El Gobierno, la CGT y la UIA, unidas en un mensaje de fuerte apoyo al diálogo tripartito

Gerardo Martínez, Julio Cordero y Daniel Funes de Rioja, en un seminario de la OIT

Luego del paro general de la CGT y antes de la marcha por el Día del Trabajador, un importante jefe cegetista compartió este martes una charla con la máxima autoridad laboral del Gobierno y el titular de la central de industriales en la que hubo coincidencias acerca de la necesidad de poner en marcha el diálogo tripartito para resolver la elevada informalidad laboral en la Argentina, entre otros puntos.

Quienes se mostraron juntos, se reconocieron como amigos e intercambiaron gestos de acercamiento fueron el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez (UOCRA); el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el presidente de la Unión Industial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quienes abrieron el VIII Seminario sobre Economía Informal, promovido por la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en nuestro país.

Más allá de las apelaciones que cada uno hizo en sus intervenciones en favor del diálogo tripartito, el momento más significativo fue cuando Martínez se quejó de “la falta de un diálogo genuino, respetado, institucionalizado, que no sea discrecional" y lo mencionó a Cordero: “Un diálogo que no sea sobre la base de la voluntad de Julio que diga ‘quiero tener un diálogo’“, ante lo cual el secretario de Trabajo le respondió enseguida: “Siempre”. “Fenómeno”, dijo el líder cegetista, que siguió: “¿Pero me lo garantizás para que sea una política de Estado?”. Y la respuesta del funcionario fue: “Claro, siempre”. El cierre de ese breve intercambio fue una lluvia de aplausos de los presentes en el salón de la Biblioteca Nacional en el que se realizó el seminario de la OIT.

"Educación y formación profesional y formalización son los grandes retos", dijo Daniel Funes de Rioja

Esas posiciones y la foto conjunta fueron trascendentes simbólicamente en términos políticos, pero, en realidad, Cordero, Funes de Rioja y Martínez se conocen desde hace muchos años por sus intervenciones en las conferencias de la OIT en Ginebra, Suiza, siempre partidarios del diálogo social, pero las posiciones tanto del secretario de Trabajo como del titular de la UOCRA no son mayoritarias dentro de la administración de Javier Milei ni en la central obrera.

Luego del tercer paro general de la CGT, realizado el 10 de abril, y pese a la expectativa del sector sindical dialoguista de una convocatoria del Gobierno a sentarse a conversar para evitar un mayor enfrentamiento, en los despachos oficiales hoy no se analiza esa posibilidad y el ala dura cegetista tampoco espera que los funcionarios libertarios accedan a otra instancia de diálogo.

Por eso, esta mañana, en el primer piso de la Biblioteca Nacional, se respiraba un clima de concordia tripartita que no se está replicando fuera de ese ámbito. De todas formas, al inaugurar la jornada, la directora de la Oficina de la OIT en la Argentina, Sara Luna Camacho, resaltó que el diálogo social es “una herramienta clave que está en el ADN de la OIT desde su fundación, en 1919″, tras lo cual mencionó que “el Papa Francisco en toda su carrera hizo e intentó hacerlo una realidad” y que “la Argentina cuenta con una sólida tradición de diálogo social que debemos proteger y fortalecer”.

Gerardo Martínez: "¿Cómo vamos a terminar la informalidad si paramos el 100% de la obra pública?"

El primer orador del panel fue Cordero, quien, al referirse a cómo revertir la informalidad laboral en nuestro país, planteó “la educación como un elemento sustancial para esta primera incorporación en el mundo del trabajo” y consideró que hay que encontrar la manera de que otras formas de trabajo que hoy son elegidas por los jóvenes, como el trabajo independiente, autónomo y monotributista, cuenten con “la protección legal de los elementos que establece la OIT para el trabajo formal, como la seguridad social y la salud”.

Para concluir, dijo: “Los invito a trabajar sobre lo que ya hemos intentado iniciar y seguimos trabajando permanentemente con la Ley de Bases que el Congreso aprobó, que es el puntapié inicial para encontrar una formalidad adecuada con los principios de la OIT. Profundicemos los principios de la OIT para no equivocarnos, para no exagerar tampoco, pero tengamos como herramienta aquello que nosotros llevamos como bandera: el diálogo social es el camino que nos va a permitir encontrar el sendero adecuado y llegar a destino”.

A continuación, Funes de Rioja afirmó que “nuestra sociedad ha vivido sumergiéndose en las últimas décadas en la informalidad, no en la formalidad”, pero opinó que “la culpa y la reversión de esto es responsabilidad de todos”.

El saludo final de Daniel Funes de Rioja y Gerardo Martínez, ante la mirada de Julio Cordero

De todas formas, hizo hincapié en que para revertirlo “no hay fórmulas prospectivas ni hay soluciones únicas” y en que “no hay países que se puedan construir si no es con un determinado grado de armonía social basada en el diálogo social". “Y ese diálogo social no significa pensar igual -añadió- sino que significa reconocer las diferencias y construir los puentes".

Para Funes de Rioja, “no hay una solución única y lo que puede haber son experiencias que nos sirvan”, a las que pidió no negar “porque son de afuera sino argentinizarlas e incorporarlas a nuestra practicidad”. Y sostuvo: “Tenemos que hacerlo porque, a pesar de todos los defectos que tiene desde el punto de vista industrial, nuestra productividad es muy buena en comparación con los países de América Latina, incluidos Brasil y México, incluidos Brasil y México”.

“¿Qué necesitamos para pasar al frente? -se preguntó-. Educación y formación profesional y formalización son los dos grandes retos. Pero hoy este 40% de informalidad laboral es un peso negativo muy fuerte para la competitividad y la inserción de mercado que necesitamos, porque no sólo somos una Argentina para consumir lo nuestro, sino para producir, exportar y competir en el mundo".

Julio Cordero: "El diálogo social es el camino que nos va a permitir encontrar el sendero adecuado y llegar a destino”

Gerardo Martínez, encargado de cerrar el panel inaugural, arrancó con elogios a Cordero y a Funes de Rioja, a quienes calificó de “amigos”, y luego mencionó los cambios que hubo en el FMI al incorporar en su carta orgánica “el desarrollo de la infraestructura y de la producción en la misma dimensión y con el mismo voltaje de interés que lo monetario, lo económico y lo financiero”.

“Como este gobierno -dijo-, comprendemos el interés de abordar el plano económico, monetario, financiero y lo que representa la inflación. La mayoría de los argentinos estaríamos de acuerdo en tener un país estable, bien administrado, sustentable, con criterio. Los trabajadores, voz de la demanda que representa el sindicalismo, somos conscientes de que cuando la inflación es más alta, la pobreza va a ser más alta. Por lo tanto, estamos abocados, y lo hemos planteado no sólo ante este gobierno, en la necesidad de generar una política antiinflacionaria. Pero con la UIA y con el G6 le planteamos al unísono al anterior gobierno la necesidad de lograr un camino con una perspectiva de futuro diferente a la que se daba en un proceso inflacionario: así como está el plano económico, financiero, monetario e inflacionario, está el plano del desarrollo, la infraestructura, la producción, el trabajo y del crecimiento".

El seminario de la OIT fue abierto por la titular de su oficina argentina, Sara Luna Camacho

“Eso es lo que pretendemos”, enfatizó el líder de la UOCRA, que destacó: “Eso no es discutir política partidaria sino discutir con sensatez. ¿Cómo vamos a terminar la informalidad, por ejemplo, si paramos el 100% de la obra pública? ¿Adónde va a trabajar esa gente? ¿Qué va a pasar con la paralización del cuidado de las carreteras viales más importantes? Queremos crecer y los corredores productivos bioceánicos van a quedar abandonados".

En su apelación, Martínez manifestó que “el tema de la informalidad laboral es un gran debate que todos conocemos y todos tenemos distintas fórmulas”, pero se preguntó: “¿Dónde nos sentamos a discutir? ¿Cuál es la mesa de trabajo?“. En su apelación final, dijo que ”es necesario que el Estado tenga la responsabilidad de convocar una mesa de trabajo que nos dé sustentabilidad, donde van a estar el sector empresario y los trabajadores, sobre la base del desarrollo, producción, trabajo y crecimiento, para sentarnos a conversar y a trazar un camino y en donde uno de los grandes temas para empezar a resolver es la informalidad, la transparencia y la competencia leal".