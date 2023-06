Oficial: Axel Kicillof no desdoblará las elecciones generales en la provincia de Buenos Aires

Axel Kicillof junto a la vicegobernadora Verónica Magario al momento de firmar sus candidaturas para ir por la reelección bonaerense

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, decidió no desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales y ambas categorías se votarán juntas el próximo 22 de octubre.

Según le adelantaron a Infobae desde el gobierno bonaerense, el mandatario hará la convocatoria oficial en las próximas horas. El mandatario provincial esperaba la definición de la estrategia nacional de Unión por la Patria para evaluar los pasos a seguir. Con la fórmula de unidad conseguida al filo del cierre de listas que lleva a Sergio Massa como presidente y Agustín Rossi como vice y la repetición de la fórmula provincial, se terminó de tomar la decisión.

De esta forma habrá una estrategia unificada tanto en el plano provincial con el nacional en Unión por la Patria. En la antesala de la decisión, el gobernado venía sosteniendo que se necesitaba de unidad en todos los escenarios posibles. Por eso, impulsó junto a los gobernadores peronistas un operativo de presión para bajar lo que era la precandidatura de Daniel Scioli, auspiciada por el presidente Alberto Fernández para un escenario de PASO

Pese a que el mandatario había firmado la convocatoria de las PASO en la provincia de Buenos Aires para el próximo 13 de agosto, en ese decreto no especificaba la fecha para los comicios generales, guardándose dicha carta en caso de que el escenario no acompañase para desenganchar la elección nacional de la general. Finalmente no pasó.

Otro factor que pesó en la decisión fue Sergio Massa. Desde el Frente Renovador venían sosteniendo que no era conveniente un desdoblamiento. Con la confirmación del ministro de Economía como candidato presidencial, ese argumento también infirió.

“Ahora vamos todos atrás de Sergio para ganar la Provincia y la Nación”, admiten en La Plata. Pese a que hubieran preferido que el candidato sea el kirchnerista Eduardo de Pedro, la instancia de que no haya PASO y que finalmente se haya impuesto la lista de unidad no deja margen para una aventura personalista. “No se trata de decisiones personales”, decía Kicillof antes de cerrarse todas las candidaturas

Asimismo la complejidad y el escaso margen temporal para llevar adelante el operativo electoral en la provincia más poblada del país y sin intervención del gobierno nacional frenaba la posibilidad de un desdoblamiento. Si bien a principio de año en el gobierno bonaerense hicieron las averiguaciones pertinentes a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires; debía ser ese órgano -de escasa estructura- el que debía llevar a cabo el operativo.

