El PRO presiona al Gobierno: Ritondo le envió una carta a Martín Menem con los proyectos que quiere debatir en Diputados

Cristian Ritondo, presidente del bloque PRO

En medio de las conversaciones sobre una eventual reforma electoral y tras el anuncio de una ambiciosa agenda legislativa para los próximos meses, el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, le envió una carta al titular de la Cámara baja, Martín Menem, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con una lista de proyectos que considera prioritarios.

La agenda legislativa del PRO incluye varios temas que fueron recogidos por el oficialismo y anunciados durante los últimos días, como la baja de la edad de imputabilidad, la reforma electoral, las sociedades anónimas deportivas, la eliminación de los Registros Automotores y la reforma laboral.

En la carta, que además lleva la firma de Silva Giudici, secretaria parlamentaria del bloque, también se destacan otras “banderas” del partido amarillo como la extinción de dominio, la creación de una agencia de seguridad anti narcotráfico, la derogación de las jubilaciones de privilegio, las leyes anti bloque sindical, la reforma de la ley de salud mental, y proyectos sobre ludopatía, hidrógeno verde y propiedad intelectual.

Curiosamente, solo se menciona la eliminación de la obligatoriedad de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Por lo tanto, la iniciativa de derogar las Primarias por completo que el Gobierno anunció esta semana, y tampoco tiene apoyo de un sector mayoritario del radicalismo, se mantiene lejos de los consensos necesarios para la media sanción en Diputados

“Estoy convencido de que trabajando sobre esta agenda que venimos impulsando desde el PRO hace tiempo, podemos lograr resultados más significativos y efectivos, con leyes que sean más beneficiosas para la ciudadanía”, planteó Ritondo en la carta.

Karina Milei y diputados del PRO en la Casa Rosada

Ante la consulta de Infobae, desde el bloque amarillo señalaron que cuando se aprobó la Ley Bases ya habían adelantado que impulsaría una agenda parlamentaria “propia” y también dejaron entrever cierta preocupación por la “apropiación” de algunos temas.

“Que quede en claro que muchos de los proyectos que el Gobierno está anunciando ahora, como la baja de imputabilidad, son banderas que el PRO viene presentando hace muchos años”, explicaron desde la bancada que conduce Ritondo.

Sin embargo, otra diputada también aclaró que la idea no es “primerear o cambiarle la agenda al Gobierno” y destacó que en muchos sentidos ambos espacios “van en la misma línea”.

El PRO atraviesa actualmente fuertes tensiones internas, que se replican al interior del bloque, en torno a su relación de La Libertad Avanza. Justamente estas divergencias quedaron plasmadas en el alejamiento público entre Mauricio Macri (partidario del acompañamiento crítico, sin perder la identidad partidaria) y de Patricia Bullrich (promotora de una fusión con los libertarios sin medias tintas).

Ayer, en una entrevista con EDA TV, la ministra de Seguridad dijo que el PRO ya fue absorbido por LLA y fue contundente sobre estas diferencias: “No tengo ni mejor ni peor relación de la que tenía antes con Macri; lo que no me gusta es que haya un intento de decir ‘estamos en la oposición’. No. Nosotros nos comprometimos con 6,2 millones de votantes, les dijimos: ‘Acompañen a Javier’. Y ahora no lo podemos dejar en la mitad del río. Esa es mi convicción. Ese es quizás el debate que estamos dando”.