La reacción de Fede Bal contra Matías Alé al recordar su historia con Carmen Barbieri: “Nos vamos a las manos”

Fede Bal explotó contra Matías Alé al recordar su historia con Carmen Barbieri: "Mi mamá es solo mía y de nadie más" (El Trece)

A días de haber asumido la conducción del programa Una de Dos (El Trece), en lugar de Roberto Moldavsky, Federico Bal vive momentos de risa y diversión frente a la pantalla. Sin embargo, recientemente tuvo que afrontar una incómoda situación al tener de invitado a Matías Alé. El conductor estalló cuando un participante tuvo que responder una pregunta que relacionaba al actor con su mama.

“¿Con qué famosa presentadora se dio un beso en un restaurante peruano?”, leyó Federico antes de darle pie al participante. Con Matías Alé al lado, el conductor no pudo ocultar su incomodidad y, con algo de humor en su voz, preguntó: “Ay, tan mala es la primera respuesta: Carmen Barbieri. Yo te mato. Si es mi mamá. Se corta el programa acá”. A lo que el actor se defendió: “Culpa de tu producción. Lo hicieron a propósito”.

El enojo de Fede Bal contra Matías Alé al recordar cómo besó a su mamá

Sin embargo, la conversación no terminó ahí y el hijo de Santiago Bal expresó: “Nos vamos a las manos y que nos vengan a buscar. ‘A’ es Carmen Barbieri, la ‘B’ es Susana Giménez”. Al cabo de unos segundos de drama, el participante respondió: “Obvio es Carmen Barbieri, por favor”.

Con un humorístico gesto de bronca, Federico dijo antes de revelar la respuesta correcta: “Dijo Carmen Barbieri, yo voy a hacer una pausa acá un segundo porque ahora voy a ver si es verdad o mentira. Llega a ser verdad y nos matamos ahí adelante. ¿Ok? Porque mi madre es solo mía y de nadie más. Nadie puede darle besos, llevarla al cine a tomar algo y mucho menos a un restaurante peruano, qué le vas a comprar un ceviche a mi mamá. ¿Qué te pasa en la cabeza?¿Esta respuesta es correcta o incorrecta?”.

Al ver que el nombre de Susana Giménez se iluminó de verde, el conductor expresó su alivio: “Ay, menos mal!”. De igual forma se mostró Matías Alé, quien dijo: “¡Qué mal la estaba pasando! Parecía Gaudio en la final. Igual, en un momento con tu mami trabajamos y nos dimos un besito. Que vos te enojaste mucho. Eras muy chiquito”. Al recordar el instante que le remarcaba su invitado, el actor le respondió: “Hace mucho, te fui a buscar”. Para cerrar, Matías sonrió. “No vamos a ahondar en ese tema. Pero no era un restaurante Peruano”, sentenció.

El apasionado beso entre Carmen Barbieri y Matías Alé

El beso entre Carmen Barbieri y Matías Alé

Uno de los besos más llamativos entre el actor y la figura del espectáculo se dio en el Bailando 2012. En aquella época, Alé era nuevo galán del programa. Luego de su separación con Floppy Tesouro, por coquetear por mensajes con otras chicas, el humorista había declarado que le gustaban las mujeres mayores, que fueran más grandes en edad que él. Fue entonces que Marcelo Tinelli le preguntó si le gustaría pasar una noche con Carmen Barbieri. “Me encantaría”, dijo el participante. La jurado, en tanto, relató que el concursante ya se le había acercado para tratar de seducirla.

“Me llamó a las 3 de la mañana para pedirme ir a tomar un café”, precisó Barbieri, quien luego de la declaración de amor se dio un apasionado beso con el actor. Ya en 2024, dos meses atrás, Carmen volvió a recordar este momento durante un móvil con Matías Alé en su programa Mañanísima (El Trece). “Estuvimos ahí, casi. Yo estaba separada ya. Yo lloraba todos los días y me llamabas a las tres de la mañana todos los días, porque sabías que no dormía, ¿te acordás?”, comenzó relatando la conductora. Al mismo tiempo, el actor agregó: “Estuvimos muy cerca. Me acuerdo que estábamos haciendo gira, era un momento muy difícil tuyo, de Fede, almorzábamos juntos, cenábamos juntos, trabajábamos juntos, la pasábamos muy bien, compartíamos el mismo asiento en el micro”.

Al relatar los momentos que vivían y que los hacían cada vez más unidos, la madre de Federico Bal contó: “Y un día me dijo: ‘vení a casa que comemos un sushi’, y no fui. Me arrepentí”. Con un tono de desilusión, Alé relató: “No se nos dio. Siempre me pareciste una mujer muy atractiva, muy generosa, que siempre me enseñó mucho arriba del escenario, me compre un departamento gracias a trabajar con vos. A tu generosidad, a sacar minutos del escenario para darme brillo a mi”.

Por último, Barbari le agradeció y confesó: “Me había olvidado de ese beso. En el oído me dijiste, ‘te sentiste cómoda’. Con respeto, dónde metí la lengua antes. Hace mucho tiempo que nadie me besa así”.