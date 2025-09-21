Tras el avance de las negociaciones con el Tesoro de EEUU, el Gobierno relativiza la crisis cambiaria y proyecta un contexto electoral más positivo

Javier Milei y Donald Trump

A diferencia de otras giras internacionales en momentos delicados, en los que buscó permanecer la menor cantidad de tiempo lejos del país, esta vez Javier Milei le dedicará cinco días -seis, contando los de vuelo- a su visita a Nueva York. El viaje del Presidente a EE.UU. tomó altísima prioridad para el Gobierno, donde están convencidos de que el -muy posible- salvataje del Tesoro le asegurará mayor aire económico y político en el escabroso camino hacia los decisivos comicios nacionales.

Aunque se puso al hombro la campaña para las elecciones de octubre, Milei se ausentará desde mañana hasta el jueves. En tiempos acuciantes para el oficialismo, participará de la Asamblea de la ONU y mantendrá una reunión bilateral con Donald Trump, mientras su ministro de Economía se verá con su par estadounidense, Scott Besent. Luego, probablemente envalentonado por el respaldo republicano, Milei retomará las apariciones proselitistas a su regreso, el fin de semana, y pondrá el foco en reconquistar votantes indecisos en un clima político y económico, esperan, más calmado.

El oscuro panorama frente a la batalla por la renovación de bancas en el Congreso Nacional se aclaró, según la Casa Rosada, a partir del avance de las negociaciones con el Secretario del Tesoro por un préstamo de 30.000 millones de dólares para pagar vencimientos de deuda y fortalecer las reservas en la previa de los comicios nacionales.

Los anuncios sorbre la bilateral con Trump y la posibilidad, bastante certera, de que se concrete el salvataje fueron dados a conocer ayer, al final de otra semana adversa para un gobierno sacudido por los ruidos en los mercados. Derivados, a su vez, de la pérdida de confianza frente a sus internas, las acusaciones por corrupción, la derrota en la Provincia de Buenos Aires y los sucesivos golpazos en el Congreso por mala praxis política.

Ambas novedades representaron una bocanada de aire fresco en el Gobierno, donde están convencidos de que sus chances electorales mejorarán si el dólar y el riesgo país dejan de escalar, el Banco Central deja de desangrarse y los bonos y acciones se recuperan. Fue con esta sensación de respiro, facilitada desde el Norte, que Milei relativizó la crisis cambiaria, ayer, en una entrevista con radio Mitre, en la línea que habían marcado durante la semana Luis Caputo y su equipo en el streaming oficialista Carajo, a medida que se negociaba, con bajo perfil, el postergado préstamo de EE.UU.

Luis Caputo

El que empieza mañana es el segundo desembarco en menos de tres semanas del Presidente al país del Norte. El primero fue en el inicio de septiembre, días antes de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires donde el oficialismo resultaría ampliamente vencido, cuando disertó ante empresarios y financistas pero no tuvo ninguna bilateral con funcionarios de Trump ni del FMI.

Ahora, Milei pospuso nuevamente la continuidad de la campaña, esta vez la nacional, para viajar rumbo a EE.UU. y asegurarse respaldo político y económico. Desde su regreso, faltará exactamente un mes para las elecciones de octubre, y está decidido que sea el jefe de Estado quien protagonice la carrera nacional, de manera casi excluyente, con el eje puesto en recuperar la épica y reconquistar a los desencantados que dudan de apoyarlo.

Con mayor confianza, el Presidente anunció ayer por la tarde su próximo acto, previsto para la semana posterior a su regreso, el 6 de octubre, en el Movistar Arena -donde había cerrado la campaña del 2023-. Esta vez, con la excusa de la presentación de su nuevo libro, “La construcción del milagro”. Desde entonces, faltarán 20 días para las elecciones.

En su intento por cerrar las internas, por ahora infructuoso, Milei empoderó a Santiago Caputo, y sus alfiles están jugando fuerte de nuevo en las redes sociales como en el mundo tangible. Luego de un bajón en la cantidad y frecuencia de intervenciones, derivado de la decepción de la derrota bonaerense y las tensiones con los Menem y Sebastián Pareja, multiplicaron en los últimos tres días sus mensajes Daniel Parisini, alias “El Gordo Dan”, “Traductor”, Shelby y otros tuiteros estrella sin cargo. Al igual que Agustín Romo y Juan Carreira -alias Juan Doe- que sí ostentan lugares formales en el Estado, como titular del bloque LLA de legisladores de la Provincia y director de Comunicación Digital, respectivamente.

Javier Milei en Córdoba

Inclusive después de que Milei desairara a Parisini al decir que era uno más de sus millones seguidores -en la linea que ya habían deslizado Guillermo Francos y Manuel Adorni- el primero llamó “a Las Fuerzas del Cielo de todo el país” a asistir al acto de Milei el 6. Romo había dicho unos días antes que tenía voluntad de preparar un evento presencial, exclusivo del grupo de militantes mileístas virtuales, luego de varios días de capa caída.

Mientras tanto, en el comando de campaña que lideran Santiago Caputo y, desde hace tres días, la armadora porteña y amiga de Karina Milei, Pilar Ramírez, están convencidos de que los candidatos locales tienen poco arrastre. Inclusive desconfían del arrastre de José Luis Espert, el postulante más conocido a nivel nacional, que fue candidato a Presidente en 2019 y tiene altísima presencia en los medios. Además, saben que el sello no es suficiente, como quedó en claro en el enfrentamiento en PBA.

Tras su estadía de casi una semana en Estados Unidos, al regresar al barro electoral Milei se consagrará como figura central, si no la única de los comicios. Y en las filas libertarias se esperanzaban anoche con una mejora en los ánimos del Presidente a partir del avance de las charlas con el Tesoro.