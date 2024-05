Una anciana de 94 años es una inesperada heroína de acción en la comedia “Thelma”

La película da un giro inteligente a producciones como "Misión imposible", centrando la atención en una abuela anciana como improbable héroe de acción (Magnolia Pictures)

June Squibb, con 94 años, se revela como la protagonista de Thelma, una película dirigida por Josh Margolin en su debut como director de largometrajes. Conocida por su nominación al Oscar por Nebraska (2013), la actriz interpreta a Thelma Post, una abuela que, tras ser engañada por un estafador telefónico, emprende una peligrosa misión a través de Los Ángeles para recuperar lo que perdió.

“Con un humor contagioso, Margolin emplea los tropos familiares del género de acción de forma hilarante y adecuada a la edad para abordar el envejecimiento con agencia. En el primer papel protagonista de sus 70 años de carrera, Squibb interpreta a Thelma, una mujer de carácter fuerte, con agallas y determinación, demostrando que es más que capaz de ocuparse de sus asuntos, a pesar de lo que puedan creer su hija Gail (Posey), su yerno Alan (Gregg) o su nieto Danny”, dice la sinopsis oficial.

June Squibb, de 94 años, se convierte en protagonista en la comedia de acción "Thelma" (Magnolia Pictures)

El papel de Thelma marca no solo la primera actuación protagónica de Squibb sino que también destaca en su carrera porque realiza la mayoría de sus propias acrobacias. Esto último no es habitual en las estrellas de Hollywood y menos para artistas de avanzada edad.

La comedia de acción cuenta además con la participación de Fred Hechinger como el nieto estafador, Richard Roundtree en una de sus últimas actuaciones antes de su fallecimiento en octubre de 2023, y Parker Posey, Clark Gregg y Malcolm McDowell en roles secundarios.

Thelma es un giro inteligente a las películas del estilo de Misión imposible, ofreciendo un enfoque único sobre el envejecimiento y la autonomía, inspirado por la experiencia real de la abuela del propio Margolin.

“Estaba tan orgullosa de hacer esto”, expresó la actriz sobre su desafiante papel en la película dirigida por Josh Margolin (Magnolia Pictures)

“Estaba tan orgullosa de hacer esto”, declaró Squibb sobre su experiencia filmando la película, destacando el placer que le produjo manejar un scooter en el set.

La trama resalta cómo Thelma Post, contra todo pronóstico, se embarca en su misión acompañada de un amigo anciano y su scooter motorizado para hacer frente a las adversidades con determinación y fortaleza. Esto se relaciona con la temática central del filme: la representación de la vejez con valor.

Josh Margolin compartió con la revista People su visión detrás del largometraje: “Queríamos hacer algo humano y relacionable pero también un poco insano — una nonagenaria en una peligrosa misión por la ciudad para reclamar lo que le fue arrebatado”.

"Thelma", un refrescante giro a las películas de acción con una nonagenaria al frente (Magnolia Pictures)

Esta perspectiva ofrece una refrescante celebración del género de acción, junto con una exploración de la vejez y la autonomía desde una óptica humorística y emocionante.

La inclusión en el reparto de Richard Roundtree, actor famoso por la serie Shaft, aporta un toque especial a la película, brindando una de sus últimas actuaciones antes de su muerte en octubre de 2023. Margolin elogia su trabajo en Thelma, marcando un emotivo adiós a una trayectoria icónica.

June Squibb, una actriz de 94 años en ascenso

Además de Thelma, June Squibb tiene un calendario lleno de proyectos cinematográficos este año, incluidos Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead, prestando su voz al personaje de Nostalgia en Intensamente 2, y participando en el debut directorial de Scarlett Johansson, Eleanor the Great. Cada uno de estos roles demuestra la versatilidad y el compromiso continuo de Squibb con su arte, incluso adentrándose en la novena década de su vida.

La trama del film de acción aborda el envejecimiento con agencia y fortaleza (Magnolia Pictures)

La presentación de Thelma en el Festival de Cine de Sundance 2024 y su primer tráiler oficial generan mucha expectativa para esta comedia de acción. La elección de la actriz de más de 90 años para el papel principal y la dirección de Josh Margolin crearon una colaboración dinámica, infundiendo a la película una mezcla única de humor, acción y una perspectiva conmovedora sobre el envejecimiento.