Tras el embate de Bullrich, Macri define fecha de un acto de lanzamiento político para despegar al PRO de La Libertad Avanza

“Fue el vuelto de Patricia por la jugada de Mauricio de correrla de la Asamblea”. Mauricio es Macri. Patricia es Bullrich. La frase pertenece a un dirigente que frecuenta el ex Presidente. Es alguien que hoy está movilizado por el ruido interno en el PRO, espacio que está en llamas y el fuego sólo se aviva con cada dardo o reproche cruzado. El último episodio de la saga fue ayer. La ministra de Seguridad salió a raspar, tal vez como réplica a las últimas decisiones del ingeniero. Quizás como reflejo político. “La Libertad Avanza ya absorbió al electorado del PRO”, expresó la funcionaria en declaraciones a EDA TV.

La frase produjo enojo en el macrismo. Consideran que Bullrich buscó poner sal en la herida para azuzar las diferencias con el ex mandatario, como réplica a la decisión de imponer a Martín Yeza al frente de la Asamblea del PRO y correr a la ministra de todo espacio de poder al interior del partido. Damián Arabia, diputado nacional bullrichista, logró quedar como vicepresidente 2° del Consejo Directivo, debajo de Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, pero su rol es ignorado: fue excluido de las reuniones de la mesa política que Macri armó para conducir al partido.

Además de los gobernadores e intendentes y referentes históricos, en esa mesa chica hoy también se sienta Facundo Pérez Carletti, concejal de Santiago del Estero que hoy reporta a Macri. Es flamante secretario general del PRO. Ese rol le da una silla en la mesa chica del partido. Empero, cualquier dirigente ligado a Bullrich fue bloqueado de los espacios de toma de decisión del partido.

Bullrich aseguró que La Libertad Avanza ya absorbió a Pro

Gambito de dama

“Es que Patricia está con Milei y no le interesa el PRO”, reprocha un dirigente histórico del macrismo. Bullrich rechaza esa etiqueta. Al viernes por la tarde, en la última reunión que tuvo con su mesa política en las oficinas del Ministerio de Seguridad, la ministra pidió ignorar la “pelea interna” y poner el foco en la gestión diaria. Encuentra allí una vidriera para sostener el perfil alto.

Durante el reportaje de ayer, la dirigente también criticó a Macri por apartarla de la conducción de las fuerzas durante la violencia en el Congreso cuando se trataba la reforma previsional en 2017. Según Bullrich, esa decisión del ex jefe de Estado es algo que no olvida. “La diferencia es que Javier Milei, sin entrar en una disputa con Mauricio Macri, va a fondo, no tiene marcha atrás. El primer día yo le dije ‘voy contra los piquetes’ y ‘vamos’. Nunca me dijo ‘ojo, tené cuidado’”, aguijoneó la ministra de Seguridad.

Macri discrepa con esas concepciones de Bullrich. “Es una ingrata y oportunista”, le dijo a este medio un referente del PRO ligado al ex Presidente y remató: “Nadie puede creerse dueño de los votos”.

El conflicto interno sólo crece y suma capítulos. Macri no quiere que el PRO se fusione con La Libertad Avanza porque entiende que eso implica “dejar de existir” como partido político. Quien lo explicó en ese sentido la semana pasada fue María Eugenia Vidal. La ex gobernadora concedió un reportaje al canal de streaming Blender y defendió los argumentos del también ex alcalde porteño en contra de la “fusión” con el Gobierno. Bullrich, en cambio, se mueve para que ese proceso político tenga lugar.

Mauricio Macri en Tucumán, durante el Pacto de Mayo del 9 de julio

“Le tiró un Exocet Patricia, ni me imagino cómo debe estar Macri”, analizó una de las personalidades políticas más reconocidas de La Libertad Avanza, que tiene diálogo fluido con el PRO. “Milei quiere converger con el PRO, pero imagina una lista única, no una PASO”, reveló el mismo dirigente. Es una idea que fastidia al macrismo. Sin la posibilidad de competir en una primaria, el partido amarillo deberá afrontar una ardua discusión con el Gobierno por el armado de las listas. Y conocen que la tinta de la lapicera está hoy en Balcarce 50.

Lentamente, la política se viste de elecciones. Por estos días habrá novedades en materia de reforma electoral. Guillermo Francos recibirá el miércoles en Casa Rosada a los jefes de los bloques dialoguistas para anticipar el debate sobre la eliminación o cambios en las PASO. Y el jueves, La Libertad Avanza convocó a idénticos diputados a una reunión en el Congreso. Si bien reconocen que hoy no están los votos para derogar el sistema de primarias, en el Gobierno busca marcar la cancha sobre el tema.

Es un debate al que no es ajeno el PRO. Mientras tanto, Bullrich avanza en el proceso de “convergencia” política. Prepara un encuentro de legisladores nacionales y bonaerenses del PRO y La Libertad Avanza para finales de julio o mediados de agosto. Se hará en La Plata, con los equipos que coordinan Pablo Walter, Damián Arabia y Diego Valenzuela por el bullrichismo y Sebastián Pareja por los libertarios.

Javier Milei junto a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y al Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en los desfiles militares del 9 de julio (Reuters Matias Baglietto)

Al mismo tiempo, el Gobierno prepara una movida de volumen político para agosto. Apuntan a la última semana de agosto, aunque sin confirmar. El lugar en mente es, también, La Plata. Imaginan un acto político con Javier y Karina Milei a modo de prelanzamiento de cara a 2025. Se espera que participen de ese evento Bullrich por el PRO y referentes libertarios como José Luis Espert.

Espert se convirtió en una espada legislativa clave de Milei. Tanto que almuerza semanalmente con el Presidente y logró su confianza política para encabezar la boleta de candidato a diputado nacional en 2025. Es algo que aún no está plenamente definido. Ninguna candidatura en política se cocina un año antes. No obstante, los armadores políticos del economista cercano al Presidente ya trabajan pensando en el año que viene. Diseñan una estrategia propia, a la par del armado que conduce Sebastián Pareja.

Mientras que en el PRO, Diego Santilli es el nombre que suena para disputar una candidatura en provincia de Buenos Aires. Espera el respaldo público de Macri y los intendentes para, llegado al momento, consolidar su postulación. Aliado y amigo de Cristian Ritondo, se mueve para juntar avales en ese sentido. El macrismo pretende lograr una figura “fuerte” para terciar el cierre de lista con los Milei.

Javier Milei junto al diputados nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert (REUTERS/Agustin Marcarian)

En ese sentido, Macri piensa en una especie de lanzamiento político del PRO para finales de julio o principios de agosto. En un momento, en su equipo analizaron la posibilidad de hacer un acto en Buenos Aires con los intendentes, gobernadores y autoridades del PRO de Nación, Martín Yeza, la Ciudad, Jorge Macri, y de provincia, Ritondo. Dirigentes de su confianza como Fernando De Andreis, Darío Nieto y Humberto Schiavoni le dan forma a esa actividad.

Pensar distinto

Al mismo tiempo, la Fundación Pensar, que lidera María Eugenia Vidal, prepara un evento de relanzamiento en el que también estará Macri. Será en agosto en Entre Ríos, provincia que gobierna Rogelio Frigerio, referente del PRO.

Con Vidal a la cabeza, el think tank del PRO trabaja en proyectos que idean dirigentes como Francisco Quintana, ex presidente del Consejo de la Magistratura porteño y titular de la FURP, Francisco Cabrera, ex ministro de Producción, Silvia Lospennato, diputada nacional, , Fulvio Pompeo, secretario General de la Ciudad de Buenos Aires, José Grippo, titular del Ente de la Ciudad. A principios de mes emitieron un informe crítico de la gestión de Milei.

En tanto que Vidal organizó ayer un panel virtual de economistas. Disertaron Hernán Lacunza y Guido Sandleris para analizar el rumbo económico libertario. El ex ministro de Economía de la Nación alertó sobre los “riesgos de corto plazo como el atraso cambiario incipiente pero persistente y una reactivación demasiado lenta”. En tanto que resaltaron el “equilibrio fiscal” como el “ancla del plan económico”.

Macri llegará la semana que viene a Argentina de su periplo por Europa. Había interrumpido ese viaje el 9 de julio, cuando volvió para ir al Pacto de Mayo a Tucumán. El macrismo deslizó luego del acto que Milei “ninguneó” a Macri y que esa actitud le generó fastidio. Sin embargo, el Jefe de Estado buscó poner paños fríos. Dijo en declaraciones a LN+ que cuando terminó su discurso, rompió el protocolo para saludar al ingeniero. Tuvo que contarlo porque el saludo quedó afuera de la transmisión oficial. Descuidos inteligentes.