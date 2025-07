Frente PRO-LLA: cómo avanza la negociación por las listas, la regla 75/25 y el informe crítico que podría generar más tensión

Cristian Ritondo y Karina Milei. Ambos presentaron la alianza entre LLA y el PRO (Fotografía: Jaime Olivos)

Las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires para confeccionar las listas de cara a las elecciones del 7 de septiembre avanzan. Con ruidos, con recelos, con enojos, con hermetismo, pero avanzan, tanto a nivel seccional como a nivel municipal. Así será el proceso hasta la noche del sábado, cuando sea el momento de contabilizar los ganadores y los perdedores de cada lado.

“Estamos trabajando la lapicera, todo lo normal que sucede en un cierre de listas. Hay más ruido en las listas municipales, inclusive en los distritos que no gobernamos, por los lugares en las listas. No sé si es tanto una cuestión de porcentajes. Esto se va a definir el sábado a la noche”, graficó a Infobae uno de los encargados del macrismo en reunirse con Sebastián Pareja, el armador libertario que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Cristian Ritondo y Sebastián Pareja

En el esquema general, las listas para diputados y senadores provinciales se están ordenando con una lógica 75/25 a favor de los libertarios en aquellos municipios donde no gobierna el PRO. Pero el macrismo presiona para que ese 25% impacte en los primeros lugares, para asegurarse un escaño en el Parlamento provincial, lo que no siempre es aceptado por el ala libertaria.

De máxima, el partido que preside Mauricio Macri a nivel nacional, que sigue de cerca todo el proceso pero que -aseguran- no tendrá más intervención que la delegación a Cristian Ritondo para que el diputado nacional y titular del PRO a nivel provincial logre el cierre “con más dignidad posible”, busca meter ocho legisladores. Uno por cada sección electoral. Por lo bajo, algunos operadores amarillos bajan el techo a seis.

“Se quiere evitar la filtración de nombres, porque después los bajan en la negociación. Por eso hay mucho hermetismo”, explicó a Infobae una fuente partidaria. En esta elección se renovará la mitad de la Legislatura bonaerense: 46 diputados y 23 senadores provinciales, distribuidos de manera rotativa por secciones electorales. El PRO pone en juego 12 bancas propias, entre ellas las de Fernanda Antonijevic, Martíniano Molina, Matías Ranzini, Adrián Urreli y Fabián Perechodnik. En el Senado, finalizan los mandatos de Christian Gribaudo, Aldana Ahumada, Yamila Alonso y Alejandro Rabinovich.

Por su parte, La Libertad Avanza arriesga cinco bancas en Diputados: Guillermo Castello, Fernando Compagnoni, Abigail Gómez, Sebastián Pascual y Florencia Retamoso. En el Senado, se vence el mandato de Daniela Reich, pareja del intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Justamente, Valenzuela es el principal nombre que impulsa LLA para encabezar la lista por la Primera Sección Electoral, la más importante en términos de caudal electoral. La Tercera Sección, tradicional bastión del peronismo, quedará también en manos de LLA. El PRO, en tanto, podría encabezar en la Quinta Sección Electoral: el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, ya avisó que quiere ese lugar y sostiene que en este turno electoral “tienen que jugar los mejores para derrotar al peronismo y el populismo”.

Otro intendente del PRO que podría encabezar una boleta es Pablo Petrecca, de Junín, por Cuarta Sección, aunque en este distrito del interior bonaerense la relación con los libertarios no es buena y hay desencuentros en la confección de las listas municipales. Otros nombres que también buscaría impulsar el partido para lograr una banca: uno es el de Alejandro Rabinovich, actual senador por la Quinta y hombre de confianza de Montenegro; otro, el del diputado provincial Matías Ranzini, dirigente cercano a Ritondo.

De izquierda a derecha: Guillermo Montenegro, Diego Santilli, Cristian Ritondo, Karina Milei, Sebastián Pareja y Martín Menem (Jaime Olivos)

Algunos operadores señalan que Diego Santilli podría buscar integrar alguna lista, en la Primera o en la Tercera, pero el diputado tendría decidido bajarse de este turno electoral para ser candidato nacional en octubre.

Por otro lado, en distritos de la Segunda Sección que gobierna el PRO, como Pergamino, los negociadores no logran desescalar los niveles de tensión: “El lunes nos pidieron el 70% de las listas de concejales. La discusión no está ordenada, es muy difícil ordenarse con los referentes de ellos, que vienen del gremio UDOCBA, que votaron todo con el kirchnerismo. Entregarle el 70 de la lista moralmente es como entregarle la ciudad a (Axel) Kicillof o al kirchnerismo. No nos vamos a poner de acuerdo en eso, seguramente”, indicó a Infobae un colaborador cercano al jefe comunal, Javier Martínez.

La diputada nacional María Eugenia Vidal (Jaime Olivos)

Un informe crítico en medio de la negociación

En paralelo al debate por las listas, la presidenta de la Fundación Pensar y referente del PRO, María Eugenia Vidal (en contra del acuerdo con LLA), lanzó un mensaje crítico sobre la situación económica del país. En el último informe del think tank, presentado en las últimas horas, reconoció los avances en materia de estabilidad, pero también advirtió sobre el costo social del ajuste.

“Todos somos un poco más pobres. Y algunos quedaron peor parados. Los jubilados, por ejemplo, cuyo ingreso acumula una caída de 4,7% desde diciembre de 2023, momento en que ya estaban deprimidos. Y aunque se duplicó en términos reales el monto de la Asignación Universal por Hijos, los más pobres también vieron sus ingresos caer”, expresó Vidal en el documento.

Además, alertó sobre la falta de gestión del gobierno nacional de Javier Milei: “Una conocida máxima reza que el líder no es el que está siempre adelante, sino el que va atrás del último. En este contexto, en que con un enorme esfuerzo de todos los argentinos logramos poner orden en la economía y estabilizar una situación que parecía imposible, es importante encontrar la manera de que nadie se quede en el camino. Y eso no se resuelve ni con magia ni con equilibrios espontáneos: se resuelve con gestión, llevando el presupuesto al Congreso para discutir prioridades de gasto y cómo se financian con seriedad. Pero la realidad es otra, hace dos años que este debate no se da en Argentina”.

El documento, titulado “Una Argentina dual: ganadores y perdedores del cambio de Milei”, planteó que, aunque se alcanzó el equilibrio fiscal y cayó la inflación, la actividad industrial, la construcción y el empleo siguen en retroceso, mientras se consolida una brecha social cada vez más marcada.