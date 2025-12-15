Lo que le queda a Javier Milei de este 2025: nuevo Gabinete, los desafíos urgentes y la estrategia para el año que viene

El mandatario nacional busca cerrar el año con buenas noticias (REUTERS/Cristina Sille)

El presidente Javier Milei encara el último tramo del 2025 con algunos desafíos inmediatos, principalmente en el plano legislativo, y se entusiasma con terminar el año con los últimos logros de gestión, mientras ya piensa en la estrategia para lo que viene.

En la primera de las poco más de dos semanas que le restan a diciembre, el mandatario nacional busca que consiga media sanción el Presupuesto 2026, para intentar aprobarlo definitivamente antes de que termine el mes.

En esta tarea está abocado prácticamente todo el Gabinete, que ya quedó renovado tras la jura del teniente general Carlos Presti en el Ministerio de Defensa, el único lugar que quedaba vacante en el marco de los cambios que planteó el jefe de Estado luego de ganar las elecciones de octubre.

Por caso, el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, puso una pausa a las reuniones con los gobernadores que viene teniendo desde que asumió, para concentrarse completamente en las negociaciones por la denominada “ley de leyes”.

El funcionario participará de las conversaciones parlamentarias para conseguir el apoyo hacia este texto y tiene previsto ir a la Cámara de Diputados para presenciar la votación de la norma, que se convocaría a contrarreloj.

Santilli podría ir a Diputados para ver la votación del Presupuesto (Presidencia)

Para este lunes, desde las 17:00, está solicitado el encuentro de la comisión de Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de constituirla y así elegir a sus próximas autoridades, luego del recambio legislativo.

La intención del oficialismo es que en los siguientes días el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo logre dictamen e inmediatamente llevarlo al recinto para ponerlo a debate del pleno del cuerpo.

En paralelo, poco antes de las fiestas, el 20 de diciembre, Milei podría viajar a la ciudad de Foz de Iguazú, en Brasil, para una cumbre de líderes del Mercosur, en la que podría haber definiciones respecto del acuerdo con la Unión Europea.

La fecha, de todas formas, no está totalmente confirmada aún, como así tampoco la sede del cónclave, debido a diferencias internas que enfrentan los miembros de ambas partes involucradas.

Recientemente, Francia le solicitó a las autoridades del bloque del Viejo Continente posponer los plazos para la firma del tratado comercial con Sudamérica, al considerar que las condiciones no permiten una votación de los Estados miembros, según informó la oficina del primer ministro en un comunicado.

Puntualmente, ese plazo se utilizaría para seguir trabajando en la incorporación en las condiciones de una “cláusula de protección fuerte y eficaz” para el sector agrícola europeo, que teme verse perjudicado por el ingreso de productos latinoamericanos.

Milei está dispuesto a viajar a Brasil para la firma del acuerdo con la UE (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tenía en mente cerrar el acuerdo con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay en la reunión en Foz de Iguazú, pero para eso todos los Estados de la UE tienen que prestar conformidad.

Tal como anticipó este medio, si el encuentro finalmente se lleva adelante, Milei estaría dispuesto a viajar para apoyar la medida, a pesar de sus diferencias públicas con el presidente brasileño, Lula da Silva.

En medio de algunas discusiones internas por el acto, fundamentalmente con Paraguay, que expresó algunas quejas por el manejo de las negociaciones, el mandatario del país vecino propuso trasladar el evento a Brasilia para el 14 de enero, aunque la firma del tratado con los europeos se mantendría para el 20 de diciembre, pero con una ceremonia más acotada.

Semanas atrás, Milei postuló para embajador ante la UE a Fernando Iglesias, un dirigente que ya venía trabajando en el tratado y acompañó al Presidente en el G7, que se realizó el año pasado en Italia, y tiene vínculo con varios eurodiputados.

La concreción de este arreglo comercial sería celebrado por la gestión libertaria, que durante su presidencia pro tempore en el Mercosur anunció un convenio similar con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), que componen Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein.

Para ese entonces, al Gobierno solamente le quedarán 11 días para avanzar con las reformas enviadas al Congreso por el Poder Ejecutivo, que sacando los feriados, las fiestas y fines de semana, terminan siendo cinco.

El oficialismo apura el tratamiento de las reformas en el Congreso (REUTERS/Irina Dambrauskas)

La actual administración no consigue aprobar un proyecto propio desde febrero pasado, cuando se sancionó la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Además del Presupuesto, Milei pidió tratar en sesiones extraordinarias, la Ley de Inocencia Fiscal; el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria; la modernización laboral; el nuevo Código Penal y la Ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

Ante lo acotado de los tiempos, Milei ya sabe que va a tener que volver a convocar a otro periodo de extraordinarias en el 2026, que empezaría en la segunda quincena de enero y se extendería durante febrero.

En esta primera etapa, la Casa Rosada se ocupó de recomponer las relaciones con los gobernadores, principalmente a través de Santilli. Para el próximo año, la estrategia todavía se está diseñando.