Valdés se prepara para anunciar al candidato a sucederlo: la incógnita con los libertarios y la ilusión del PJ

Gustavo Valdés en el acto de oficialización del frente Vamos Corrientes

La provincia de Corrientes es otra de las que aguarda el resultado de los comicios porteños de este domingo 18 de mayo para que el oficialismo dé certezas sobre el escenario electoral. Gustavo Valdés aún no fijó la fecha para la elección de gobernador ni su candidato a sucederlo. Aunque la última reunión del gobernador correntino con Karina Milei en Casa Rosada no terminó bien, en el oficialismo creen que todavía hay posibilidades de formar una alianza como hizo Leandro Zdero en Chaco. Pero los dirigentes libertarios locales, entre ellos el diputado Lisandro Almirón, se resisten y buscan imponer sus nombres en las listas. Mientras tanto, el peronismo mantiene un “entendimiento” con Ricardo Colombi para posicionarse como una alternativa en una elección que se anticipa reñida. Además, se entusiasman con la visita de Cristina Kirchner para el mes de junio, donde mostrará su apoyo a Martín “Tincho” Ascua.

En el acto de oficialización del frente Vamos Corrientes, Valdés adelantó que “pronto” anunciará la fecha de la realización de la elección. Ese día se empezó a especular con la posibilidad de que se hiciera el 10 de agosto, lo que alertó a la oposición ante la necesidad urgente de fijar alianzas, que deben establecerse 60 días antes de los comicios. Finalmente, el gobernador no firmó el decreto y la incertidumbre sigue. Sin embargo, en la oposición creen que se trató de una estrategia de “amague” para ver cómo se organizaban sus adversarios.

Juan Pablo Valdés, hermano del gobernador

Descartado el 10 de agosto, el Ejecutivo provincial maneja pocas variables, entre ellas, el 24 y 31 del mismo mes o los primeros días de septiembre. Todo indica que en los próximos días hará la convocatoria formal. Según pudo saber Infobae, Valdés todavía maneja el nombre de su hermano Juan Pablo para sucederlo. También se anotaron el intendente capitalino, Eduardo Tassano, y el jefe del bloque de la UCR en el Senado, Eduardo “Peteco” Vischi. “Cualquiera de ellos que se anuncie como el candidato oficialista va a subir automáticamente 20 puntos”, confían en el Ejecutivo provincial.

Nadie desmiente ni confirma una alianza con La Libertad Avanza. Como ya reconstruyó este medio, la última reunión de Valdés con la secretaria general de la Presidencia para avanzar en las negociaciones terminó sin resultados positivos. Trascendió que no hubo acuerdo en la conformación de la fórmula. “Todos están atentos a lo que pase este domingo en CABA. Si gana Adorni cómodo van a querer ir solos en todos lados”, razonan cerca del gobernador correntino.

La campaña Lisandro Almirón en Corrientes

“Como partido queremos candidatos 100% libertarios en todos lados”, aseguran en el equipo de Almirón. El diputado nacional logró posicionarse como el principal referente de La Libertad Avanza. En sus redes sociales sube videos de correntinos que le piden fotos, lo abrazan y lo alientan. Posa de la misma forma que Javier Milei y hasta logró un corte de pelo similar al del Presidente. “Es muy histriónico. Es nuestro Adorni correntino”, bromean en el peronismo, quienes lo observan como un candidato con grandes chances de arrebatarle la Gobernación de Valdés en una segunda vuelta.

Almirón enfocó su campaña a gobernador con fuertes críticas al oficialismo local. Considera que las instituciones atraviesan su peor momento y hace hincapié en la necesidad de una alternancia. “No queremos el camino de la continuidad. Nos merecemos una provincia con mejores instituciones. Es muy difícil pensar en una alianza que sostiene un sistema tan nocivo”, alertó el legislador en diálogo con este medio. Para enfrentar al aparato oficialista, anunció un acuerdo con el senador nacional Mauricio “Camau” Espínola. A esa foto se sumó Pedro “Pirucho” Cassani, actual presidente de la Cámara de Diputados y ex aliado de Valdés. En el acto que hicieron hubo referentes de los dos partidos tradicionales de la provincia: el Autonomista y el Liberal.

Cristina Kirchner anunció que visitará Corrientes para apoyar a Martín "Tincho" Ascúa

En el peronismo, donde impulsan al intendente de Paso de los Libres, manejan dos certezas: habrá ballotage y el “entendimiento” que muestran con Colombi es sólo para “acumular”. Saben que, en caso de avanzar en una alianza con el ex gobernador radical, será todo un desafío acordar la fórmula. Están dispuestos a acompañar si Colombi lidera las encuestas, pero, caso contrario, impondrán a Ascúa como candidato a gobernador y no a vice. “Nosotros confiamos en que Tincho mide bien”, aseguran en el equipo estratégico que, además, se esperanzan con la visita de Fernández de Kirchner en junio próximo. En Corrientes, la ex mandataria cuenta con más de 40 puntos de imagen positiva, según dejaron trascender.

En caso de que Valdés no llegue a un acuerdo con La Libertad Avanza, en la oposición observan que inevitablemente habrá una elección de tres tercios por lo que tanto el peronismo como Almirón buscarán meterse en la segunda vuelta. En ese caso, Javier Milei se acercaría a tener su primer gobernador, aunque el PJ buscará recuperar ese territorio, nuevamente aliado con un radical, como ya ocurrió en 2001.