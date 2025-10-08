Política

Elecciones 2025, en vivo: “¿Dicen que no hay plata y quiere que haya plata para reimprimir las boletas?“, cuestionó Randazzo

Todas las novedades políticas de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre

Guardar
El 26 de octubre se
El 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales (Foto: AP/Gustavo Garello)

El calendario electoral cerrará el domingo 26 de octubre con las elecciones legislativas nacionales, donde se elegirán candidatos para asumir bancas en el Congreso de la Nación. El Gobierno intentará recuperarse tras varias derrotas en comicios provinciales, mientras la oposición se rearma con un escenario político cada vez más complejo.

La próxima vez que todos los argentinos vayan a las urnas deberán elegir una nueva composición de la Cámara de Diputados y el Senado, cumpliendo con el proceso previsto por la Constitución para asegurar la alternancia y la representación federal.

Se renovarán 127 bancas de diputados nacionales (la mitad de la Cámara) y 24 de senadores (un tercio del Senado).

21:50 hsHoy

Martín Lousteau criticó la decisión de gastar 12 mil millones de pesos para reimprimir las boletas

Martín Lousteau, senador nacional y candidato a diputado, criticó duramente este miércoles la decisión del Gobierno de gastar más de 12 mil millones de pesos en reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires tras la baja de la candidatura de José Luis Espert.

Para el Garrahan no cumplen la Ley del Congreso porque dicen que no pueden reasignar partidas. Para reimprimir las boletas del amigo de Fred Machado, José Luis Espert, reasignan 12 mil millones de pesos para poner la foto de Karen y Santilli”, expuso el radical en sus redes sociales.

21:46 hsHoy

Malena Galmarini defendió la candidatura de Karen Reichardt: “La Libertad Avanza la eligió y ahora quieren bajarla”

Malena Galmarini defendió la candidatura
Malena Galmarini defendió la candidatura de Karen Reichardt

La senadora provincial electa Malena Galmarini defendió este miércoles la participación política de las mujeres, en el marco de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, y en ese contexto llamó a sostener la candidatura de Karen Reichardt como primera de la lista de La Libertad Avanza, tras la renuncia de José Luis Espert.

La Libertad Avanza la eligió y ahora quieren bajarla. No vamos a permitir que la aprieten para que se baje. Por esto también es importante la transversalidad en la defensa de nuestros derechos, para que el costo político no sea una barrera”, sostuvo en una entrevista con CNN Radio.

Y afirmó: “La Libertad Avanza quiere llevarse puestas a las mujeres. La misoginia es una característica del gobierno de Milei”.

“Defiendo el derecho de las mujeres a ser candidatas, a representar y ser representadas y lo hago de manera apartidaria. El camino de las mujeres en política no puede depender de la procedencia, el partido o la actividad que lleven adelante. No podemos permitir retrocesos en representación ni derechos”, insistió Galmarini.

21:37 hsHoy

La Coalición Cívica le exige a Milei que diga de dónde salió el dinero de su acto en el Movistar Arena

Hernán Reyes, candidato a diputado nacional de la Coalición Cívica, le exigió este miércoles al Gobierno que indique de dónde salió el dinero para la organización del acto que encabezó Javier Milei el lunes en el Movistar Arena, donde, entre otras cosas, brindó un recital.

Milei y LLA eligen hacer coreos en la cubierta del Titanic, mientras afuera del estadio narcos y estafadores confiesan sus vínculos con los dirigentes del espacio de gobierno. Nosotros, desde la Coalición Cívica, y por iniciativa de Marcela Campagnoli, reclamamos que le expliquen a la ciudadanía de dónde salió el dinero para esta fiesta de autocelebración”, expresó Reyes en sus redes sociales.

21:33 hsHoy

El Nuevo MAS también se opone a la reimpresión de las boletas en la provincia de Buenos Aires

El Nuevo MAS se sumó a la lista de fuerzas políticas que rechazan el plan del Gobierno de reimprimir las boletas en la provincia de Buenos Aires tras la baja de la candidatura de José Luis Espert.

“El gobierno tirano de Javier Milei, que puso al narcocandidato Espert a encabezar su lista, pretende que el Estado reimprima las boletas por un costo de $15.000.000.000, mientras se niega a ejecutar las partidas presupuestarias para las leyes de Emergencia en Discapacidad, de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica y mientras profundiza el recorte a las y los jubilados y aplica un ajuste brutal contra las y los trabajadores”, acusó en sus redes sociales Juan Cruz Ramat, autoridad partidaria en la provincia del espacio que lidera Manuela Castañeira.

En ese sentido, adelantó que la máxima referente del Nuevo MAS se presentaría hoy “ante la audiencia de la Junta Electoral para rechazar el pedido de la lista narcocapitalista de Javier Milei de manipular las elecciones a su antojo”.

21:23 hsHoy

Ricardo Alfonsín: “El gobierno de Milei es el más autoritario que hemos tenido desde 1983 a la fecha”

El candidato a diputado nacional Ricardo Alfonsín calificó duramente al Gobierno al referirse a lo que considera un “uso abusivo de los DNU”. Para el hijo del expresidente, “el gobierno de Milei es el más autoritario que hemos tenido desde 1983 a la fecha”.

“Hace más de un año que pedimos modificar la ley que regula los DNU. Era fácil advertir que es la principal herramienta con la que Milei ejerce el poder de modo autoritario”, indicó en declaraciones radiales al ser consultado sobre la votación que se lleva adelante esta tarde en la Cámara de Diputados.

Para Alfonsín, “Milei necesita un triunfo en octubre para avanzar en su proyecto conservador, autoritario y socialmente injusto”.

“Por eso es clave que haya legisladores capaces de frenarlo, de ponerle un límite, para que los sectores populares y el interés nacional no sigan sufriendo perjuicio. Esto se logra votando a fuerzas que nos den la certeza de que no van a acompañar las iniciativas del Gobierno. Lo vivimos en 2023, cuando Juntos por el Cambio –ahora llamado Provincias Unidas- decía una cosa en campaña y luego, en el Congreso, votaba alineado con el Gobierno. Lo que necesitamos son fuerzas que den garantías de que no van a convalidar ese rumbo”, sostuvo.

21:12 hsHoy

Randazzo: “¿Dicen que no hay plata y quiere que haya plata para reimprimir las boletas?“

Florencio Randazzo cuestionó el gasto
Florencio Randazzo cuestionó el gasto que implicaría reimprimir las boletas (Foto: Maximiliano Luna)

Florencio Randazzo, candidato a diputado nacional de Provincias Unidas por la provincia de Buenos Aires, cuestionó este miércoles el gasto que implicaría reimprimir todas las boletas por la baja de la candidatura de José Luis Espert.

“¿Dicen que no hay plata y quiere que haya plata para reimprimir las boletas? Están locos”, manifestó el ex ministro de Cristina Kirchner en diálogo con CNN Radio.

Y agregó: “Catorce mil millones de pesos significaría imprimir la boleta por reemplazar un candidato que ya sabían que tenía una causa, nada más y nada menos que por estar financiado por el narcotráfico”.

21:11 hsHoy

El gobernador de Río Negro se despegó de Fred Machado y vinculó a un diputado kirchnerista con una organización criminal

Alberto Weretilneck desacreditó la vinculación que hizo Martín Soria entre el gobierno provincial y el empresario que tiene un pedido de extradición de Estados Unidos

Francisco Poppe

Por Francisco Poppe

El gobernador de Río Negro Alberto Weretilneck se despegó de la vinculación que le atribuyó el diputado Martín Soria con el empresario Federico Fred Machado y dobló la apuesta, acusando al candidato de Fuerza Patria con el clan Montecinos, una conocida organización criminal rionegrina relacionada con el narcotráfico, homicidios y estafas en la provincia.

Leer la nota completa
21:11 hsHoy

Santilli: “¿Tanto miedo le tienen a la Boleta Única? Más que nunca hay que ir a votar contra los que se resisten al cambio que Argentina necesita"

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires criticó la decisión de la Justicia, que rechazó el pedido para que ocupe el primer lugar en la boleta de La Libertad Avanza. “No importa si voy segundo o tercero, estaré donde el Presidente me necesite”, afirmó

Diego Santilli habla y gesticula
Diego Santilli habla y gesticula durante una entrevista en la redacción de Infobae

La decisión de la Justicia de impedir que Diego Santilli encabece la boleta de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires generó una reacción inmediata del dirigente alineado con el espacio libertario. “No me importa el lugar. No me importa si voy primero, segundo o tercero. Voy a estar donde el presidente me necesite”, afirmó el candidato a diputado nacional, tras la resolución judicial.

Leer la nota completa
21:10 hsHoy

José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato

Luego de declinar su candidatura y de renunciar a la Comisión de Presupuesto, el dirigente vinculado al escándalo de Fred Machado también solicitó suspender sus funciones como legislador

José Luis Espert
José Luis Espert

El diputado nacional José Luis Espert pidió licencia como diputado nacional hasta el final de su mandato. En una nota fechada hoy, dirigida al presidente de la Cámara, Martín Menem, el dirigente oficialista ligado al escándalo de Fred Machado alegó “motivos particulares”.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaFlorencio RandazzoProvincias UnidasJosé Luis EspertLa Libertad AvanzaÚltimas noticias

Últimas noticias

El gobernador de Río Negro se despegó de Fred Machado y vinculó a un diputado kirchnerista con una organización criminal

Alberto Weretilneck desacreditó la vinculación que hizo Martín Soria entre el gobierno provincial y el empresario que tiene un pedido de extradición de Estados Unidos

El gobernador de Río Negro

Fentanilo Mortal: Ariel García Furfaro apeló el procesamiento y pidió la nulidad de su declaración indagatoria

Gastón Marano, abogado del propietario de los laboratorios a los que se vincula con la muerte de 124 pacientes, argumentó irregularidades en la acusación y cuestionó la investigación judicial

Fentanilo Mortal: Ariel García Furfaro

Incidentes entre manifestantes y la policía en la habitual marcha de los miércoles en el Congreso

Todo ocurrió cuando columnas de jubilados comenzaron a marchar por la zona de avenida Callao y la Policía de la Ciudad aplicó el protocolo antipiquete. Hubo detenidos

Incidentes entre manifestantes y la

A una semana de la reunión entre Milei y Trump, Santiago Caputo recibió al estratega republicano Barry Bennett

El consultor presidencial conversó con el asesor del mandatario norteamericano sobre el temario que va a haber en el Salón Oval. También se habló de las elecciones y la situación política de la Argentina

A una semana de la

Argentina volvió a denunciar ante la OEA la desaparición forzada de Nahuel Gallo y respaldó una visita de la CIDH a El Helicoide

El embajador ante el organismo internacional, Carlos Bernardo Cherniak, apuntó contra el régimen de Nicolás Maduro tras la detención ilegal del gendarme argentino cuando iba a Venezuela para visitar a su familia

Argentina volvió a denunciar ante

ÚLTIMAS NOTICIAS

Las fotos de la preescucha

Las fotos de la preescucha íntima de “In the city”, el tema que reúne a Charly García con Sting

Un feroz incendio arrasó con viviendas y un taller en Rosario: dos casas colapsaron

Marixa Balli habló de los rumores que la involucran en las grabaciones de Masterchef Celebrity

Pluto TV es una alternativa gratuita y legal a Magis TV: verdad o mentira

Chubut: se registraron ráfagas de viento que superaron los 200 km/h y hubo destrozos en algunas localidades

INFOBAE AMÉRICA

Tras la caída de Lecornu,

Tras la caída de Lecornu, Macron nombrará a un nuevo primer ministro en las próximas 48 horas

La nueva tarifa para visas H-1B complica la contratación de docentes internacionales en escuelas y universidades en EEUU

Ocho personas fueron detenidas por realizar abortos ilegales en clínicas clandestinas de Texas

Cómo un peculiar rastro de más de 126.000 años permite reconstruir el clima y la vida de la prehistoria

El régimen de Maduro lanzó nuevos ejercicios militares en La Guaira y Carabobo en respuesta al despliegue estadounidense en el Caribe

DEPORTES

Lo que no se vio

Lo que no se vio de la visita de Simone Biles a la Argentina: la “marca” en la piel que refleja su vida y un encuentro que la emocionó

Cuándo volverá a jugar la selección argentina por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile: rival, hora y sede

Argentina arrolló 4-0 a Nigeria y avanzó a los cuartos de final del Mundial Sub 20

La reacción en la selección de Italia ante el coqueteo del agente de Matías Soulé tras no haber sido citado por Argentina

Tiro libre preciso y definición a colocar: los golazos de Maher Carrizo en el triunfo de Argentina ante Nigeria por el Mundial Sub 20