Ley Bases y paquete fiscal: dialoguistas piden más cambios para evitar derrotas en la votación en particular

Tres comisiones debatieron la ley Bases y el paquete fiscal en el Senado (Franco Fafasuli)

El Senado atraviesa una semana casi sin actividad, a la espera de la trascendental definición de la Ley Bases y el paquete fiscal, que volverían modificadas y en segunda revisión a Diputados. Sin embargo, reuniones informales entre legisladores y asesores de las últimas 48 horas blanquearon un panorama lógico para estas instancias: los dialoguistas piden más cambios sobre los dictámenes de mayoría que se obtuvieron con tensión la semana pasada, con el fin de evitar derrotas en algunos artículos y dejar el camino lo más liberado a la Cámara baja, donde ya existe desconfianza sobre lo que pueda pasar ante el regreso de las iniciativas.

Con la discreción que ameritan estas negociaciones paralelas, el oficialismo comenzó desde el viernes último a tantear el panorama al que se enfrentará en las votaciones en particular, siempre y cuando sea exitosa la definición en general de ambos proyectos, una situación que hoy estaría blindada. La Libertad Avanza ya sabe que el punto más crítico es, en el artículo de privatizaciones, Aerolíneas Argentinas. También se agrega el Correo Argentino a este lote. El temor que recorre por despachos del Senado es que, a diferencia de lo ocurrido en abril pasado, algunos diputados que hayan apoyado al Gobierno revean su postura inicial y dejen al oficialismo sin la posibilidad de revertir las modificaciones que realice la Cámara alta. Es decir, incluidos los rechazos.

Una ventana abierta por el santacruceño José María Carambia alimentó nuevas ideas a otros dialoguistas. El legislador consiguió el miércoles pasado la inclusión de un artículo en el paquete fiscal que modifica la ley de minería y establecerá que las provincias “que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al 5% sobre el valor ‘boca mina’ del mineral extraído”. En la actualidad, es del 3%. Desde el inicio de la corriente semana, otros legisladores sugirieron un piso del 6% y un techo del 8%. Esto es seguido de cerca por potenciales inversores.

Otro punto importante para los patagónicos de la oposición que negociaron con el oficialismo libertario es que, en Ganancias, los mínimos no imponibles serán incrementados en un 22%. No obstante, desde algunos despachos sugirieron un piso de al menos cinco millones de pesos para acompañar el artículo. Si no, pese a la concesión, votarán en contra.

El senador santacruceño José María Carambia

Mientras La Libertad Avanza termina con la revisión de los textos -clave, para pactar paquetes de votaciones y definiciones por separado de artículos delicados-, todavía resta la presentación del dictamen propio que prometió el radical y titular del centenario partido, Martín Lousteau. En una situación parecida se encuentra el Frente de Todos, aunque no están obligados a hacerlo.

Como contó ayer Infobae, el interbloque que comanda José Mayans analiza una jugada de pinzas para el recinto: apoyar algunos artículos para obtener los dos tercios y bloquear, de esa manera, la posibilidad de insistir con las versiones originales en caso de que las iniciativas regresen en segunda revisión a Diputados.

Por caso, en el artículo 3 del dictamen con modificaciones de la ley Bases firmado en la Cámara alta, en la reorganización administrativa del Estado se excluyeron, de la eliminación de competencias o la transformación de sus estructuras, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la Administración de Parques Nacionales (APN), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Antártico Argentino (IAA), el Servicio de Hidrografía Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el Instituto Nacional del Agua (INA), y el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD), entre otros organismos. Algunos se repiten en el artículo 6, cuando se menciona la posibilidad de intervenir por un año.

Otros puntos sobre los que prestará atención el Frente de Todos serán el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), con los cambios a favor de la producción nacional y contratación de trabajadores locales; y el bloqueo para poner a disponibilidad a empleados públicos que se encuentren con algún tipo de licencia.

En tanto, en el paquete fiscal aparecen diversos retoques sobre el blanqueo, como la desactivación 10 años hacia atrás para funcionarios públicos, y la imposibilidad de hermanos y otros familiares. Además, otros ítems que están relacionados con la deducción de créditos hipotecarios en Ganancias y la resucitación del Monotributo social.