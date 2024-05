Cristina Kirchner encabezó otro acto en el Instituto Patria, esta vez con curas villeros

El año pasado, Cristina Kirchner había elegido hablar por primera vez desde su intento de asesinato junto a los curas villeros, en el Senado. Hoy volverá a recibirlos en el Instituto Patria

Tras sus discursos de las últimas dos semanas, Cristina Kirchner volverá a aparecer en la escena pública por tercera vez, esta tarde, cuando recibirá, nuevamente en el Instituto Patria, al Grupo de Curas en Opción Preferencial por los Pobres. Se trata de una agrupacion con la que tiene un vínculo muy cercano, y a la que había elegido para que la acompañara el año pasado, en el Senado de la Nación, para hablar por primera vez luego del intento de asesinato que sufrió en la puerta de su departamento en Recoleta.

Ese grupo de religiosos, que incluye a sacerdotes militantes, como Juan Carlos Molina, Eduardo de la Serna y Francisco “Paco” Oliveira, es muy crítico del impacto social de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. El motivo oficial del acto será la la entronización de una imagen de la Virgen de Luján en el edificio partidario que tomó como sede principal de sus operaciones políticas la ex presidenta.

Además, mañana se cumplen 50 años del asesinato del padre Carlos Mugica, y en los últimos días hubo distintas expresiones callejeras y en iglesias. Por ejemplo, frente a la Catedral Metropolitana hubo una muestra con carteles y banderas esta semana.

Cristina Fernández de Kirchner había hablado por primera vez en público y en vivo desde el inicio del gobierno de Javier Milei hace dos semanas, en Quilmes, junto a la intendenta Mayra Mendoza. Ese día lanzó fuertes críticas a la administración libertaria y algunos mensajes en clave de interna para pedir que sus dirigentes dejen de pelearse, incluidos su hijo Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof junto a Andrés “Cuervo” Larroque.

Además, le había exigido a Milei “dar un golpe de timón a estas políticas”. “Eso de que el mercado no tiene fallas... ¿Qué pasó con las prepagas? Dio marcha atrás y no resolvió nada”, lanzó. “Lo vamos a ayudar, si quieren convertir a la Argentina de nuevo donde se lleven las riquezas y eliminar la clase media, me voy a pintar de avatares y me pinto de celeste. De colonia otra vez nosotros no”, advirtió.

Después, la ex presidenta encabezó un homenaje a Eva Perón en un nuevo aniversario de su nacimiento con la inauguración -también en el Instituto Patria- de un “Salón de las Mujeres del Bicentenario”. El acto en sí mismo fue una crítica a Milei, que a través de su hermana, Karina Milei, le cambió el nombre al Salón de las Mujeres de la Casa Rosada por el de Salón de los Próceres y descolgó todos los cuadros de personajes históricos de género femenino para reemplazarlos por figuras masculinas.

Hasta ahora, CFK dio un adelanto en sus redes de las ideas que posiblemente comparta hoy: “Ayer, mientras te veía en el salón de mujeres… pensaba que ahí también tendría que estar la imagen de la Virgen de Luján… Mujer, Madre, amiga del negrito Manuel, la que aparecía con el manto embarrado por estar en medio de los más pobres y sufrientes, la Patrona (o madraza) que frenó el carro. Sé que es muy modo cura lo mío… pero es la fe popular que da esperanza”, fue el mensaje que CFK replicó en sus redes sociales y que le fue enviado por uno de los sacerdotes que asistirá al encuentro de esta tarde.

La ex mandataria no quiere que se hable de la interna fuerte que atraviesa el peronismo y el kirchnerismo desde la derrota de Sergio Massa, pero parece inevitable. Larroque, que había puesto en duda su liderazgo, volvió a cuestionar al jefe de La Cámpora. Y luego la mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco, que sufrió en varias ocasiones los embates del camporismo y el kirchnerismo más duro, empezó a impulsar una alternativa política a la organización del hijo de CFK.