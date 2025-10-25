Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales este sábado 25 de octubre

Este domingo se estrenará el formato de Boleta Única de Papel (Crédito: www.argentina.gob.ar)

En la víspera a la celebración de las elecciones legislativas 2025 en Argentina, Javier Milei se enfocó en dar un mensaje de calma a los mercados. Tras haber recibido el respaldo de Estados Unidos y la advertencia de Donald Trump, el Gobierno sostuvo una postura positiva respecto a los posibles resultados que obtendrían este domingo 26 de octubre.

En línea con este tono de tranquilidad, el oficialismo reconoció que en esta segunda etapa será necesario trazar acuerdos con los aliados y los demás sectores políticos. Esta nueva postura llevó al mandatario a retomar el diálogo con el ex presidente Mauricio Macri.

Al mismo tiempo, la oposición proyectaría diferentes escenarios que podrían darse en el Congreso de la Nación. Hasta el momento, el peronismo tuvo la mayoría de bancas a su favor, pero en estos comicios 13 de esos asientos estarán en disputa.

Otra de las incógnitas tuvo como protagonista a la provincia de Córdoba, territorio que enfrentó cara a cara a los libertarios con el peronismo cordobés de raíces anti kirchneristas. En 2023, Milei obtuvo un apoyo mayoritario en las elecciones presidenciales, pero lo mismo ocurrió a nivel provincial, que tuvo como ganador al sucesor de Juan Schiaretti, Martín Llaryora.