Grabois analiza ampliar la denuncia contra Capital Humano por no distribuir los alimentos para comedores

El abogado y dirigente Juan Grabois estudia ampliar su denuncia contra la ministra de Capital Humano, sandra Pettovello

El abogado Juan Grabois, dirigente de Argentina Humana, estudia presentar una ampliación de la denuncia contra Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, por los presuntos delitos de malversación, incumplimiento los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y negligencia.

El referente del Frente Patria Grande entiende que la mercadería se distribuyó “de forma notoriamente inapropiada” solo para “evadir la manda judicial de presentar el plan de reparto de alimentos tal como lo ordenó la justicia federal”. Grabois se refiere a los casi 6 millones de kilos de alimentos que estaban retenidos en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo.

En el escrito que preparan Grabois y sus asesores se explica que Capital Humano en vez de presentar el cronograma de distribución, le entregó leche en polvo con vencimiento cercano a la Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN) “por un valor de $1.200 millones”.

En el convenio firmado por Capital Humano se le pedía a la fundación CONIN que informe a qué comedores entregó los alimentos y qué cantidad distribuyó en cada dirección. Sin embargo, hasta ahora no lo realizó.

Parte de los alimentos retenidos en Villa Martelli y Tafí Viejo fueron distribuidos por el Ejército Argentino a través de CONIN

El ex precandidato presidencial de Unión por la Patria también cuestiona “los $500 millones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que recibió la Cooperadora para la Nutrición Infantil”.

Para Grabois estos son “hechos nuevos” a los que ya denunció. También destacan que mañana se le vence el plazo a Pettovello para presentar ante el juez Casanello el cronograma de distribución de los alimentos que aún quedan en esos dos depósitos. La orden fue ratificada por la Sala II de la Cámara de Apelación.

El 5 de junio los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico confirmaron de manera unánime la medida cautelar ordenada por el juez federal de primera instancia que le impuso al Ministerio de Capital Humano informar el stock de alimentos que tienen almacenados en los depósitos de Villa Martelli y de Tucumán, y el cronograma de su entrega.

Cada uno en su voto llegó a la misma conclusión: no solo respaldaron a Casanello, sino que convalidaron su actuación en el marco de una cautelar que el Gobierno no podía desconocer. La subsecretaria Legal de Capital Humano le había dicho a los magistrados que no iban a permitir que ningún juez militante le dijera al gobierno de Javier Milei cómo manejar la política alimentaria.

La Sala II de la Cámara Federal porteña falló contra el Ministerio de Capital Humano y le ordenó que presente un cronograma de distribución de los alimentos almacenados en Villa Martelli y Tucumán

“Corresponda recordar a la parte apelante, representada por la Ministra de Capital Humano, que la materia en examen es parte del universo que se nos ha encomendado a los jueces conocer; que en nuestra intervención se debate la primacía de la Ley Fundamental y la protección de los derechos básicos de todos los ciudadanos y que son esas directrices las que en el caso se han expresado, confiriendo legalidad y legitimidad a nuestra resolución. Por lo que, en aras de que las instituciones funcionen y se respeten, es que la Sra. Ministra de Capital Humano deberá ajustar su proceder al debido acatamiento de la orden judicial que aquí se confirma”, razonó Farah.

A las horas del fallo en contra, Capital Humano decidió distribuir, a través de CONIN, la leche en polvo con fecha de vencimiento próxima y otros productos en igual condición, como harina de maíz. Sin embargo, no informó al magistrado el cronograma. O no fue de manera detallada como se solicitó.

Por esa razón Casanello volvió a intimar a Pettovello para que presente el cronograma en 72 horas hábiles. El plazo, feriados mediante, vence este lunes 23 de junio.

“Vamos a presentar el cronograma. En realidad, el lunes vamos a ampliar lo que ya le comunicamos al juez”, le dijeron a este medio desde la cartera de Capital Humano. Y reafirmaron: “Ni la Justicia ni los gerentes de la pobreza pueden manejar la política alimentaria que es facultad del gobierno”.

En la auditoría de corte de febrero de 2024 la SIGEN ya informaba sobre alimentos adquiridos por Alberto Fernández antes de dejar el poder

Para el magistrado lo informado por Leila Gianni en el expediente es “insuficiente”. En la resolución, Casanello destacó que “algunas de las acciones enunciadas en el cuadro de distribución aportado ya deberían haber sido ejecutadas”.

Por esa razón el juez le pidió también que “informe (con el respaldo documental correspondiente) lo realizado hasta el momento”.

En caso de no hacerlo, la ministra podría ser denunciada por Grabois por “incumplimiento en los deberes de funcionario público”. También por “malversación” y “abuso de poder”.

Estos términos son rechazados por la abogada de Capital Humano. Leila Gianni sostiene que “las políticas alimentarias son potestad del Gobierno”, no de la Justicia y mucho menos de Grabois, quien hasta el momento no fue denunciado en tribunales por la administración Javier Milei por ningún posible delito.

La cartera de Pettovello estuvo en el centro de la polémica después de que el dirigente social presentara ante los Tribunales de Comodoro Py una denuncia por los alimentos retenidos en los dos depósitos de Capital Humano.

La novela de los alimentos

En principio Pettovello negó su existencia. Ante la evidencia presentada por Grabois, la funcionaria dijo que eran para casos de catástrofe. Sin embargo, el fin con el que los adquirió la administración de Alberto Fernández era para asistir a la población vulnerable. Por último, dijo que no había comida con fecha de vencimiento próximo. El líder social presentó un listado que desmentía esa afirmación. Al menos casi 500 toneladas de leche en polvo vencían entre junio y agosto.

Una vez más Pettovello intentó expiar responsabilidad. Dijo que el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, al frente de lo que era la ex cartera de Desarrollo Social, no le advirtió del stock ni de los vencimientos.

La subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano deberá presentar un cronograma de distribución de alimentos ante el juez Sebastián Casanello

Infobae accedió a las auditorías solicitadas por Javier Milei a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para conocer de primera mano en qué situación dejaba cara área el gobierno de Alberto Fernández.

En la auditoría que corresponde al mes de febrero sobre el ex Ministerio de Desarrollo Social -absorbido por Capital Humano- se revela que ya en ese momento los contadores de la SIGEN le informaban a Pettovello sobre las últimas “10 contrataciones” realizadas por la entonces ministra Victoria Toloza Paz y que ya habían sido adjudicadas semanas antes de abandonar el poder (ver documento).

Allí se destaca, por ejemplo, la compra de cuatro partidas de “yerba mate” por un valor total de $21.054.878.000; tres partidas de leche en polvo por $9.568.146.000; además de tres mil millones de pesos en “frutos secos”.

En uno de los renglones de la SIGEN se destaca también la “ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MINIBUS -AUTOMOTORES HAEDO S.A” por ”Dólar Estadounidense 8.424.160″.

A estos vehículos se refería Tolosa Paz cuando denunció en sus redes sociales que el Ministerio de Capital Humano tiene abandonadas en un galpón 50 camionetas 0 KM destinadas a las provincias. Además, señaló que existen “herramientas, guardapolvos y útiles escolares sin entregar”.

Después del estallido mediático y judicial por los alimentos almacenados, Leila Gianni presentó un escrito en la Justicia en la que se advertía que Tolosa Paz había adquirido yerba que contenían “elementos insalubres como cristales de oxicilato de calcio”, entre otros productos señalados como “problemáticos para el consumo humano”. También se acusaba a los funcionarios de la ex cartera de Desarrollo Social de “suministro de sustancias peligrosas para la salud”.

Integrantes de organizaciones sociales se manifiestan frente a un depósito donde se encuentran más de cinco millones de kilos de alimentos

Después de que el Ministerio de Capital Humano enviara a la fundación CONIN 87 mil kilos de leche en polvo a la ciudad de Las Heras, en Mendoza, esa misma organización denunció que parte de esos productos se pusieron a la venta. Antes, el hecho había sido advertido por dirigentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos. La denuncia recayó en la Fiscal N° 6 de Mendoza bajo la carátula de defraudación en perjuicio de la administración pública. El director de CONIN, Diego Álvarez, calificó de “sinvergüenzas” a quienes aprovecharon la necesidad para hacer un negocio.

“Nosotros sabíamos que esto iba a ocurrir porque CONIN no tiene la capacidad para distribuir esa cantidad de leche en polvo”, le dijo Grabois a este medio. Antes, a través de sus redes social expresó: “Esta gente inepta y sádica que se lleva el mundo puesto, que tratando de evadir a la Justicia le dio arbitraria e improvisadamente a CONIN leche que revolearon sin criterio y terminó en supermercados de Mendoza, malversando caudales públicos; esta gente necia y horrible que incumple sus deberes negándole a la gente el alimento, sumando a su prontuario el abandono de personas; esa ministra, ‘la mejor de la historia’, Pettovello, la que juega de víctima mientras arma una “task force” ilegal para perseguir opositores ¡no logra presentar algo tan sencillo como un plan de distribución de alimentos!”, opinó.

El mismo dirigente le dijo a Infobae: “Seguramente nos presentemos por malversación, calculamos que de los 1.200 millones que representan las 400 mil cajas repartidas, se perdió entre un 20% y 30%; además de una gestión tercerizada a través de CONIN que cobró unos 500 millones de pesos a través del PNUD”.

Mañana Casanello espera el plan detallado de distribución y de lo que ya se entregó. El listado de lo que aún queda en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo y las fechas de vencimiento. En Comodoro Py aspiran a que esta vez la información no sea “insuficiente”.