy efectivo. ¿Es una gran idea hacer esto? Yo creo que no”, reflexionó Migliore durante la entrevista con Infobae en Vivo.

Para cerrar Migliore subrayó que la sociedad reclama mayor seguridad, pero recalcó que la efectividad de las políticas dependerá de las condiciones en las que se implementen y de que la responsabilidad adolescente esté comprendida dentro de un marco que permita resultados duraderos.