Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este sábado 25 de octubre

Luego de que comenzara la veda electoral, el Gobierno dio señales de confianza por los resultados a nivel nacional

Este domingo se estrenará el
Este domingo se estrenará el formato de Boleta Única de Papel (Crédito: www.argentina.gob.ar)

En la víspera a la celebración de las elecciones legislativas 2025 en Argentina, Javier Milei se enfocó en dar un mensaje de calma a los mercados. Tras haber recibido el respaldo de Estados Unidos y la advertencia de Donald Trump, el Gobierno sostuvo una postura positiva respecto a los posibles resultados que obtendrían este domingo 26 de octubre.

En línea con este tono de tranquilidad, el oficialismo reconoció que en esta segunda etapa será necesario trazar acuerdos con los aliados y los demás sectores políticos. Esta nueva postura llevó al mandatario a retomar el diálogo con el ex presidente Mauricio Macri.

Al mismo tiempo, la oposición proyectaría diferentes escenarios que podrían darse en el Congreso de la Nación. Hasta el momento, el peronismo tuvo la mayoría de bancas a su favor, pero en estos comicios 13 de esos asientos estarán en disputa.

Otra de las incógnitas tuvo como protagonista a la provincia de Córdoba, territorio que enfrentó cara a cara a los libertarios con el peronismo cordobés de raíces anti kirchneristas. En 2023, Milei obtuvo un apoyo mayoritario en las elecciones presidenciales, pero lo mismo ocurrió a nivel provincial, que tuvo como ganador al sucesor de Juan Schiaretti, Martín Llaryora.

05:27 hsHoy

Qué pondrá en juego la CGT tras estas elecciones: el desafío de renovarse, frenar la reforma laboral y recuperar protagonismo

El sindicalismo comenzará desde el lunes un camino distinto, lleno de interrogantes cruciales en los que se definirá su propia supervivencia. La relación con el Gobierno, en otra posible etapa

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

Héctor Daer, Gerardo Martínez, Carlos
Héctor Daer, Gerardo Martínez, Carlos Acuña y José Luis Lingeri, algunos de los líderes de la CGT

Entre tantos dilemas que afronta el poder sindical, el día después de las elecciones tendrá un panorama plagado de desafíos cruciales, muchos de los cuales son interrogantes, sin certezas a la vista, en los que se pondrá en juego su supervivencia.

Leer la nota completa
05:27 hsHoy

El largo camino a las urnas: campaña pobre y escaso interés social

La elección nacional llega después de una extensa sucesión de comicios provinciales. Ese ejercicio fue marcado por la baja participación ciudadana. Se verá si el clima económico y la apuesta a la polarización cambian el escenario. Juegan en contra las batallas internas y la falta de volumen político

Eduardo Aulicino

Por Eduardo Aulicino

Postal de campaña. Javier Milei,
Postal de campaña. Javier Milei, en Entre Ríos

Seis meses pasaron desde la primera elección del año. El largo camino arrancó en Santa Fe -en rigor, allí fueron dos turnos- y sumó en total diez provincias, con paradas salientes como la disputa porteña y la última y potente entrega en territorio bonaerense. Un dato saliente, generalizado, fue la baja o regular participación ciudadana. El Gobierno y la mayoría de los políticos consumieron horas analizando el tema en función de su particular foco de conveniencia e inquietudes. Pero la reacción fue al menos curiosa: una campaña insustancial, deslucida, que alimentó el escaso interés social, según registran algunas encuestas y el sentido común. ¿Qué pasará el domingo? Difícil anticiparlo, aunque un dato lo aportan los pronósticos medidos que circulan en medios políticos.

Leer la nota completa
05:27 hsHoy

El Congreso retoma el debate por el Presupuesto y el oficialismo no planea enviar a los ministros

La decisión del Gobierno de que los funcionarios no vayan a las comisiones complica las negociaciones y profundiza el distanciamiento con bloques opositores y dialoguistas en la Cámara de Diputados

David Cayón

Por David Cayón

Luis Caputo es uno de
Luis Caputo es uno de los citados (REUTERS)

Las elecciones de medio término del próximo domingo tendrán como resultado una nueva configuración del Congreso de la Nación a partir del 10 de diciembre. Sin embargo, hasta el recambio, los legisladores deberán seguir debatiendo temas que son sustanciales para el 2026 como, por ejemplo, el Presupuesto.

Leer la nota completa
05:27 hsHoy

Peronistas anti K versus libertarios: el mapa electoral de Córdoba, la provincia en la que Milei busca hacer pie

El Presidente confía en que la lista outsider de Gonzalo Roca le permitirá compensar una posible derrota bonaerense. Schiaretti busca romper la polarización y aportar un triunfo a Provincias Unidas

Diamela Rodriguez

Por Diamela Rodriguez

Javier Milei viajó con sus
Javier Milei viajó con sus candidatos más competitivos del AMBA para apoyar su lista en Córdoba

“Nosotros somos la garantía de que el kirchnerismo no vuelva, no La Libertad Avanza”, afirmó Juan Schiaretti en el cierre de campaña de Provincias Unidas. El mensaje tuvo como destinatario a Gonzalo Roca, el candidato outsider con el que Javier Milei intenta compensar una previsible derrota en la provincia de Buenos Aires. Córdoba tiene una larga tradición de resistencia a las políticas impulsadas por el matrimonio Kirchner, pero para este domingo se presenta un abanico amplio de opciones que se oponen al Frente Patria. En ese escenario, los libertarios acusan al ex gobernador de “buscar confundir” al electorado mediante la proliferación de listas, aunque aseguran haber mejorado su desempeño en el tramo final de la campaña.

Leer la nota completa
05:27 hsHoy

La disputa de Fuerza Patria en el Senado: figuras históricas, divisiones internas y 13 bancas en juego

El PJ enfrenta una elección clave para consolidarse como oposición a Milei y dar lugar a la creación de un nuevo proyecto rumbo al 2027. Proyecciones negativas sobre la composición del bloque

Joaquín Múgica Díaz

Por Joaquín Múgica Díaz

Los ocho dirigentes de Fuerza
Los ocho dirigentes de Fuerza Patria que encabezan las listas de candidatos a senadores

Este domingo uno de los focos de la elección estará puesto sobre las ocho provincias donde se eligen senadores nacionales. La renovación de la Cámara alta expone las dificultades del peronismo en el interior del país. Salvo una sorpresa en el resultado de mañana, el bloque de Fuerza Patria tendrá menos integrantes a partir del 10 de diciembre, cuando se ejecute el recambio de legisladores.

Leer la nota completa
05:27 hsHoy

El Gobierno se mantiene optimista y confía en dar un mensaje de calma a los mercados

Las expectativas electorales parecen conformar al campamento libertario. Sin embargo, el Gabinete pide cambios y la intervención de Milei en la interna

Sofia Rojas

Por Sofia Rojas

El presidente Javier Milei junto
El presidente Javier Milei junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en la Sociedad Rural (REUTERS/Matias Baglietto)

“Esta vez se siente diferente”, resumió un funcionario durante la tarde del viernes, por los pasillos de Casa Rosada, en referencia a las elecciones nacionales legislativas. No es el único, varios miembros del Gobierno se muestran esperanzados y aseguran que, a diferencia de los comicios bonaerenses, La Libertad Avanza (LLA) puede hacer una buena performance, aunque persisten los pedidos de cambios.

Leer la nota completa
05:26 hsHoy

Milei llega a las elecciones con un mejor pronóstico, pero con la necesidad de hacer acuerdos y cambios

El Presidente cerró en Rosario una campaña que tuvo reminiscencias del 2023 y ahora se someterá a las urnas. En el plano político, ya anticipó que habrá modificaciones en el Gobierno para relanzar la gestión y tratar de aplacar la interna. En el medio, retomó la relación con Mauricio Macri

Federico Galligani

Por Federico Galligani

El mandatario nacional se puso
El mandatario nacional se puso al frente de la campaña

El presidente Javier Milei se prepara para enfrentar el domingo una jornada decisiva en la que no solamente someterá sus dos años de gestión a la voluntad popular, sino también comenzará a tomar decisiones tendientes a lograr acuerdos con diferentes sectores de la oposición para aprobar en el Congreso las reformas que tiene en mente para esta segunda parte de su mandato, al mismo tiempo que reorganiza el esquema de poder interno para aplacar las diferencias en el Gobierno.

Leer la nota completa

